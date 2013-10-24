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Kia ve Hyundai, yeni modellerinde Android tabanlı bir araç içi sistemi kullanacaklar

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kia ve Hyundai, yeni modellerinde Android tabanlı bir araç içi sistemi kullanacaklar
Google'ın geliştirdi işletim sistemi Android,  bilgisayar, telefon ve giyilebilir cihazlar yanında otomobil sektöründe de kullanım oranını arttırmaya devam ediyor. Bu konuda çalışma gösteren sektörün büyük iki ismi Kia ve Hyundai, yeni Soul ve Genesis otomobil modelleri üzerinde Android tabanlı AVN (Audio video navigation/ Ses video navigasyon) sistemini kullanacakları açıklandı.

Kia tarafından UVO 2.0 olarak adlandırılan Android araç sistemi hakkında şimdilik çok fazla ayrıntı bilgi yer almıyor. Daha çok akıllı telefonlar ile bağlantı temelli çalışacağı belirtilen sistem, sürücülere daha geniş kontrol seçeneği sunacak ve özel Android uygulamaları ile birçok farklı amaç için kişiselleştirme yapılabilecek. Bazı Avrupa merkezli otomobil üreticilerinin de bu tarz AVN sistemleri üzerinde çalıştığı ancak dünyanın ilk firmalarının Hyundai ve Kia olacağı söyleniyor. İki firmanın konu hakkında ciddi miktarda yatırım yaptığı ve bu tarz sistemlere büyük önem verdiği de gelen bilgiler arasında.



http://english.etnews.com/device/2849805_1304.html Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Araba yolda giderken kasacak mı?
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tuncay altuntoprak 6 yıl
Android olmasıyla birlikte şu An hazır olarak kullanılan igo navigasyon çok güzel entegre edilebilir. Video formaları zahmetsizce izlenebilir. Telefonumuzu Modem olarak kullanıp araçta internet kullanılır. Güzel olur kısaca. Ayrıca bunlar beklenmeden araca güzel bir android tablet eklenerek de yapılabilir.
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emresalvation 6 yıl
black_67
Hiç pislik atmayın işte android özgürlüğü her alanda kullan aklına ne gelirse entegre et bunları ios ve wp platformunda yapmak mümkün değil ama günümüzde android sistemini her alanda görmek mümkün

windows zaten yıllardır bu işin içinde. navıgasyon olayı androidle başlamadı. birçok multı medya cıhaz wındows ce platformu üzerinde çalışıyor.
şuan yaygın platform android olduğu için sistemleri ona yönelmesi normal ve mantıklı
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Ters Adam 6 yıl emresalvation
emresalvation

black_67

Hiç pislik atmayın işte android özgürlüğü her alanda kullan aklına ne gelirse entegre et bunları ios ve wp platformunda yapmak mümkün değil ama günümüzde android sistemini her alanda görmek mümkün


windows zaten yıllardır bu işin içinde. navıgasyon olayı androidle başlamadı. birçok multı medya cıhaz wındows ce platformu üzerinde çalışıyor.
şuan yaygın platform android olduğu için sistemleri ona yönelmesi normal ve mantıklı

Arkadaşın dediği doğru.Kapalı ve açık kaynak kodu diye birşey vardır.Kapalı kodda sadece üreticinin izin verdiği alanlara erişebilirken açık kodda yazılımın çekirdeğine kadar değiştirebilirsin.Buda sana kapalı kodda elde edemeyeceğin özgürlüğü verir.Navigasyon konusunda dediğin doğru windows platformundada bunu yapabilirsin ama bir yanda tamamen senin yaratıcılığına(Kia) kalmış istediğin gibi eğip bükebileceğin sadece bir fikirle dünyayı değiştirebileceğin bir sistem var diğer yandada olanı kullanabileceğin üstüne ücret ödeyeceğin ve kullanıcıyada bunun ücretini yansıtacağın windows var.
Androidin avantajları çok.Popülerliği kullanım sebebi değil yani.
2 Yanıt Yanıtla
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black_67 6 yıl
Hiç pislik atmayın işte android özgürlüğü her alanda kullan aklına ne gelirse entegre et bunları ios ve wp platformunda yapmak mümkün değil ama günümüzde android sistemini her alanda görmek mümkün
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fulsac 6 yıl
Wv,ford,Opel de ios kullanır artık
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Nokia Specialist 6 yıl
Ulan tv leride akıllı yaptın Google onlar da kasıyo, bırak bari arabalar kasmasın be!
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rbatasoy 6 yıl
Altı üstü radyo arkadaş amma abarttınız yok güvenlik açığı yok tuning
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emresalvation 6 yıl
altıüstü teyp androıdlı olcak gayet guzel olur. arabanın beynının androıd ıle calısmanısı bekleyemezsınız sanırım.bazıları ona benzer ımada bulunmuş. bundan önceki navıgasyon sıstemlerı genelde wındows ce tabanlı idi androıde geçilmesi güzel olur daha hızlı.
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teknokaptan 6 yıl
sirf bu yuzden bmw alan vardir
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tefo42 6 yıl
Benim gibi akıllı telefonu olmayan, almamakta direten artık çevre baskısı şiddetlendiği için inadına ortamlarda eski tertip telefonunu masanın üstüne koyarak konuşmaya başlayan birisi bunları kullanamaz o zaman. :)

2bin TLnin 8 iş kollu 4 çekirdekli i7 makine toparlarım.
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darkaura 6 yıl
freshwind
aracımın elektronik bir alet olmasını istemem. ne kadar çok elektronik olursa arıza yapma olasılığı o kadar artar. yakın zamanda gaz ve fren pedalı yerine direksiyondan tuşla yapılacak hale gelirse şaşırmam

gaza bastiginiz pedalla motor arasinda mekanik bir baglanti oldugunumu saniyordunuz :) bunlari yazmakda cok gec kaldiniz, her sey elektronik oldu bile. bastiginiz pedallarin pc de oyun oynadiginiz direksiyon pedal takimindan pek bir farklari yok. artik gaza bastiginizda motora giden yakit miktarini siz kontrol etmiyorsunuz. sadece hizlanma komutu veriyorsunuz, motorda ona gore kullanacagi yakit miktarina karar veriyor. yeni arabalarin cok tasarruflu olmalarida biraz bu yuzden.
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DH Misafiri 6 yıl
tolgatelli
BMW IOS kullanır,Hyundai Androdi kullanır,işte aradaki fark

Yani???
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berkaytunali 6 yıl
dhdh
Teknoloji gittikçe gelişiyor güzelleşiyor fakat gittikçe de tehlikelilesiyor. Rootlayip özellikler artırılabilir hatta ileride öyle bi hale gelebilir ki tuningcilerde hızı ve torku artirilabilir frenler guclendirilebilir vs vs ama bazı hız tutkunları için güvenlik tehdidi olusturabilir

Tam olarak bu felaket tellalığı, masal yazmak ve paranoya başka bişey değil adamlar ses ve navigasyon için kullanıyo o dediğin iş için zaten arabada bi bilgisayar var bütün yapması gerekenler orda kodludur enjektör ne zaman açılıcak manifolda ne zaman gaz gitmeli gibi.
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