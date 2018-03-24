Kiliseler, Google ve Apple Pay ile bağış alacak

İngiltere Kilisesi, bugüne kadar 40 kilisede temassız ödeme sistemini kullanıma sundu. Yıl bitmeden İngiltere genelindeki tüm kiliselerde yeni ödeme yöntemlerinin kullanıma sunulması planlanıyor. Sadece bağışlar değil, kilisede düzenlenen evlilik, vaftiz, konser ve cenaze ücretleri de bu şekilde tahsil edilecek.
İngiltere’de bulunan 16 bin kilisede ödeme yöntemlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tahsil edilmesi için SumUp ile işbirliği yapıldı. SumUp’ın altyapısı ile Apple Pay, Google Pay ve NFC ile kredi kartlarından ödeme yapılabiliyor.
Online ödeme yöntemleri, hayatımızın bir parçası oldu. İlerleyen yıllarda da nakit para yerine kripto paralar daha yaygın olarak kullanılabilir. İngiltere Kilisesi, dijital dönüşüme ayak uydurmak istiyor. Halk, İngiltere Kilisesi'nin bu girişiminden memnun olduğunu belirtiyor.
http://www.bbc.com/news/business-43470396 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır aksine ben böyle haberleri çok seviyorum. Sırf sizi kuduruyorsunuz diye. Yoksa hristiyanlık umrumda değil. Daha çok hristiyan haberi istiyorum. O kiliseye de mutlaka yardım yapacam. Sadece siz mutsuz olun diye. Sizin gibiler mutsuz olsun diye.
donanımhaber.com'a misyonerlik propagandası yapıyor diyebilmek için cidden eksi iq'ya sahip olmak lazım. Allah kuran çarpsın 0 iq adam böyle birşey demez.
Bu içi boş, düşünceden yoksun yorumlarınızla siz asıl hristiyanlık propagandası yapıyorsunuz.Şu hayatta kiliseye yardım edeceğim aklıma gelmezdi. Sayenizde edecem. Sizden ala misyoner olamaz.
Haberi yapan arkadaş misyonerlik maksatlıymış. Abi trollse tamam da, gerçekten böyle düşünüyosan inan çok yazık sana ya. Çok acıdım, oksijene.