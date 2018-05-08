Kilauea Yanardağı'nın patlaması sonucu tatil cenneti Hawaii cehenneme döndü [Video]

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesi, popüler tatil cennetini cehenneme çevirmiş durumda. Yanardağın püskürttüğü lavlar evleri ve arabaları yutarken kameralara takılan görüntüler ise tüyler ürperten cinsten. Bu felaketin ne zaman sonlanacağı ise tahmin edilemiyor.

Volkan patlamalarının ne kadar süreceği bilinmiyor

Hawaii'den gelen görüntüler bir doğal felaketin ne kadar yıkıcı ve saldırgan olabileceğini gösteriyor. Denison Üniversitesi volkanbilimcisi Erik W. Klemmeti, yanardağ patlaması sonucu etrafa saçılan lavların nispeten yavaş hareket ettiğini ama buna rağmen görüntü çekmek için çok fazla yaklaşmanın tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Klemmeti, aktif bir lav akıntısının yaklaşık 1.100 santigrat derece (2.000 fahrenhayt) olduğunu, bir insana sıçraması durumunda bile ölümcül bir yanığa neden olacağını belirtirken: "Kilauea, 35 yıldan uzun bir süredir aktif lavlarla dolu faal bir yanardağ. Evleri ve arabaları yutan bu patlamaların ne kadar süreceğini tahmin etmek zor. 1983'te başlayan bir volkan patlaması onlarca yıl boyunca devam etti ve yayıldı. Bugün hala etkileri görülmekte." ifadelerini kullandı.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjpw4a/what-happens-if-you-get-splashed-with-lava