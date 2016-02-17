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Khronos nihayet Vulkan 1.0 grafik API'sinin teknik özelliklerini yayınladı

Khronos Group sonunda, DirectX 12’nin en dişli rakibi olması beklenen yeni düşük seviye grafik API'si Vulkan 1.0'ın teknik spesifikasyonlarını yayınladı. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
3 yıl
3,4b
1
10
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Khronos Group nihayet açık kaynak grafik API'si Vulkan 1.0'ın teknik spesifikasyonlarını yayınlayarak istenilen herhangi bir platformda kullanılmak üzere hazır olduğunu açıkladı. DirectX 12’nin en dişli rakibi olması beklenen yeni düşük seviye grafik API'si, temel olarak minimum CPU gücü ile maksimum performans sağlamaya odaklı çalışıyor.

AMD'nin Radeon Teknoloji Grubu kıdemli başkan yardımcısı Raja Koduri, Vulkan 1.0 spesifikasyonlarının yayınlanmasının geliştiriciler için ileriye doğru atılmış büyük bir adım olduğunu, Mantle'den türeyen Vulkan API'sinin çapraz platform desteğiyle birlikte düşük ek işlem yükü ve yüksek performanslı grafik gibi faydalar sağlayacağını belirtti.

Mantle API'sinin küllerinden doğan Vulkan, kendisini OpenGL'den ayıracak çoklu platform desteği gibi bir dizi farklılıklara sahip. Yeni açık kaynak grafik API'si PC veya mobil cihazda grafik işleme kavramını çok daha verimli hale getirmeyi vadediyor. Vulkan, daha az sistem kaynağı tüketme ve düşük işlemci yüküyle mobil cihazların pil ömrünü arttırmaya yönelik olarak tasarlanmış durumda.
Khronos, aralarında AMD, NVIDIA, Qualcomm, Imagination Technologies firmalarının da bulunduğu önemli bir topluluk tarafından destekleniyor. Croteam, yeni nesil grafik API'sinin avantajlarından yararlanan ve The Talos Principle oyununda Vulkan ile neler yapılabileceğini kanıtlayan ilk oyun geliştiricilerinden biri konumunda. Oyunun beta versiyonu şu anda erişilebilir durumda. 

Khronos Group'un yeni grafik API'si sadece PC'lere yönelik bir girişim değil. Vulkan, Windows 7, 8.1, 10 ve Linux işletim sistemlerine ek olarak Android oyunlarını da destekleyecek. Yeni platformu denemek isteyen herkes uyumlu bir grafik kartına sahip olduğu sürece AMD ve Nvidia'nın beta grafik sürücülerini yükleyebilirler.


https://www.khronos.org/news/press/khronos-releases-vulkan-1-0-specification Yorum Yaz
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MahalleAndroidi 3 yıl
umarım hayal kırıklığı olmaz
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Akasha_Ether 3 yıl
Gerekli adımlar atılırsa steamOs'u yükselişe çıkartabilir. Vulkan tam anlamıyla directx'e alternatif değil henüz çünkü directx sadece bir grafik arayüzü değil tamamlanmış bir platform. İçerisinde input, sound, network gibi diğer altyapıları da barındırıyor. Bu yüzden Vulkan'ın önünde daha yol var. Ancak ben inanıyorum ki bu eksikler de tamamlanacak ve gelecekte çıkacak tüm oyun motorları Vuklan platformu ile çalışacak. Bu oyun motorlarının yapımını da kolaylaştırır, çünkü heryerde çalışan bir API kullanılacak her platform için ayrı kod yazma derdi olmayacak.
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AL3ATROS 3 yıl
Microsoft şu anda A,B C planlarını yapmaya başlamıştır ,ben Direcx 12 çıkartıyorum, zorla iteliyorum bu Vulkan, bir Volkan patlaması yaparsa ne olur o zaman diyordur herhalde.
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adam olun 3 yıl
extradan bilgi ve zahmet gerektirmiyorsa yaygınlaşabilir oyun yapımcıları neden bir platforma oyun çıkarıp daha az kazansınki vulkan ile çoğu platformlara oyun çıkarırlar ama microsoftun elinde windows ve xbox gibi bir güç varken vulkanın çok yaygınlaşmasını istemez ve oyun yapımcılarının üzerinde etkisi olan nvidia da pek hevesli değil gibi amdnin yapması gereken oyun yapımcıları ile anlaşması ve yazılıma vereceği desteği artırması ilk aşamalarda vulkanı daha çok bağımsız yapımlarda görecek gibiyiz
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c36ab7c4 3 yıl
İçimden bir ses gene fiyasko ile sonuçlanacak diyor ama umarım bu sefer yanılırım.
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dr20mouse 3 yıl
Eğer düzgün çalışır ve destek görürse Windows 7'yi ölümsüz yapar.
2 Yanıt Yanıtla +3
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lapatid 3 yıl dr20mouse
dr20mouse
Eğer düzgün çalışır ve destek görürse Windows 7'yi ölümsüz yapar.

directx e alternatif bir sey mi oluyor bu vulkan tam anlayamadim ?
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Elsa 3 yıl dr20mouse
dr20mouse
Eğer düzgün çalışır ve destek görürse Windows 7'yi ölümsüz yapar.

W7ye ne gerek var ki embedded sistemler zaten W10'a güncellendi otomatik olarak uzun süre önce.
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amd, vulkan ve
7 etiket daha api grafik opengl khronos Oyunlar Yazılım Onur Seven
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