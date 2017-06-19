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Kia Stonic crossover temmuz ayında tanıtılacak

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Hyundai Kona'nın kardeşi konumundaki Kia modeli Stonic yakın bir tarihte resmiyete kavuşacak. Stonic, tıpkı Kona gibi B segmenti bir SUV araç.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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The Investor kaynaklarına göre Kia yeni crossover modeli Stonic'i önümüzdeki ay online olaraklanse edecek, bu durum beklenenden erken bir tarihe işaret ediyor. Resmi açıklama Kia Motors Başkan Yardımcısı Lee Hyong-keun'dan gelirken, yönetici Stonic'in Hyundai Kona ile arasında 1 aylık bir fark olacağını belirtmiş.
Üretim onayı Ocak ayında açıklanan Stonic'le ilgili şu zamana kadar casus fotoğrafları ve resmi eskiz görselleri gibi detaylar ortaya çıktı. Kia'nın yeni aracı pek çok detayını Hyundai Kona ile paylaşacak olsa da tasarımı kendi has olacak.
Güç seçenekleri olarak Kona'da olduğu gibi 1.6 litre turbo ve 2.0 litre atmosferik motor seçeneklerine sahip olması beklenen Hyundai Stonic'in ilk olarak Frankfurt'ta sergilenmesi bekleniyor.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20170511000644 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Tasarımı güzel olmuş ben beğendim...
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TIME 2 yıl
Cok takdir ediyorum su guney koreyi.adamlar savas sonrasi 1976 da hyundai i kurdu ,simdi otomotiv sektorunun oncu markalarindan.
Biz ise 1960larda Devrim'i batiyi artik yakalayamayiz diyerek bitirdik.
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