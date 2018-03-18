Kendi kripto parasını üreten Venezuela'ya yeni yaptırımlar uygulanabilir

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz yıl aralık ayında Petro isimli bir kripto para birimi üreteceklerini ve Petro aracılığıyla ABD ve Avrupa tarafından uygulanan mali yaptırımları aşacaklarını belirtmişti. Geçtiğimiz ay ön satışları başlayan Petro için 6 milyar dolarlık yatırım hedefi belirleyen yetkililer, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama ile toplam 186.000 yatırımcının 5 milyar dolar değerinde Petro satın aldığını açıklamıştı. Değeri, ülkedeki petrol rezervlerine endekslenen Petro şu an için ülkenin ekonomik açıdan umudu olmayı sürdürüyor ancak ABD yönetimi Venezuela'ya bu kez Petro üzerinden yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.





Petro'nun kullanımı kısıtlanabilir

ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen ve siyasi haberlere odaklanan haber ajansı McClatchy'nin iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın Petro aracılığıyla yapacağı mali işlemleri kısıtlayan bir dizi yaptırım hazırlamış durumda. Petro ile ilgili finansal operasyonları yasaklamayı planlayan Trump'ın, ayrıca Venezuela yetkililerini ve Petro'nun kullanımında iş birliği yapan diğer kişileri de kapsayan geniş bir bireysel yaptırım politikası da uygulayabileceği belirtiliyor. Bu yaptırımların neleri içerebileceği henüz belli değil ancak McClatchy'ye göre Trump yeni yaptırımları içeren kararnameyi yarın imzalayabilir.





ABD'deki otoritelerin bir aldatmaca olarak sınıflandırdığı Petro için yatırım bankası Caracas Capital Markets'ın yönetim ortağı Russ Dallen de önemli açıklamalarda bulundu. Petro'nun arkasında fiziksel bir varlığın yer almadığını vurgulayan Dallen, Venezeula'nın iddialarına karşılık Petro'nun petrolle desteklenmediğini ve yatırımcıların sözleşmeyi okuması halinde bu sonuca varabileceklerini belirtti.