Kesinleşti: Apple, Türkiye'deki ilk mağazasını açıyor

Haber Editörü
Bir süredir ülkemizde yoğun girişimlerini sürdüren Apple'ın ülkemizde açıldı açılacak denilen ancak bir türlü netlik kazanmayan mağazası, bu sefer ilk ağızdan doğrulandı.
Goldman Sachs konferasında konuşan Tim Cook, mağazalarla ilgili gelen soruya verdiği cevapta bu yıl için 30 yeni mağaza açmayı planladıkları ve Türkiye'de açacakları ilk mağazanın da bunlardan biri olduğunu söyledi.
Şu anda konferansta konuşmasını sürdüren Tim Cook'un yaptığı dikkat çekici açıklamaları ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız.
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Amerikada Kulaklik alsan 30 $ , burda 100-150 TL Amerikada iPhone 5 16 gb 1400 TL civari burda 2000 TL civari
Amerikada kisi basina dusen gelir= 3000 $-4000 $
Turkiyede kisi basina dusen gelir= 1000 $-2000 $
bu neyin kafasidir?