Kia ve Hyundai, yeni modellerinde Android tabanlı bir araç içi sistemi kullanacaklar

Google'ın geliştirdi işletim sistemi Android, bilgisayar, telefon ve giyilebilir cihazlar yanında otomobil sektöründe de kullanım oranını arttırmaya devam ediyor. Bu konuda çalışma gösteren sektörün büyük iki ismi Kia ve Hyundai, yeni Soul ve Genesis otomobil modelleri üzerinde Android tabanlı AVN (Audio video navigation/ Ses video navigasyon) sistemini kullanacakları açıklandı.





Kia tarafından UVO 2.0 olarak adlandırılan Android araç sistemi hakkında şimdilik çok fazla ayrıntı bilgi yer almıyor. Daha çok akıllı telefonlar ile bağlantı temelli çalışacağı belirtilen sistem, sürücülere daha geniş kontrol seçeneği sunacak ve özel Android uygulamaları ile birçok farklı amaç için kişiselleştirme yapılabilecek. Bazı Avrupa merkezli otomobil üreticilerinin de bu tarz AVN sistemleri üzerinde çalıştığı ancak dünyanın ilk firmalarının Hyundai ve Kia olacağı söyleniyor. İki firmanın konu hakkında ciddi miktarda yatırım yaptığı ve bu tarz sistemlere büyük önem verdiği de gelen bilgiler arasında.









http://english.etnews.com/device/2849805_1304.html