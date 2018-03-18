Kendi kripto parasını üreten Venezuela'ya yeni yaptırımlar uygulanabilir

Petro'nun kullanımı kısıtlanabilir
ABD yönetimine yakınlığıyla bilinen ve siyasi haberlere odaklanan haber ajansı McClatchy'nin iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın Petro aracılığıyla yapacağı mali işlemleri kısıtlayan bir dizi yaptırım hazırlamış durumda. Petro ile ilgili finansal operasyonları yasaklamayı planlayan Trump'ın, ayrıca Venezuela yetkililerini ve Petro'nun kullanımında iş birliği yapan diğer kişileri de kapsayan geniş bir bireysel yaptırım politikası da uygulayabileceği belirtiliyor. Bu yaptırımların neleri içerebileceği henüz belli değil ancak McClatchy'ye göre Trump yeni yaptırımları içeren kararnameyi yarın imzalayabilir.
ABD'deki otoritelerin bir aldatmaca olarak sınıflandırdığı Petro için yatırım bankası Caracas Capital Markets'ın yönetim ortağı Russ Dallen de önemli açıklamalarda bulundu. Petro'nun arkasında fiziksel bir varlığın yer almadığını vurgulayan Dallen, Venezeula'nın iddialarına karşılık Petro'nun petrolle desteklenmediğini ve yatırımcıların sözleşmeyi okuması halinde bu sonuca varabileceklerini belirtti.
https://mashable.com/2018/03/17/trump-issue-new-sanction-venezuela-petro-bitcoin/#GH1yJlJgxiql Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Uğraşmayın lan adamlarla allahsızlar.
ama petrole endeksli para olamaz ki çünkü
hem petrolün yerini tutabilecek pek çok alternatif var
hem de petrol fiyatına göre çok ağır, taşıması pahalı ve zor
hem de petrol sentetik olarak üretilebiliyor.
ben eğer 3 tane rahat saydıysam bir 3 tane daha sizde bulabilirsiniz.