Türkiye'de Yılın Otomobili 2019 Ödülü için yarışacak 21 aday belli oldu

İki aşamadan meydana gelen Türkiye’de Yılın Otomobili 2019’da otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri ilk etapta finalistleri belirleyecek. 11 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist seçilecek. Ödülün kazananını belirleyecek ikinci oylama öncesi 9 Nisan’da Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyelerinin 7 finalist otomobili burada son kez test etmesinin ardından ikinci oylamaya geçilecek.
Türkiye’de Yılın Otomobili 2019’un ikinci oylamasında her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist yılın otomobili seçilecek. Yarışmanın sonucu 16 Nisan 2019’da düzenlencek gala gecesinde açıklanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nü Hyundai IONIQ Hybrid kazanmıştı.
Türkiye’de Yılın Otomobili 2019 Yarışmasına katılacak modeller şöyle:
- BMW X2
- BMW X3
- Dacia Duster
- DS 7 Crossback
- Ford Focus
- Ford EcoSport
- Honda CR-V
- Hyundai Kona
- Jaguar i-Pace
- Jaguar E-Pace
- Kia Stonic
- Kia Stinger
- Mercedes-Benz A Serisi
- Mercedes-Benz B Serisi
- Mitsubishi Eclipse Cross
- Skoda Karoq
- Suzuki Jimny
- Suzuki Swift
- Toyota Corolla
- Volkswagen T-Roc
- Volvo XC40
Sizce Türkiye'de Yılın Otomobili Hangisi? Oy Ver 1094 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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