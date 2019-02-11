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Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu

Türkiye'de Yılın Otomobili seçilmek için yarışacak 21 aday belli oldu. 11 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist belirlenecek. Kazanan 16 Nisan'da açıklanacak. İşte yarışacak otomobiller:
3 ay
5,7b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu
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Türkiye’de Yılın Otomobili 2019” için yarışacak otomobiller belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek yarışmada 21 yeni model finalist olmak için mücadele edecek.

İki aşamadan meydana gelen Türkiye’de Yılın Otomobili 2019’da otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri ilk etapta finalistleri belirleyecek. 11 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist seçilecek. Ödülün kazananını belirleyecek ikinci oylama öncesi 9 Nisan’da Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyelerinin 7 finalist otomobili burada son kez test etmesinin ardından ikinci oylamaya geçilecek.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2019’un ikinci oylamasında her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist yılın otomobili seçilecek. Yarışmanın sonucu 16 Nisan 2019’da düzenlencek gala gecesinde açıklanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nü Hyundai IONIQ Hybrid kazanmıştı.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2019 Yarışmasına katılacak modeller şöyle:

  • BMW X2
  • BMW X3
  • Dacia Duster
  • DS 7 Crossback
  • Ford Focus
  • Ford EcoSport
  • Honda CR-V
  • Hyundai Kona
  • Jaguar i-Pace
  • Jaguar E-Pace
  • Kia Stonic
  • Kia Stinger
  • Mercedes-Benz A Serisi
  • Mercedes-Benz B Serisi
  • Mitsubishi Eclipse Cross
  • Skoda Karoq
  • Suzuki Jimny
  • Suzuki Swift
  • Toyota Corolla
  • Volkswagen T-Roc
  • Volvo XC40

Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? Oy Ver 1094 kişi oy verdi. Sonuçları Göster


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem552 3 ay en beğenilen
Halkın adayları dikkate alınmamış ama ben yazayım.
Egea
Clio
Linea
İ20
Fiesta
Corsa
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dr20mouse 3 ay
Doblo nerde enişteler üzüldü
Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 ay
adaylar neye göre belirleniyor?
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Askaparta 3 ay
Volswagen aldıktan sonra Skoda merakı hasıl oldu. Para yok ama hulasa.
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cabriyo 3 ay
JIMNY efsanedir.
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beyinsis 3 ay
Daha trde satılmaya başlamayan arabalar listede. Madem bu kadar hisleri güçlü bir milletiz golf 8’i de koyaydınız listeye (bu uymadı gerçi, golf 8 zaten yılın arabası olacak).
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AsiretinMarjinalCocugu 3 ay
Ülkede SUV-Crossover çılgınlığı var.
Halka sor Duster kazanır,Corolla ikinci olur.
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BZTRL 3 ay
Jaguar i-Pace'e verdim. Kuşkusuz Tesla olsayda ona verirdim. Devir elektrik devridir.
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pasa king 3 ay
oy veremiyorum hata veryor 3 kez denedim, sonucu gösteriyor.
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Nightmare70 3 ay
Audi nerede ?
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dr20mouse 3 ay
Doblo nerde enişteler üzüldü
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