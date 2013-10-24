Kia ve Hyundai, yeni modellerinde Android tabanlı bir araç içi sistemi kullanacaklar

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Google'ın geliştirdi işletim sistemi Android, bilgisayar, telefon ve giyilebilir cihazlar yanında otomobil sektöründe de kullanım oranını arttırmaya devam ediyor. Bu konuda çalışma gösteren sektörün büyük iki ismi Kia ve Hyundai, yeni Soul ve Genesis otomobil modelleri üzerinde Android tabanlı AVN (Audio video navigation/ Ses video navigasyon) sistemini kullanacakları açıklandı.
Kia tarafından UVO 2.0 olarak adlandırılan Android araç sistemi hakkında şimdilik çok fazla ayrıntı bilgi yer almıyor. Daha çok akıllı telefonlar ile bağlantı temelli çalışacağı belirtilen sistem, sürücülere daha geniş kontrol seçeneği sunacak ve özel Android uygulamaları ile birçok farklı amaç için kişiselleştirme yapılabilecek. Bazı Avrupa merkezli otomobil üreticilerinin de bu tarz AVN sistemleri üzerinde çalıştığı ancak dünyanın ilk firmalarının Hyundai ve Kia olacağı söyleniyor. İki firmanın konu hakkında ciddi miktarda yatırım yaptığı ve bu tarz sistemlere büyük önem verdiği de gelen bilgiler arasında.
http://english.etnews.com/device/2849805_1304.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
windows zaten yıllardır bu işin içinde. navıgasyon olayı androidle başlamadı. birçok multı medya cıhaz wındows ce platformu üzerinde çalışıyor.
şuan yaygın platform android olduğu için sistemleri ona yönelmesi normal ve mantıklı
Arkadaşın dediği doğru.Kapalı ve açık kaynak kodu diye birşey vardır.Kapalı kodda sadece üreticinin izin verdiği alanlara erişebilirken açık kodda yazılımın çekirdeğine kadar değiştirebilirsin.Buda sana kapalı kodda elde edemeyeceğin özgürlüğü verir.Navigasyon konusunda dediğin doğru windows platformundada bunu yapabilirsin ama bir yanda tamamen senin yaratıcılığına(Kia) kalmış istediğin gibi eğip bükebileceğin sadece bir fikirle dünyayı değiştirebileceğin bir sistem var diğer yandada olanı kullanabileceğin üstüne ücret ödeyeceğin ve kullanıcıyada bunun ücretini yansıtacağın windows var.
Androidin avantajları çok.Popülerliği kullanım sebebi değil yani.
2bin TLnin 8 iş kollu 4 çekirdekli i7 makine toparlarım.
gaza bastiginiz pedalla motor arasinda mekanik bir baglanti oldugunumu saniyordunuz :) bunlari yazmakda cok gec kaldiniz, her sey elektronik oldu bile. bastiginiz pedallarin pc de oyun oynadiginiz direksiyon pedal takimindan pek bir farklari yok. artik gaza bastiginizda motora giden yakit miktarini siz kontrol etmiyorsunuz. sadece hizlanma komutu veriyorsunuz, motorda ona gore kullanacagi yakit miktarina karar veriyor. yeni arabalarin cok tasarruflu olmalarida biraz bu yuzden.
Yani???
Tam olarak bu felaket tellalığı, masal yazmak ve paranoya başka bişey değil adamlar ses ve navigasyon için kullanıyo o dediğin iş için zaten arabada bi bilgisayar var bütün yapması gerekenler orda kodludur enjektör ne zaman açılıcak manifolda ne zaman gaz gitmeli gibi.
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