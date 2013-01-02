Kia ve Google işbirliği, Maps ve Places uygulamalarını 2014 yılı modellerine getiriyor





Mobil işletim sistemleri veya mobil uygulamalar, son dönemlerde araç içi eğlence sistemlerinde daha çok yer almaya başladı. Kia ve Google işbirliği buna son örnek oldu.





İkili tarafından yapılan açıklamada, Google'ın Maps ve Places uygulamalarının Kia'nın araç içi eğlence ve bilgi sistemi UVO eServices'a entegre edileceği duyuruldu. Entegrasyon ile sürüş rotaları ve POI'lerin daha akıcı bir şekilde elde edilmesi hedefleniyor. Uygulamaların kullanılacağı ilk model ise 2014 model Kia Sorento CUV olacak. Model bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak.





UVO eServies standart olarak eller serbest görüşme, CD, radyo, USB, medya oynatıcı gibi kaynaklardan içerikleri uzaktan yönetebilme gibi özellikler sunarken, 2014 yılı modellerde ise sesle kumanda, otomatik araç arıza kontrolü, yol asistanı, 911 bağlantısı gibi yenilikler eklenecek. Bu standart özelliklerin yanında Google Places ve Maps uygulamaları da sistem içerisinde yer alacak. Böylece kullanıcılar daha efektif ve hızlı bir şekilde aracın navigasyon özelliğinden yararlanabilecekler.





Sistem akıllı telefonlardaki UVO uygulamasıyla da tam uyumlu olarak çalışacak. Kullanıcılar akıllı telefonlarından POI veya güzergah bilgisini sisteme doğrudan gönderebilecekler. 8 inçlik dokunmatik ekranda ayrıca arka kamera, Infinity Premium ses sistemi, kişisel POI'ler kontrol edilebiliyor.





UVO eServices uygulaması model satışa çıktığında iPhone için yayınlanmış olacak. Android için ise yılın ikinci çeyreğinde indirmeye sunulacak.





Kia ve Google bu birlikteliği uzun vadeli olarak yayacak. Kia Sorento modelinin ardından 2014 model Kia Forte araçlarında da Google destekli UVO eServices sistemleri kullanıma sunulacak.

http://www.kiamedia.com/us/en/media/pressreleases/5235/kia-motors-announces-google-maps-integration-to-enhance-in-car-connectivity