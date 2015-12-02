Kinect ile X-ray cihazları daha sağlıklı şekilde kullanılabilir

Röntgen makinelerinin yanında gereğinden fazla durmak insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli bir eylem, ancak malesef işi gereğince her gün binlerce insan bu makinelerin yanında fazlaca vakit geçiriyor ve sağlığını zaman içerisinde kaybediyor. Washington Universitesi bünyesindeki bilim adamlarının yaptığı çalışma ise X-ray cihazlarının daha sağlıklı kullanılmasını sağlayacak.

Bildiğiniz üzere Microsoft'un oyun konsolu Xbox, Kinect adında özel bir teknolojiye sahip. Gördüğü alanı ve çevreyi tarayarak hareketli nesneleri algılayabilen Xbox karşısındaki insanı detaylı bir şekilde izleyebiliyor. Bilim insanları da Xbox'da yer alan derinlik algılayıcı sensör sayesinde vücudunuzun kalınlığını ve hareketlerini ölçerek bu bilgilere göre bazı analizlerde bulunabilecekler.

Sonuçlara göre doktorlar, kaliteli bir röntgen filmi için hastaya en az ne kadar radyasyon uygulanması gerektiğini çıkarabilecekler. Bu sayede çocukların ve X-ray'e duyarlı insanların en az zarar ile röntgenleri çekilebilecek. Araştırmacılar, yeni teknoloji için röntgen makinesin yenilemek yerine Kinect teknolojisinin entegre edilmesinin maliyet açısından faydalı olduğuna ve günümüzdeki makinelerin kullanım ömrünün de uzayacağına inanıyor.

http://www.engadget.com/2015/12/01/kinect-leads-to-safer-x-rays/