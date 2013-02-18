Kendini yenileyebilen ve çökmeyen bir bilgisayar sistemi,"Systemic"

Bilgisayar sistemleri için yeri geldiğinde büyük bir sorun haline gelen sistem çökmeleri, yıllardır çözüm bulunamayan bir problemdir. Evde, işte, bankamatik sistemlerinde, kurumsal ya da askeri uygulamalarda çoğu zaman meydana gelen sistem hataları ve çökmeleri, yeni geliştirilen bir teknoloji ile ortadan kaldırılabilir.

London College Üniversitesi'nde görev yapan Peter Bentley ve Christos Sakellariou isimli iki araştırmacı tarafından geliştirilen ve "Systemic" adını taşıyan bilgisayar sistemi, herhangi bir problem ya da sorun oluştuğunda kendini yenileyerek bu sorunu gideriyor ve bilgisayarın çökmesini engelliyor. Askeri insansız savaş araçlarının havada karşılaştıkları sistem kaynaklı bir soruna karşı kendilerini yeniden programlayarak sorunu çözebileceklerini örnek gösteren araştırmacılar, bilgisayar sisteminin kendisini onarmak için yedekte tuttuğu temiz ve sorunsuz kodları kullandığını belirtiyorlar.

Yakın zamanda ev kullanıcılarının göremeyeceği bir teknoloji olduğu belirtilen sistem, büyük ihtimalle ilk önce askeri amaçlar için kullanılacak.

http://www.newscientist.com/article/mg21729045.400-the-computer-that-never-crashes.html

http://www.newscientist.com/article/mg21729045.400-the-computer-that-never-crashes.html