Kırmızı renkli Nexus 5 satışa sunuldu





Bir süredir gündeme gelen iddialar nihayet gerçekleşti ve Google'ın siyah ve beyaz renk seçenekleri ile piyasaya sürdüğü Nexus 5 akıllı telefonu, bu hafta itibariyle kırmızı renk seçeneğine kavuştu.





Hali hazırda ABD Play mağazasında satışa sunulan kırmızı renkli Nexus 5 fiyatlarında bir değişiklik yok. 16GB kapasiteli model 349$ iken, 32GB kapasiteli model ise 399$ fiyat etiketine sahip.





Kırmızı renkli model ay sonuna kadar Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Avustralya, Japonya ve Güney Kore'de satışa sunulmuş olacak. Sonrasında ise diğer Avrupa ülkelerine dağıtım başlayacak.





Ocak ayından bu yana ülkemizde de satışta olan Nexus 5 modelinin kırmızı renkli versiyonunun gelecek ay ortalarında pazara girmesi bekleniyor.





Nexus 5 modelinda hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, OIS destekli 8MP çözünürlükte arka kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 2300mAh gücünde batarya gibi özellikler yer almaktaydı. Modelin 16GB kapasiteli versiyonunun satış fiyatı 1399TL.

http://www.phonearena.com/news/Red-Nexus-5-is-finally-official-available-in-Google-Play-Store_id52204