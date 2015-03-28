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Kirin 930 yongaseti detaylandı

4 yıl
4,4b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kirin 930 yongaseti detaylandı

Huawei'nin ilk kez MediaPad X2 tablet modelinde yer verdiği ve P8 modelinde de kullanmasını beklediğimiz 8 çekirdekli 64-bitlik Kirin 930 yongaseti ile ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı.

Firmanın en ileri teknolojili yongaseti sayılan Kirin 930, 16nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Exynos 7420 yongasetinden sonra enerji tasarrufuna en fazla odaklanan yongaseti diyebileceğimiz Kirin 930 bazı optimizasyonlarla bunu güçlendiriyor. 

Huawei yongasetinde Cortex-A53 çekirdeklerini 4+4 formatında çalıştırıyor. Ancak ilk Cortex-A53 grubu 1.2GHz saat hızında, ikinci Cortex-A53 grubu da 2GHz hızında çalışıyor. Enerji tasarrufu konusunda optimize edilen bu çekirdeklere firma Cortex-A53e adını vermiş. 

Huawei yongasetinde Cortex-A57 çekirdeğine yer vermeyerek yüzde 256 daha fazla enerji harcamasının önüne geçmiş. Ancak hız konusunda da Cortex-A57 çekirdeğine yaklaşmış. Firma performans konusunda büyük bir kayıp yaşamadıklarını belirtiyor. Böylece aşırı ısınmayan bir yongaseti ortaya çıkıyor. 

Yongasetindeki Mali-T628 grafik birimi de 16nm sürecinden faydalandığı için hem daha az enerji harcıyor hem de performansını artırıyor. MediaPad X2 üzerinde Kirin 930 yongaseti 44 000 AnTuTu skorunu elde ediyor. 

Huawei'nin Kirin 940 ve 950 yongasetine dair söylentilere bakacak olursak Kirin 930 yılın ikinci yarısına kadar firmanın amiral gemisi kalmaya devam edecek. Sonrasında Cortex-A72 çekirdeği ve Mali-T8xx grafik birimi taşıyan yeni yongasetlerine geçiş yapacak.  

http://www.phonearena.com/news/Huaweis-Kirin-930-flagship-CPU-uses-enhanced-Cortex-A53e-cores-pushed-to-2GHz-clock-speed_id67661 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
ben huawei'den umutluyum.
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OverClocK1ng 4 yıl
930 düşük. 940 dan aşağısı alınmaz.
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Rajeesh 4 yıl
hala t628 gpu kullanıyor olması :/
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Uçan Gergedan 4 yıl Rajeesh
Rajeesh
hala t628 gpu kullanıyor olması :/

Beğenmediğin Gpu 600mhz de çalışıyor sndrogon805 ile aynı puanı almış 44000 antutu
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Lost In Mess 4 yıl
Kirin yonga setinin gidişatı çok güzel Huawei nin yanına en azından bir iki iyi marka eklenirse sırtı yere gelmez
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ardarda45 4 yıl
Sabah akşam kolpa haberlerinde A57+A53 demiştin Ekrem bir abimiz de ikide bir yorumlarda hızları farklı A53'ler olacak diyordu da sen hala boş beleş yazıyordun, işi kıvırmışsın sonunda...
Acık yorumları oku abi bence kendini geliştirirsin eleştiri iyidir...
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Masquerade89 4 yıl
950yi merak ediyorum baya iddialılar
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