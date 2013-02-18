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Kendini yenileyebilen ve çökmeyen bir bilgisayar sistemi,"Systemic"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,8b
1
58
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kendini yenileyebilen ve çökmeyen bir bilgisayar sistemi,
Bilgisayar sistemleri için yeri geldiğinde büyük bir sorun haline gelen sistem çökmeleri, yıllardır çözüm bulunamayan bir problemdir. Evde, işte, bankamatik sistemlerinde, kurumsal ya da askeri uygulamalarda çoğu zaman meydana gelen sistem hataları ve çökmeleri, yeni geliştirilen bir teknoloji ile ortadan kaldırılabilir.
London College Üniversitesi'nde görev yapan Peter Bentley ve Christos Sakellariou isimli iki araştırmacı tarafından geliştirilen ve "Systemic" adını taşıyan bilgisayar sistemi, herhangi bir problem ya da sorun oluştuğunda kendini yenileyerek bu sorunu gideriyor ve bilgisayarın çökmesini engelliyor. Askeri insansız savaş araçlarının havada karşılaştıkları sistem kaynaklı bir soruna karşı kendilerini yeniden programlayarak sorunu çözebileceklerini örnek gösteren araştırmacılar, bilgisayar sisteminin kendisini onarmak için yedekte tuttuğu temiz ve sorunsuz kodları kullandığını belirtiyorlar.
Yakın zamanda ev kullanıcılarının göremeyeceği bir teknoloji olduğu belirtilen sistem, büyük ihtimalle ilk önce askeri amaçlar için kullanılacak. 
http://www.newscientist.com/article/mg21729045.400-the-computer-that-never-crashes.html 

http://www.newscientist.com/article/mg21729045.400-the-computer-that-never-crashes.html Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl en beğenilen
donanımsal hatalarda herhangi bir çökmeyi kurtaramazsınız

zaten bilgisayarlarda olan mavi ekranlar genellikle donanımsal problemler nedeniyle meydana geliyor.

muhtemelen yazılımsal çökmelere karşı yapılan bir hamle...

ayrıca yukarıdaki arkadaşın mesajını kınıyorum.savaşın hiç bir artısı olamaz...
donanımsal hatalarda herhangi bir çökmeyi kurtaramazsınızzaten bilgisayarlarda olan mavi ekranlar genellikle donanımsal problemler nedeniyle meydana...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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__BadblooD__ 6 yıl -Sniper-
-Sniper-

Savaşların bir artısı varsa oda teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmalarıdır.

Savunma sanayisi için harcanan her kuruş bilimsel araştırmalara gitseydi düşün birde
tespit biraz yanlış gibi
-Sniper-Savaşların bir artısı varsa oda teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmalarıdır.Savunma sanayisi için harc...
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northwood 6 yıl
DH Misafiri
Citizen bunu da çökertir.

citizen'in ününü artık misafirler bile duymuş :)
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Falco Peregrinus 6 yıl
bu problemi çözdün harddisklerdeki veri kaybı problemi nasıl çözülebilecek peki tabi ssd bi çözüm olabilir ancak ssdlerde arızalanabiliyor.
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Kir$of 6 yıl Falco Peregrinus
Falco-N

bu problemi çözdün harddisklerdeki veri kaybı problemi nasıl çözülebilecek peki tabi ssd bi çözüm olabilir ancak ssdlerde arızalanabiliyor.


Bununla birlikte devre çözümlerinin organik yapıya dönüşmesi gibi bir süreci ele alırsak,rejenerasyon süreciyle mümkün ancak şu an dediğiniz gibi bozulan donanımın kendini tamir etmesi söz konusu değil.Tabii yedek lastik gibi yanında yedek nand taşıyıp iki saniyede lehimlemiyorsa kendi kendine.Bu konunun uçu çok açık aslında ama tabii bilinen ve bilinmeyen yüzlerini görmeden konuşmak pek doğru olmaz.
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sissente 6 yıl
Dexter61
JohnLord
Talk2MyHand
V4LKyR Neden elin yunanı yapıyor da bizim başarılı yazılım uzmanlarımız yapamıyor? Üzdü beni...
elin yabancısı her boş bulduğu yere okul açarken bu ülkenin yöneticileri cami yapıyor bu yüzden
Bravo tebrik ederim yazıcaklarımı yazımışsın hocam alkışladım gerçekten seni senin benim gibi insanlar hala varmı ya.
Çok doğru söylemişsiniz azımdan aldınız lafı...

Bakış açısı. Camide olacak ahiret için, okulda olacak hem dünya hem de ahiret için. Dünyayı önemsemeyip sadece ölüm sonrası hesabı yapanlar sadece cami yapabilir. En fazla 90, taş çatlasa 100 sene yaşayıp öleceğini ve hem bu dünyada bıraktıkları, hem de ibadetleri ile bir hesaba çekileceğine inanlar hem okul yapar, hem de cami. Ölüm sonrası için kaygısı ve beklentisi olmayanlar "mecburen" bu dünyayı cennet haline getirme ihtiyaçları oluğu için sadece okul yapar ve cami kilise ve havra ile işi olmaz. Sonuçta herkes özgür. Herkes kendi dünyasını ve dünyasızlığını inşaa eder. Çok kurcalamadan onlar okul, bunlar cami yapıyorsa sen de okul yap görüşün buysa...
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DH Misafiri 6 yıl
Citizen bunu da çökertir.
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fbkaya 6 yıl
30tl format ücretiyle milleti kazıklıyolardı.ama bu sorunlar genelde donanımsal olnuyor, yanan yongalarıdamı tamir edebiliyomuş ?
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DH Misafiri 6 yıl
Her zaman olduğu gibi ortaya çıkan sığ çekişmeleri bir yana koyarsak, bu haberin altına çok yaratıcı yorumlar yazılmış. Keyifle okunuyor.
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mcebi001 6 yıl
Şahsen ben savaşlar için o kadarda ketum değilim hatta toplumların belli zamanlarda resetlenmesine yaradıgını düşünüyorum ..şu anda savaşlar eskisi kadar yok ama bu nüfusta insanlıga faydadan çok zarar getiriyor neslin devamı için yenilenme şart ..ki arkadaş dogru söylemiş savunma ve saldırı durtüsü savaş sırasında veya öncesinde bir sürü yeni teknoloji üretilmesini sağlar rusya ve abd eskisi kadar düşman olasaydı şu anda çok daha teknolojik bir zamanda olurduk ki uzaydada baya mesafe kadedilmiş olurdu..
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Rubisco 6 yıl
Yeterli donanım ve yazılım desteği ile hata toleransını çok çok farklı yerlere çekebilirsiniz. Önemli olan bunun için ne kadar masraf etmek istediğiniz. PC de windowsda gördüğünüz mavi ekran ile SMM modunda çalışan bi işlemci kümesinin kontrol etmye çalıştığı donanım/yazılım arasında dağlar kadar fark var. Yeterli kaynak ile kendini belli bi seviyeye kadar onarabilecek, belli yazılım donanım arızası durumunda etrafından dolaşacak sistemler kurulabilir. Sen kaynaktan haber ver esas.
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Nessarien 6 yıl
-Sniper-
Savaşların bir artısı varsa oda teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmalarıdır.

Arkadaşın kendisi mavi ekran vermiş burada.
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bellair 6 yıl
o mavi ekranı görünce ister istemez bir an panik oldum :D
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ssbrutality 6 yıl
Sky NET T-800 Rise Of Machine's.
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