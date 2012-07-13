Kingston, yeni USB 2.0 belleği DataTraveler Locker+ G2'nin sevkiyatına başladı

Tüketicilere USB bellek, SSD ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümleri sunan Kingston, güvenlik konusunda öne çıkan USB belleği DataTraveler Locker+ G2'nin sevkiyatına başladı.





58.00 mm x 18.6 mm x 9.75 mm ebatlarında tasarıma sahip Locker+ G2, 4 GB, 8 GB, 16 GB ve 32 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. Saniyede 10 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 5 MB'a varan yazma hızına sahip olan USB belleklerde verilerinize izinsiz erişimin önüne geçmek için şifre yöntemine başvurabiliyorsunuz. USB bellekler için 20 farklı hesap oluşturup farklı kullanıcı adları ve şifreler belirleyebiliyorsunuz. Eğer şifre ard arda 10 kez yanlış girilirse USB bellek kendisini kitliyor ve içindeki verileri siliyor.



Kingston 4 GB'lık model için 18$, 8 GB'lık model için 21$, 16 GB'lık model için 37$ ve 32 GB'lık model için 82$ fiyat belirlemiş durumda.

