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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kingston, yeni USB 2.0 belleği DataTraveler Locker+ G2'nin sevkiyatına başladı

6 yıl
5,7b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Tüketicilere USB bellek, SSD ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümleri sunan Kingston, güvenlik konusunda öne çıkan USB belleği DataTraveler Locker+ G2'nin sevkiyatına başladı.

58.00 mm x 18.6 mm x 9.75 mm ebatlarında tasarıma sahip Locker+ G2, 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Saniyede 10 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 5 MB'a varan yazma hızına sahip olan USB belleklerde verilerinize izinsiz erişimin önüne geçmek için şifre yöntemine başvurabiliyorsunuz. USB bellekler için 20 farklı hesap oluşturup farklı kullanıcı adları ve şifreler belirleyebiliyorsunuz. Eğer şifre ard arda 10 kez yanlış girilirse USB bellek kendisini kitliyor ve içindeki verileri siliyor.
Kingston 4 GB'lık model için 18$, 8 GB'lık model için 21$, 16 GB'lık model için 37$ ve 32 GB'lık model için 82$ fiyat belirlemiş durumda.

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nurettinaz 6 yıl
Kingston bu dalda rakipsizdir bence.
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SystemApps 6 yıl
5mb yazma ile aklıma usb 1.1 geliyor.En azından 10mb olmalıki bi işe yarasın.Resmen çöp...
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IceRulez 6 yıl
mehmednaim
Okuma yazma hızlarının düşüklüğüne karşın fiyatının yüksek olmasının sebebi, okunan ve yazılan verilerin şifrelenerek aktarılmasından.

aynen kimse yazıyı okumadan direk okuma yazma hızlarına takılıyorlar
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mehmednaim 6 yıl
Okuma yazma hızlarının düşüklüğüne karşın fiyatının yüksek olmasının sebebi, okunan ve yazılan verilerin şifrelenerek aktarılmasından.
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metaxa171 6 yıl
32 GB liği alacağıma 60 GB SSD alırım daha iyi.
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maliahmet 6 yıl
resmen soygun zaten maliyeti neki bu cihazların 8 gb 9.50 tl zaten
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yc#1 6 yıl
Okuma/yazma hızları şaka gibi.
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