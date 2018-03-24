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Kiliseler, Google ve Apple Pay ile bağış alacak

İngiltere Kilisesi, ödemeleri dijital olarak almak için çalışmaları başlattı. 2018'in sonunda tüm bağış ve etkinlik ödemeleri, Apple Pay ve Google Pay ile yapılabilecek.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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İngiltere Kilisesi,  bağışları sadece nakit veya madeni parayla değil dijital olarak da almak için çalışmalarını başlattı. Bağış ve diğer ödemelerin hem hızlı hem de güvenilir bi şekilde yapılması için Apple Pay, Google Pay ve diğer mobil ödeme yöntemleri test ediliyor.

İngiltere Kilisesi, bugüne kadar 40 kilisede temassız ödeme sistemini kullanıma sundu. Yıl bitmeden İngiltere genelindeki tüm kiliselerde yeni ödeme yöntemlerinin kullanıma sunulması planlanıyor. Sadece bağışlar değil, kilisede düzenlenen evlilik, vaftiz, konser ve cenaze ücretleri de bu şekilde tahsil edilecek.

İngiltere’de bulunan 16 bin kilisede ödeme yöntemlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tahsil edilmesi için SumUp ile işbirliği yapıldı. SumUp’ın altyapısı ile Apple Pay, Google Pay ve NFC ile kredi kartlarından ödeme yapılabiliyor.

Online ödeme yöntemleri, hayatımızın bir parçası oldu. İlerleyen yıllarda da nakit para yerine kripto paralar daha yaygın olarak kullanılabilir. İngiltere Kilisesi, dijital dönüşüme ayak uydurmak istiyor. Halk, İngiltere Kilisesi'nin bu girişiminden memnun olduğunu belirtiyor.


http://www.bbc.com/news/business-43470396 Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
bizim camiler de boş durmasın. artık namaz çıkışlarında değil internetten bağış toplasınlar . az biraz teknolojiye ayak uydursunlar
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eulogy 1 yıl fkoc38
Affına sığınarak, bahsettiğin deyimle haberin alakasını kuramadım.
1 Yanıt Yanıtla +13
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eulogy 1 yıl fkoc38
Orijinalden alıntı: fkoc38
Banane elin ingilteresindeki kilisesine yardımı yapacan programdan. Bunu haber diye yapan açık şekilde misyonerlik peşinde bunu anlamayacak kadar zekân yoksa anlamak için çabalamana gerek yok

Hayır aksine ben böyle haberleri çok seviyorum. Sırf sizi kuduruyorsunuz diye. Yoksa hristiyanlık umrumda değil. Daha çok hristiyan haberi istiyorum. O kiliseye de mutlaka yardım yapacam. Sadece siz mutsuz olun diye. Sizin gibiler mutsuz olsun diye.
donanımhaber.com'a misyonerlik propagandası yapıyor diyebilmek için cidden eksi iq'ya sahip olmak lazım. Allah kuran çarpsın 0 iq adam böyle birşey demez.
Bu içi boş, düşünceden yoksun yorumlarınızla siz asıl hristiyanlık propagandası yapıyorsunuz.Şu hayatta kiliseye yardım edeceğim aklıma gelmezdi. Sayenizde edecem. Sizden ala misyoner olamaz.
Haberi yapan arkadaş misyonerlik maksatlıymış. Abi trollse tamam da, gerçekten böyle düşünüyosan inan çok yazık sana ya. Çok acıdım, oksijene.
Orijinalden alıntı: fkoc38Banane elin ingilteresindeki kilisesine yardımı yapacan programdan. Bunu haber diye yapan açık şekilde misyonerlik peşinde bu...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Tamam peki deki trip 1 yıl
Reyiz ve btk bunlara da engel koyar
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gidi 1 yıl
umarım bu teknolojiler heryerde kullanılır. Misal 7,78 için 8 lira ödüyorsun. Bankaların verdiği 1 kuruşları kimse kabul etmiyor. Arada giden bu küsuratlar baya bir tasarruf sağlar.
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sniper23 1 yıl
Birleşik Krallık'ta kiliseyi sallayan hala var mı ya?
Ben Liverpool'a gittiğimde kocaman Kathedrala 50 kişi anca geliyordu. Onlar 70+ Amcalar ve teyzeler idi.
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Bamya Avcisi 1 yıl
Kiliseler tamamen dolandiricilik tezgahina donustu.Bir din ancak bu kadar yipratilabilirdi.Adamlar mum dikmek icin 3 euro buyuk mum icin 10 euro aliyorlar.Gerekceleri tanri kendisi icin yapilan fedakarliklari unutmaz o yuzden buyuk alin.
Tamamen sacmalik
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badboy3304 1 yıl
Orta çağda kiliseler ve papazlar altın biriktirip saklardı. Şimdi bitcoin saklıyacaklar. Dini teknolojiye alet etmeyin ullaaaannnnnn:)
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Insanmodoff 1 yıl
Bizim antimüslim tayfa artık bol bol bağış yapar paypal üzerinden. maksat müslim karşıtlığı daha da güçlensin
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eulogy 1 yıl Insanmodoff
Insanmodoff
Bizim antimüslim tayfa artık bol bol bağış yapar paypal üzerinden. maksat müslim karşıtlığı daha da güçlensin

Vallaha düşünmüyordum ama madem diyorsun seni kırmayalım, 500 tl göndericem.
1 Yanıt Yanıtla +3
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darkhair 1 yıl
3 yıl önce batuma kars çoban köpeği almaya gitmiştik. Köpeğin fiyatı nedir diye sorunca karşımızdaki adam "köpek bedava fakat kilisemize 5000 lari bağış yapmanız karşılığında" demişti. O zamanda abim "ulan elin kilisesine 5000tl bağışlayacağıma gider camiye veririm o parayı, kendi insanıma katkısı olur" deyip vazgeçmişti.
Haberi okuyunca aklıma geldi
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ozbey08 1 yıl en beğenilen
bizim camiler de boş durmasın. artık namaz çıkışlarında değil internetten bağış toplasınlar . az biraz teknolojiye ayak uydursunlar
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fkoc38 1 yıl
Müslüman mahallesinde salyangoz satmak diye bir deyim vardır ya bu haberi okuyunca aklıma gelen ilk şey bu oldu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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eulogy 1 yıl fkoc38
Affına sığınarak, bahsettiğin deyimle haberin alakasını kuramadım.
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apple pay, google pay ve
8 etiket daha kilise ödeme yöntemi dijital ingiltere Cep Telefonu Diğer Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Diğer
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