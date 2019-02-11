Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu

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“Türkiye’de Yılın Otomobili 2019” için yarışacak otomobiller belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek yarışmada 21 yeni model finalist olmak için mücadele edecek.

İki aşamadan meydana gelen Türkiye’de Yılın Otomobili 2019’da otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri ilk etapta finalistleri belirleyecek. 11 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist seçilecek. Ödülün kazananını belirleyecek ikinci oylama öncesi 9 Nisan’da Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyelerinin 7 finalist otomobili burada son kez test etmesinin ardından ikinci oylamaya geçilecek.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2019’un ikinci oylamasında her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist yılın otomobili seçilecek. Yarışmanın sonucu 16 Nisan 2019’da düzenlencek gala gecesinde açıklanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nü Hyundai IONIQ Hybrid kazanmıştı.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2019 Yarışmasına katılacak modeller şöyle:

BMW X2

BMW X3

Dacia Duster

DS 7 Crossback

Ford Focus

Ford EcoSport

Honda CR-V

Hyundai Kona

Jaguar i-Pace

Jaguar E-Pace

Kia Stonic

Kia Stinger

Mercedes-Benz A Serisi

Mercedes-Benz B Serisi

Mitsubishi Eclipse Cross

Skoda Karoq

Suzuki Jimny

Suzuki Swift

Toyota Corolla

Volkswagen T-Roc

Volvo XC40

Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? BMW X2 BMW X3 Dacia Duster DS 7 Crossback Ford Focus Ford EcoSport Honda CR-V Hyundai Kona Jaguar i-Pace Jaguar e-Pace Kia Stonic Kia Stinger Mercedes-Benz A Serisi Mercedes-Benz B Serisi Mitsubishi Eclipse Cross Skoda Karoq Suzuki Jimny Suzuki Swift Toyota Corolla Volkswagen T-Roc Volvo XC40 Oy Ver 1094 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? BMW X2 BMW X3 Dacia Duster DS 7 Crossback Ford Focus Ford EcoSport Honda CR-V Hyundai Kona Jaguar i-Pace Jaguar e-Pace Kia Stonic Kia Stinger Mercedes-Benz A Serisi Mercedes-Benz B Serisi Mitsubishi Eclipse Cross Skoda Karoq Suzuki Jimny Suzuki Swift Toyota Corolla Volkswagen T-Roc Volvo XC40 Anket Sonlandı 1094 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? 5% BMW X2 58 oy 5% BMW X3 54 oy 6% Dacia Duster 65 oy 9% DS 7 Crossback 103 oy 7% Ford Focus 75 oy 1% Ford EcoSport 6 oy 3% Honda CR-V 37 oy 3% Hyundai Kona 35 oy 5% Jaguar i-Pace 50 oy 1% Jaguar e-Pace 16 oy 1% Kia Stonic 8 oy 5% Kia Stinger 53 oy 9% Mercedes-Benz A Serisi 101 oy 1% Mercedes-Benz B Serisi 6 oy 1% Mitsubishi Eclipse Cross 10 oy 3% Skoda Karoq 35 oy 2% Suzuki Jimny 21 oy 1% Suzuki Swift 9 oy 11% Toyota Corolla 125 oy 4% Volkswagen T-Roc 40 oy 17% Volvo XC40 187 oy 1094 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön