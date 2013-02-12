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Kesinleşti: Apple, Türkiye'deki ilk mağazasını açıyor

6 yıl
67,9b
1
1838
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Kesinleşti: Apple, Türkiye'deki ilk mağazasını açıyor

Bir süredir ülkemizde yoğun girişimlerini sürdüren Apple'ın ülkemizde açıldı açılacak denilen ancak bir türlü netlik kazanmayan mağazası, bu sefer ilk ağızdan doğrulandı.

Goldman Sachs konferasında konuşan Tim Cook, mağazalarla ilgili gelen soruya verdiği cevapta bu yıl için 30 yeni mağaza açmayı planladıkları ve Türkiye'de açacakları ilk mağazanın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Şu anda konferansta konuşmasını sürdüren Tim Cook'un yaptığı dikkat çekici açıklamaları ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız.


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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
İphone 5, Amerikada 600 dolar, avrupada 600 euro oluyorsa Türkiyede'de 600 tl olsun :)
2 Yanıt Yanıtla +226
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
acilsin artik! su fiyatlari merak ediyorum dogrusu eger operatordeki , magazalardaki fiyatlarla ayniysa vay halimize


Amerikada Kulaklik alsan 30 $ , burda 100-150 TL Amerikada iPhone 5 16 gb 1400 TL civari burda 2000 TL civari

Amerikada kisi basina dusen gelir= 3000 $-4000 $

Turkiyede kisi basina dusen gelir= 1000 $-2000 $

bu neyin kafasidir?
acilsin artik! su fiyatlari merak ediyorum dogrusu eger operatordeki , magazalardaki fiyatlarla ayniysa vay halimizeAmerikada Kulaklik ...
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9 Yanıt Yanıtla +96
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GhoryWarrior 6 yıl
Özellikle Türkiye'ye mağaza açacağız demesi çok iyi oldu. En azından fiyatlar düşer, ürünler erken gelir ve daha kaliteli ve hızlı teknik destek alabiliriz bence. Ayrıca bazı arkadaşlar ucuzlayınca onun bunun eline düşecek elit telefon olmayacak diyordu. O insanların parası olmadığı için hâkir görülmesini ve elit telefon diye alıp sadece watsapp, arama, mesajlaşma amacıyla bu telefonu alanların kalmasını istemiyorum şahsen. Her insanın telefonu kullanmaya hakkı vardır. Parası olan şımarıkların bir daha parası olmayan ama telefonu o kişiden daha çok kullanmayı hak eden insanları hor görmemeleri yönünde uyarıyorum. iPhone sadece şımarık zengin çocuğunun elindeki telefondan ibaret değildir!
Özellikle Türkiye'ye mağaza açacağız demesi çok iyi oldu. En azından fiyatlar düşer, ürünler erken gelir ve daha kaliteli ve hızlı teknik destek alabiliriz benc...
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1 Yanıt Yanıtla +83
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sserdar93 5 yıl
Hala acilacak galiba
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Adar65 5 yıl
ekonomi.haberturk.com/...



böyle bir haber var...
bu sefer olur mu acaba???
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senersongur 5 yıl
Kendi magazasi olmasına ragmen ve arada ilave aracilar olmayacak olmasına ragmen fiyatlari uygun yapmadiktan sonra hic acilmasin.
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Erıs 5 yıl
Başlık ilk mağaza bu durumda 2 mağazayı beklemesek iyi olur
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SOUNDBACK 5 yıl
Telefonun garantisi bitmeden acsalar fena olmayacak
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HeliTeknik 5 yıl SOUNDBACK
SOUNDBACK

Telefonun garantisi bitmeden acsalar fena olmayacak

Garanti bitmeden Apple' ı arayıp bir olay kaydı oluşturmak gerekiyor. Garanti bitse de yardımcı oluyorlar.
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Febr 5 yıl
Allah bu millete akıl fikir versin...
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Candarby 5 yıl Febr
sicakyuz
Allah bu millete akıl fikir versin...

Âmin sanada inşallah
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ekrem742 5 yıl
Arkadaslar bende amerikasan alinma iphone 5 var garantisi aralikta bitiyor kilit tusu basmiyor onu servise yollama gibi bi sansim var mi acaba
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ekrem742 5 yıl
Arkadaslar bende amerikasan alinma iphone 5 var garantisi aralikta bitiyor kilit tusu basmiyor onu servise yollama gibi bi sansim var mi acaba
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dnghack 5 yıl
Sakami, yanlisligini anladikta, bu kivraklik olmadi be usta olmadi
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J. Marston 5 yıl
Bugün Apple destekle telefonda ipad ipod garanti meselesini konuşurken bayan Ocak 2014'te Türkiye mağazamız açılacak ve garanti işleri Bilkom'dan direk Apple Store'a geçecek dedi.
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mafaky 5 yıl J. Marston
Türkiye'de geçerli mevzuata göre, bir ürün'ün ithalatını veya üretimini yapan firma o ürüne 2 yıl (kötü/kasıtlı kullanım tarzı istisnalar dışında, fabrikasyon arızlaraa karşı) 2 yıl bedelsiz garanti vermek zorunda. Ayrıca bu 2 yılın üzerine de 8 yıl ücretli parça temin garantisi var. Bu zamana kadar TR'ye ithal edilen Apple ürünleri çoklukla Bilkom tarafından, bir yıl öncesinden bu yana, ilaveten Index tarafından ithal edilmekte ve kurallar gereği garanti de bu 2 şirket tarafından verilmekteydi. (iPhone'lar hariç; zira bunları Operatörler veya anlaşmalı oldukları Şirketler ithal etmekteydi...)

Şimdi TR'de online AppleStore satışa başladı, eğer bir daha değişmezse 14 Ocak 2014'de de Istanbul Zorlu AVM'de ilk TR AppleStore açılacak. Bunlar Apple'ın TR'deki Şirketinin perakende satış kanalları (evet, uzun zamandır aslında TR'de Apple'ın kendi Şirketi vardır -- yeri de Istanbul Astoria AVM diye bilinen Gayrettepe'deki kulelerin ofis bölümünde...) olmakta.

Şimdi merak ettiğim, en azından bugün gidip onlineAppleStore'dan bir ürün alındığında (iPhone olsun, iPad veya MacBook olsun); kimin garantisi ile gelmekte???
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eyoruk 5 yıl
havale ile odeme yapanlar ne kadar havale ucreti odeniyor ?
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sharky25ant 5 yıl eyoruk
İnternet bankacılığı için konuşuyorum: Havale ( yapı kredi-------> yapıkredi) için ücret ödenmez ama EFT
( başka banka--------> yapıkredi ) için 3 TL civarında alıyor bankalar. Apple'ın anlaşması YKB ile olduğu için yapı kredi yazdım. İnternet bankacığı dışında yıllardır EFT yapmıyorum ama eskiden ciddi ücretler alıyordu bankalar.
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