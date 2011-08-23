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Kırmızı Pasaport'tan sonra Vodafone'dan yurtdışı konuşma paketleri

7 yıl
17,9b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Vodafone, dünyanın en büyük servis sağlayıcılarından biri olmasının avantajını Türkiye'deki müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Ayda 3,99 TL'ye sunduğu Kırmızı Pasaport ile kullanıcılarına tarifelerindeki dakikaların yarısını yurtdışında kullanma fırsatı sunan Vodafone, şimdi de Yurtdışı Konuşma Paketleri ile faturalı ya da faturasız farketmeksizin bütün kullanıcılarına yurtdışında rahatça konuşabilme fırsatı veriyor. Vodafone müşterilerinin tarifelerine ek olarak satın alabilecekleri paketler ve içerikleri şöyle;

Paket
Vodafone Ülkeleri
Avrupa/ Rusya/ Amerika
Tüm Dünya
Günlük 30 dakika
7,5 TL
-
-
Aylık 30 dakika
-
15 TL
-
Aylık 60 dakika
-
25 TL
45 TL
Aylık 120 dakika
-
45 TL
75 TL

2009’dan bu yana uyguladıkları müşteri odaklı strateji kapsamında, yürüttükleri tüm faaliyetlerin merkezine müşteri memnuniyetini yerleştirdiklerini söyleyen Vodafone Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Öğüt, sözlerini şöyle sürdürdü; "Globalden aldığımız tecrübe ve gücü, Türkiye’deki müşterilerimizin hayatına katma değer sağlayacak hizmetler geliştirmek üzere değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, Yurtdışı Kullanım Paketleri ile faturalı-faturasız ayrımı yapmaksızın tüm Vodafone abonelerine dünyanın her yerindecep telefonuyla özgürce konuşma imkanı veriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."


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DH Misafiri 6 yıl
Siz siz olun Vodafone ile yurtdışında internet kullanmayın. Bakın hangi paketi kullanıyorsanız kullanın, müşteri temsilcis sizi arayıp avantajlar anlatır, kanmayın, paketi aldım diye de rahat rahat internetinizi açıp saflık etmeyin. Detayları merak ediyorsanız aşağıdaki linkten şikayeti okuyun. Vodafone kullanırsanız faturaları ceza öder gibi ödersiniz. Yok müşteri haklıymış, yok şeffaflıkmış, iletişim hakkıymış hikaye!
sikayetvar.com/...
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TOROS RÜZGARI 7 yıl
Ve mesela KKTC'dir.
Ne paket dakikalarından arayabiliyoruz KKTC TELSİM veya KKTC SABİT HATLARI nede özel dakika paketi mevcut bu yönlere.
En azından KKTC sabit hatlarını arayabilsek mevcut dakikalarla ama nerdeeee.?
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s.volkan 7 yıl
Vodafone ulkelerine giden niye 25 kurus oduyor ki. Her yone dakikalarinin yarisindan gitmiyormu 3.99 verince
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sevimlican 7 yıl s.volkan
s.volkan

Vodafone ulkelerine giden niye 25 kurus oduyor ki. Her yone dakikalarinin yarisindan gitmiyormu 3.99 verince

red tarifesinde olmayanlar için 3,99 olayı geçerli değil...
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TOROS RÜZGARI 7 yıl
KKTC'ye sabit hat aramalar için artık hy dak. açmalı veya cüzi bir f/p paketi açmalıdır.
(Örnek:150 dk 10 tl gibi.)
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cocainbar 7 yıl
Kirmiziiii...
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YediyuzYetmisYedi 7 yıl
Tum dunya paketi isime yarar . Faturasiz hat ustune iyi gider yurtdisinda:)
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sevimlican 7 yıl
işte şimdi oldu gayet iyi olmuş
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cyeniceli 7 yıl
güzel gelişme
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