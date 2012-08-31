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Kingston, HyperX Red serisi düşük profilli DDR3 belleklerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
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12
Ram
knight
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Kingston, HyperX serisi DDR3 bellek yelpazesini HyperX Red ile genişletiyor. HyperX Red serisi, kırmızı renkli ısı dağıtıcılarıyla ve sergiledikleri düşük profilli yapılarıyla dikkat çekiyor. Düşük profilli yapı sayesinde, büyük işlemci soğutucuları ile olası çakışmaların önüne geçilmekte.
2 GB'tan 16 GB'a kadar kapasite sunan, tekli modül ya da birden fazla modülden oluşan kitler halinde satın alınabilen HyperX Red DDR3 belleklerin çalışma frekansları modele göre 1333 MHz ile 1600 MHz arasında, çalışma gerilimleri 1.5v ile 1.65v arasında, zamanlamaları ise 9-9-9-27 ile 10-10-10-30 arasında değişiyor. Intel cephesinde P55, H67, P67, Z68, Z77, H61 çipsetli anakartlarla; AMD cephesinde ise A75, A87, A88, A89, A78, E35 çipsetli anakartlarla uyumlu çalıştıkları dile getirilen DDR3 belleklerin ABD satış fiyatları şu şekilde;
  • 4 GB DDR3-1333 MHz CL9: 25$
  • 8 GB DDR3-1333 MHz CL9 (Kit): 49$
  • 2 GB DDR3-1600 MHz CL9: 15$
  • 4 GB DDR3-1600 MHz CL9: 25$
  • 4 GB DDR3-1600 MHz CL9 (Kit): 29$
  • 8 GB DDR3-1600 MHz CL10: 45$
  • 8 GB DDR3-1600 MHz CL9 (Kit): 49$
  • 16 GB DDR3-1600 MHz CL10 (kit): 90$

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DH Misafiri 7 yıl
@..Knight..
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
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alpa07 7 yıl
O kadar telefon haberinin içinde bu haberi gördüğümde tebessüm ettim.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar düşük profilli ram nasıl oluyor (bu performanslı olduğunu mu gösterir?)
C9 nedir?
Bu iyimidir mesela C5 ram C9`dan daha mı iyidir?
PC`de oldukça acemeiyim cevaplarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim
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..Knight.. 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar düşük profilli ram nasıl oluyor (bu performanslı olduğunu mu gösterir?)

C9 nedir?

Bu iyimidir mesela C5 ram C9`dan daha mı iyidir?

PC`de oldukça acemeiyim cevaplarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim

Genelde yüksek yapıya sahip olmayan bilgisayar bileşenleri low profile - düşük profilli şeklinde adlandırılıyor. Buna RAM'ler, ekran kartları veya işlemci soğutucuları örnek verilebilir. CL değeri düşük olan RAM daha başarılıdır.
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King ov Hell 7 yıl
Senelerdir mavi soğutuculardan sonra bu attıkları adım etkileyici olmuş kanımca.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
PnP (Tak Çalıştır) özelliği yok sanırım bunların. HyperX serisinde PnP Bellek vardı.

Aslında artık çıkan belleklerde bu özellik olması gerek, çünkü gerçekten çok güzel birşey.

Diyelim İşlemcimizin Default Bellek desteği hızı 1.333 Mhz, PnP 1600 Mhz Belleği sisteminize taktığınız zaman BIOS'dan hiçbir ayar yapmadan Direkt olarak 1600 Mhz olarak çalışıyor.
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HAAltuntas 7 yıl
4 GB DDR3 almayı düşünüyordum fiyatlar çok güzelmiş diyecektim ki "ABD'deki satış fiyatları..." yazısını gördüm. :(
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dayseeh 7 yıl
malesef bizdeki fiyatlarla alakası yok... 2 sene sonra belki bu fiyatlara alınabilir.
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OROFI 7 yıl HAAltuntas
HAAltuntas
4 GB DDR3 almayı düşünüyordum fiyatlar çok güzelmiş diyecektim ki "ABD'deki satış fiyatları..." yazısını gördüm. :(

Aynen.
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OZKNaln 7 yıl
cok iyi bizde 180 $ ama
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