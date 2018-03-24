Kiliseler, Google ve Apple Pay ile bağış alacak

İngiltere Kilisesi, bağışları sadece nakit veya madeni parayla değil dijital olarak da almak için çalışmalarını başlattı. Bağış ve diğer ödemelerin hem hızlı hem de güvenilir bi şekilde yapılması için Apple Pay, Google Pay ve diğer mobil ödeme yöntemleri test ediliyor.

İngiltere Kilisesi, bugüne kadar 40 kilisede temassız ödeme sistemini kullanıma sundu. Yıl bitmeden İngiltere genelindeki tüm kiliselerde yeni ödeme yöntemlerinin kullanıma sunulması planlanıyor. Sadece bağışlar değil, kilisede düzenlenen evlilik, vaftiz, konser ve cenaze ücretleri de bu şekilde tahsil edilecek.

İngiltere’de bulunan 16 bin kilisede ödeme yöntemlerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tahsil edilmesi için SumUp ile işbirliği yapıldı. SumUp’ın altyapısı ile Apple Pay, Google Pay ve NFC ile kredi kartlarından ödeme yapılabiliyor.

Online ödeme yöntemleri, hayatımızın bir parçası oldu. İlerleyen yıllarda da nakit para yerine kripto paralar daha yaygın olarak kullanılabilir. İngiltere Kilisesi, dijital dönüşüme ayak uydurmak istiyor. Halk, İngiltere Kilisesi'nin bu girişiminden memnun olduğunu belirtiyor.

http://www.bbc.com/news/business-43470396