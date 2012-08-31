Kingston, HyperX Red serisi düşük profilli DDR3 belleklerini duyurdu

Dünyanın önde gelen bellek üreticilerinden Kingston, HyperX serisi DDR3 bellek yelpazesini HyperX Red ile genişletiyor. HyperX Red serisi, kırmızı renkli ısı dağıtıcılarıyla ve sergiledikleri düşük profilli yapılarıyla dikkat çekiyor. Düşük profilli yapı sayesinde, büyük işlemci soğutucuları ile olası çakışmaların önüne geçilmekte.



2 GB'tan 16 GB'a kadar kapasite sunan, tekli modül ya da birden fazla modülden oluşan kitler halinde satın alınabilen HyperX Red DDR3 belleklerin çalışma frekansları modele göre 1333 MHz ile 1600 MHz arasında, çalışma gerilimleri 1.5v ile 1.65v arasında, zamanlamaları ise 9-9-9-27 ile 10-10-10-30 arasında değişiyor. Intel cephesinde P55, H67, P67, Z68, Z77, H61 çipsetli anakartlarla; AMD cephesinde ise A75, A87, A88, A89, A78, E35 çipsetli anakartlarla uyumlu çalıştıkları dile getirilen DDR3 belleklerin ABD satış fiyatları şu şekilde;



4 GB DDR3-1333 MHz CL9: 25$

8 GB DDR3-1333 MHz CL9 (Kit): 49$

2 GB DDR3-1600 MHz CL9: 15$

4 GB DDR3-1600 MHz CL9: 25$

4 GB DDR3-1600 MHz CL9 (Kit): 29$

8 GB DDR3-1600 MHz CL10: 45$

8 GB DDR3-1600 MHz CL9 (Kit): 49$

16 GB DDR3-1600 MHz CL10 (kit): 90$

