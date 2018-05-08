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Kilauea Yanardağı'nın patlaması sonucu tatil cenneti Hawaii cehenneme döndü [Video]

ABD'nin Hawaii eyaletinde geçtiğimiz hafta başlayan yanardağ patlamaları, popüler tatil cennetini adeta cehenneme çevirmiş durumda. Tüyler ürperten görüntüleri haberimizden izleyebilirsiniz.
1 yıl
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Zamazingo
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz hafta ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçmesi, popüler tatil cennetini cehenneme çevirmiş durumda. Yanardağın püskürttüğü lavlar evleri ve arabaları yutarken kameralara takılan görüntüler ise tüyler ürperten cinsten. Bu felaketin ne zaman sonlanacağı ise tahmin edilemiyor.

Volkan patlamalarının ne kadar süreceği bilinmiyor

Hawaii'den gelen görüntüler bir doğal felaketin ne kadar yıkıcı ve saldırgan olabileceğini gösteriyor. Denison Üniversitesi volkanbilimcisi Erik W. Klemmeti, yanardağ patlaması sonucu etrafa saçılan lavların nispeten yavaş hareket ettiğini ama buna rağmen görüntü çekmek için çok fazla yaklaşmanın tehlikeli olduğunu belirtiyor.
Klemmeti, aktif bir lav akıntısının yaklaşık 1.100 santigrat derece (2.000 fahrenhayt) olduğunu, bir insana sıçraması durumunda bile ölümcül bir yanığa neden olacağını belirtirken: "Kilauea, 35 yıldan uzun bir süredir aktif lavlarla dolu faal bir yanardağ. Evleri ve arabaları yutan bu patlamaların ne kadar süreceğini tahmin etmek zor. 1983'te başlayan bir volkan patlaması onlarca yıl boyunca devam etti ve yayıldı. Bugün hala etkileri görülmekte." ifadelerini kullandı.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/bjpw4a/what-happens-if-you-get-splashed-with-lava Yorum Yaz
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tostumm 1 yıl en beğenilen
Orada ne günah işleniyor anca yüce rabbim bilir; zinası, fuhuşu, eşcinseli, uyuşturucu madde ve içki kullanımının had safhada olması, yüce rabbimin daha uyarısı bu, yerden ateş çıkıyor ama kör kafirler hala Allah'ın gazabını görmüyor, hallerine gülüyorum valla.
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Orada ne günah işleniyor anca yüce rabbim bilir; zinası, fuhuşu, eşcinseli, uyuşturucu madde ve içki kullanımının had safhada olması, yüce rabbimin daha uyarısı...
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tarlabasi 1 yıl
Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ve yangına dur demek için buradayız diyen Amerika bakalım bu yangına da dur diyebilecek mi? Doğanın intikamı maalesef çok acı oluyor.
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huntedman 1 yıl
Senin allah dediklerini yaptıramayacak kadar gücü yok mu?
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tbbtl 1 yıl
yellowstone patlarsa kıtanın değil dünyanın sonu olur
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Black_34 1 yıl
Allah kullarına zulmetmez. Ancak senin gibi yobazlar böyle düşünür.
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ssbrutality 1 yıl
Allah yardımcıları olsun,Çok farklı ve çok başka,hani bizim bilmediğimiz yaşamadığımız bir Afet.Ki bu öyle deprem,yangın,sel gibi birşey değil.Önüne aldığını küle çevirir.Siz yobaz ve çomar yorumlarına bakmayın.Yüce Allah Yarattığı her kuluna yardım etsin,korusun ve gözetsin.
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mustafa5532 1 yıl
Sanki cehenemin ön gösterisi fragmanı gibi olmuş.
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Ucan Hollandalı 1 yıl
En bayıldgım şey doğanın gücü.İnsanlar doğayı yok ediyor ama aciz olan insanoglu istediği kadar uğraşsın ama doğanın cezasından kurtulamıyor.
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snoppy 1 yıl
roland emmerich bunu beğendi
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aspirin_00 1 yıl
gidecektim oraya nasip olmadı...
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tostumm 1 yıl en beğenilen
Orada ne günah işleniyor anca yüce rabbim bilir; zinası, fuhuşu, eşcinseli, uyuşturucu madde ve içki kullanımının had safhada olması, yüce rabbimin daha uyarısı bu, yerden ateş çıkıyor ama kör kafirler hala Allah'ın gazabını görmüyor, hallerine gülüyorum valla.
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imthewalrus 1 yıl tostumm
aynen kesin ondan patlamistir
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Hasan07-36 1 yıl tostumm
Çok zekice ve bilimsel bir yorum(!)
O zaman bu saydığın günahların feriştahının işlendiği Las Vegas'da niye yanardağ patlamıyor?
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