Kesinleşti: Apple, Türkiye'deki ilk mağazasını açıyor

Bir süredir ülkemizde yoğun girişimlerini sürdüren Apple'ın ülkemizde açıldı açılacak denilen ancak bir türlü netlik kazanmayan mağazası, bu sefer ilk ağızdan doğrulandı.

Goldman Sachs konferasında konuşan Tim Cook, mağazalarla ilgili gelen soruya verdiği cevapta bu yıl için 30 yeni mağaza açmayı planladıkları ve Türkiye'de açacakları ilk mağazanın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Şu anda konferansta konuşmasını sürdüren Tim Cook'un yaptığı dikkat çekici açıklamaları ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız.