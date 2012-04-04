Kingston'dan USB 3.0 desteği sunan kart okuyucu: MobileLite G3

Haber Editörü
Tüketicilere farklı veri depolama çözümleri sunan Kingston, USB 3.0 desteği ve ebatlarıyla dikkat çeken kart okuyucusu MobileLite G3'ün duyurusunu gerçekleştirdi.
62.15 mm uzunluğunda, 29.40 mm genişliğinde ve 16.40 mm kalınlığında tasarlanan MobileLite G3, SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC ve MS PD türü bellek kartlarına destek veriyor.
Kingston, MobileLite G3'ün Amerika satış fiyatını 17.99$ belirlemiş. Ürün, iki yıllık garanti kapsamında satılmakta.
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donanimhaber.com/...
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Kart okuyucu usb 2.0 standartında olsaydı ozaman sd kartı sınırlandıracaktı,usb 3.0 olması bu açığı haylice kapatmış profesyonel fotoğrafçı adamların baya işine yarayacak.