Khronos nihayet Vulkan 1.0 grafik API'sinin teknik özelliklerini yayınladı

Khronos Group nihayet açık kaynak grafik API'si Vulkan 1.0'ın teknik spesifikasyonlarını yayınlayarak istenilen herhangi bir platformda kullanılmak üzere hazır olduğunu açıkladı. DirectX 12’nin en dişli rakibi olması beklenen yeni düşük seviye grafik API'si, temel olarak minimum CPU gücü ile maksimum performans sağlamaya odaklı çalışıyor.





AMD'nin Radeon Teknoloji Grubu kıdemli başkan yardımcısı Raja Koduri, Vulkan 1.0 spesifikasyonlarının yayınlanmasının geliştiriciler için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu, Mantle'den türeyen Vulkan API'sinin çapraz platform desteğiyle birlikte düşük ek işlem yükü ve yüksek performanslı grafik gibi faydalar sağlayacağını belirtti.





Mantle API'sinin küllerinden doğan Vulkan, kendisini OpenGL'den ayıracak çoklu platform desteği gibi bir dizi farklılıklara sahip. Yeni açık kaynak grafik API'si PC veya mobil cihazda grafik işleme kavramını çok daha verimli hale getirmeyi vadediyor. Vulkan, daha az sistem kaynağı tüketme ve düşük işlemci yüküyle mobil cihazların pil ömrünü arttırmaya yönelik olarak tasarlanmış durumda.

Khronos, aralarında AMD, NVIDIA, Qualcomm, Imagination Technologies firmalarının da bulunduğu önemli bir topluluk tarafından destekleniyor. Croteam, yeni nesil grafik API'sinin avantajlarından yararlanan ve The Talos Principle oyununda Vulkan ile neler yapılabileceğini kanıtlayan ilk oyun geliştiricilerinden biri konumunda. Oyunun beta versiyonu şu anda erişilebilir durumda.





Khronos Group'un yeni grafik API'si sadece PC'lere yönelik bir girişim değil. Vulkan, Windows 7, 8.1, 10 ve Linux işletim sistemlerine ek olarak Android oyunlarını da destekleyecek. Yeni platformu denemek isteyen herkes uyumlu bir grafik kartına sahip olduğu sürece AMD ve Nvidia'nın beta grafik sürücülerini yükleyebilirler.





https://www.khronos.org/news/press/khronos-releases-vulkan-1-0-specification