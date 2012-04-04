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Kingston'dan USB 3.0 desteği sunan kart okuyucu: MobileLite G3

7 yıl
9,7b
1
8
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Kingston'dan USB 3.0 desteği sunan kart okuyucu: MobileLite G3
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Tüketicilere farklı veri depolama çözümleri sunan Kingston, USB 3.0 desteği ve ebatlarıyla dikkat çeken kart okuyucusu MobileLite G3'ün duyurusunu gerçekleştirdi.
62.15 mm uzunluğunda, 29.40 mm genişliğinde ve 16.40 mm kalınlığında tasarlanan MobileLite G3, SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC ve MS PD türü bellek kartlarına destek veriyor.
Kingston, MobileLite G3'ün Amerika satış fiyatını 17.99$ belirlemiş. Ürün, iki yıllık garanti kapsamında satılmakta.
Kingston'dan USB 3.0 desteği sunan kart okuyucu: MobileLite G3
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Kingston'dan USB 3.0 desteği sunan kart okuyucu: MobileLite G3
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E_Aydin35 7 yıl
Ovv, gerçek'den çok iyi düşünmüş Kıngston, yani her kasa vey anakartın SD vb. girişi olmaz ama bu çözüm gerçeden işe yarar.. Fiyat, knusunda kuşkularım var doğrusu..
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arel.gr 7 yıl
tuketimin daralmasinin paralelinde usb2.0 ile devam.
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met@lrock 7 yıl
yıl 2012 olmuş hala usb 2.0 kullanan varmı
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createemir 7 yıl
Anakartım malesef 3.0 desteklemiyor:( Anakartın arka çıkışlarına 2.0'lık birşey bile taksam yine saniyede 4-5MB gönderiyor. Galiba anakartın tabutunu hazırlama zamanın geldi..
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join 7 yıl
Tasarımı gerçekten çok güzel. Kısa süre sonra her anakartda usb 3.0 göreceğiz 2.0 kimseler beğenmez olacak.
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-Pisagor- 7 yıl
Tasarımı gerçekten güzel olmuş.
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Python 7 yıl
A.F. ASLAN
saniyede 40-50mb yazma veya okuma hızlarına ulaşabilen sd kart var mı ki böyle bir ürüne ihtiyaç duyulsun!?

donanimhaber.com/...
sandisk.com/...
Kart okuyucu usb 2.0 standartında olsaydı ozaman sd kartı sınırlandıracaktı,usb 3.0 olması bu açığı haylice kapatmış profesyonel fotoğrafçı adamların baya işine yarayacak.
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Guest 7 yıl
saniyede 40-50mb yazma veya okuma hızlarına ulaşabilen sd kart var mı ki böyle bir ürüne ihtiyaç duyulsun!?
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