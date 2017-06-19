Kia Stonic crossover temmuz ayında tanıtılacak

The Investor kaynaklarına göre Kia yeni crossover modeli Stonic'i önümüzdeki ay online olaraklanse edecek, bu durum beklenenden erken bir tarihe işaret ediyor. Resmi açıklama Kia Motors Başkan Yardımcısı Lee Hyong-keun'dan gelirken, yönetici Stonic'in Hyundai Kona ile arasında 1 aylık bir fark olacağını belirtmiş.

Üretim onayı Ocak ayında açıklanan Stonic'le ilgili şu zamana kadar casus fotoğrafları ve resmi eskiz görselleri gibi detaylar ortaya çıktı. Kia'nın yeni aracı pek çok detayını Hyundai Kona ile paylaşacak olsa da tasarımı kendi has olacak.

Güç seçenekleri olarak Kona'da olduğu gibi 1.6 litre turbo ve 2.0 litre atmosferik motor seçeneklerine sahip olması beklenen Hyundai Stonic'in ilk olarak Frankfurt'ta sergilenmesi bekleniyor.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20170511000644