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Kill Shot Bravo ile sniper kapışmaları başlıyor

Hothead Games'in beğenilen sniper temalı oyunu Kill Shot, oyuncuların birbiri ile rekabet edebildiği Kill Shot Bravo adındaki versiyonuyla yeniden karşımızda.
3 yıl
1,6b
1
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kill Shot Bravo ile sniper kapışmaları başlıyor


Kill Shot Bravo oyunu acemi keskin nişancı olarak başladığınız ve uzmanlığa giden mücadelenizi anlatıyor. Oyunun farklı ise keskin nişancı silahlarının haricinde pompalı tüfek ve MP5 gibi silahlarla yakın çatışmalara da girmeniz.

Küçük görevlerle başladığınız oyunda daha sonra hareketli hedefler, korumalı hedefler gibi görevler geliyor. Ayrıca ekip liderlerini öldürdüğünüz zorlu görevler de mevcut. Bazı görevler yakın çatışmalar yaparak alanı temizlemeyi gerektiriyor. Bazı görevler ise Humvee üzerine çıkıp hareket halindeyken ateş etmenizi gerektiriyor. 

Tek kişilik görevlerin yanında çok oyunculu görevler de var ancak bunlar biraz daha skor yarışı gibi. Belirli bir görevi yaparken, çevrimiçi diğer oyuncuların puanı ile yarışıyorsunuz. Yani kalabalık gruplar halinde mücadele mevcut değil. 

Görevler ilerledikçe silahınızı, ekipmanınızı ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor zira belirli bir sınırın altında kalanlar ilerleyemiyor. Bu bakımdan sürekli ana ve yan görevler yaparak para kazanmanız gerekiyor. Oyun bu anlamda sürekli ekran başında tutacak bir yapım. 

Bu tarz oyunlar için açıkçası ekran üzeri kontroller zor. Eğlenceli bir tecrübe yaşamak için kontrolcü edinmeniz şart. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor. 


 

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strathmorea 3 yıl
Mobil oyun sektörü gelişiyor deniyorda. Al gör iki elin parmaklarını geçmeyecek sekilde adam gibi oyun çıkıyor yıl içerisinde. Bu ve bunun gibi oyunlarla dolu marketler. Bildiğin 3-4 sene öncesinin oynanış ve grafikleri. E hani 64 bit vs yeni grafik birimleri bilmem ne. Nerde.?
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