Kırmızı Pasaport'tan sonra Vodafone'dan yurtdışı konuşma paketleri

Vodafone, dünyanın en büyük servis sağlayıcılarından biri olmasının avantajını Türkiye'deki müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Ayda 3,99 TL'ye sunduğu Kırmızı Pasaport ile kullanıcılarına tarifelerindeki dakikaların yarısını yurtdışında kullanma fırsatı sunan Vodafone, şimdi de Yurtdışı Konuşma Paketleri ile faturalı ya da faturasız farketmeksizin bütün kullanıcılarına yurtdışında rahatça konuşabilme fırsatı veriyor. Vodafone müşterilerinin tarifelerine ek olarak satın alabilecekleri paketler ve içerikleri şöyle;

Paket Vodafone Ülkeleri Avrupa/ Rusya/ Amerika Tüm Dünya Günlük 30 dakika 7,5 TL - - Aylık 30 dakika - 15 TL - Aylık 60 dakika - 25 TL 45 TL Aylık 120 dakika - 45 TL 75 TL

2009’dan bu yana uyguladıkları müşteri odaklı strateji kapsamında, yürüttükleri tüm faaliyetlerin merkezine müşteri memnuniyetini yerleştirdiklerini söyleyen Vodafone Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Öğüt, sözlerini şöyle sürdürdü; "Globalden aldığımız tecrübe ve gücü, Türkiye’deki müşterilerimizin hayatına katma değer sağlayacak hizmetler geliştirmek üzere değerlendiriyoruz. Bu çerçevede, Yurtdışı Kullanım Paketleri ile faturalı-faturasız ayrımı yapmaksızın tüm Vodafone abonelerine dünyanın her yerindecep telefonuyla özgürce konuşma imkanı veriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."