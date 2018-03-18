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Kendi kripto parasını üreten Venezuela'ya yeni yaptırımlar uygulanabilir

Petrole endeksli kripto para Petro ile ABD'nin uyguladığı mali yaptırımları aşmak isteyen Venezuela için ABD yönetimi yeni yaptırımlar uygulama hazırlığında.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz yıl aralık ayında Petro isimli bir kripto para birimi üreteceklerini ve Petro aracılığıyla ABD ve Avrupa tarafından uygulanan mali yaptırımları aşacaklarını belirtmişti. Geçtiğimiz ay ön satışları başlayan Petro için 6 milyar dolarlık yatırım hedefi belirleyen yetkililer, geçtiğimiz günlerde yaptıkları açıklama ile toplam 186.000 yatırımcının 5 milyar dolar değerinde Petro satın aldığını açıklamıştı. Değeri, ülkedeki petrol rezervlerine endekslenen Petro şu an için ülkenin ekonomik açıdan umudu olmayı sürdürüyor ancak ABD yönetimi Venezuela'ya bu kez Petro üzerinden yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.


Petro'nun kullanımı kısıtlanabilir 

ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen ve siyasi haberlere odaklanan haber ajansı McClatchy'nin iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın Petro aracılığıyla yapacağı mali işlemleri kısıtlayan bir dizi yaptırım hazırlamış durumda. Petro ile ilgili finansal operasyonları yasaklamayı planlayan Trump'ın, ayrıca Venezuela yetkililerini ve Petro'nun kullanımında iş birliği yapan diğer kişileri de kapsayan geniş bir bireysel yaptırım politikası da uygulayabileceği belirtiliyor. Bu yaptırımların neleri içerebileceği henüz belli değil ancak McClatchy'ye göre Trump yeni yaptırımları içeren kararnameyi yarın imzalayabilir.


ABD'deki otoritelerin bir aldatmaca olarak sınıflandırdığı Petro için yatırım bankası Caracas Capital Markets'ın yönetim ortağı Russ Dallen de önemli açıklamalarda bulundu. Petro'nun arkasında fiziksel bir varlığın yer almadığını vurgulayan Dallen, Venezeula'nın iddialarına karşılık Petro'nun petrolle desteklenmediğini ve yatırımcıların sözleşmeyi okuması halinde bu sonuca varabileceklerini belirtti. 


https://mashable.com/2018/03/17/trump-issue-new-sanction-venezuela-petro-bitcoin/#GH1yJlJgxiql Yorum Yaz
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WB 1 yıl en beğenilen
Amerikan derebeyliginden tum dunya bikip usandi, bu duzenin boyle gitmeyecegi asikar. Yakin zamanda dunyada koklu degisiklikler cok olasi..
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SigSauer6 1 yıl
Şeref yoksunları bırakın adamlar halkını doyursun en azından.
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gcb1903 1 yıl
Komünist arkadaşlar alışverişlerini Venezuela'dan yaparsa düzelir ekonomileri. Komünist ülkeler de öyle. Solcu arkadaşlar Almanya, İsveç, Fransa, ABD yerine Venezuela'ya iltica ederse de bir katkı sağlamış olurlar.
Komünist arkadaşlar alışverişlerini Venezuela'dan yaparsa düzelir ekonomileri. Komünist ülkeler de öyle. Solcu arkadaşlar Almanya, İsveç, Fransa, ABD yerine Ven...
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1ses1 1 yıl
Altın ile ticaret yapılsa bu düzen bozulurdu. Altının gecmediği tanınmadığı ülkemi var.
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Frobisher 1 yıl
Amerika kendini dünyanın ağabeyi zannediyor elbet bir gün göreceğiz çöküşlerini.
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obsesoz 1 yıl
Bu kaçıncı petro
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Pizza Steve 1 yıl
tr.euronews.com/...
Uğraşmayın lan adamlarla allahsızlar.
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gcb1903 1 yıl
Komünist arkadaşlar alışverişlerini Venezuela'dan yaparsa düzelir ekonomileri. Komünist ülkeler de öyle. Solcu arkadaşlar Almanya, İsveç, Fransa, ABD yerine Venezuela'ya iltica ederse de bir katkı sağlamış olurlar.
Yanıtla +5
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bluemersini 1 yıl
Amerikanın ne kadar büyük bir pislik olduğunu tüm dünya bilmeli ona sözüm yok
ama petrole endeksli para olamaz ki çünkü
hem petrolün yerini tutabilecek pek çok alternatif var
hem de petrol fiyatına göre çok ağır, taşıması pahalı ve zor
hem de petrol sentetik olarak üretilebiliyor.
ben eğer 3 tane rahat saydıysam bir 3 tane daha sizde bulabilirsiniz.
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WB 1 yıl en beğenilen
Amerikan derebeyliginden tum dunya bikip usandi, bu duzenin boyle gitmeyecegi asikar. Yakin zamanda dunyada koklu degisiklikler cok olasi..
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SigSauer6 1 yıl
Şeref yoksunları bırakın adamlar halkını doyursun en azından.
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