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Kırmızı renkli Nexus 5 satışa sunuldu

5 yıl
9b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kırmızı renkli Nexus 5 satışa sunuldu

Bir süredir gündeme gelen iddialar nihayet gerçekleşti ve Google'ın siyah ve beyaz renk seçenekleri ile piyasaya sürdüğü Nexus 5 akıllı telefonu, bu hafta itibariyle kırmızı renk seçeneğine kavuştu.

Hali hazırda ABD Play mağazasında satışa sunulan kırmızı renkli Nexus 5 fiyatlarında bir değişiklik yok. 16GB kapasiteli model 349$ iken, 32GB kapasiteli model ise 399$ fiyat etiketine sahip. 

Kırmızı renkli model ay sonuna kadar Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Avustralya, Japonya ve Güney Kore'de satışa sunulmuş olacak. Sonrasında ise diğer Avrupa ülkelerine dağıtım başlayacak. 

Ocak ayından bu yana ülkemizde de satışta olan Nexus 5 modelinin kırmızı renkli versiyonunun gelecek ay ortalarında pazara girmesi bekleniyor. 

Nexus 5 modelinda hatırlanacağı üzere 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, OIS destekli 8MP çözünürlükte arka kamera, 16GB/32GB depolama kapasitesi, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 2300mAh gücünde batarya gibi özellikler yer almaktaydı. Modelin 16GB kapasiteli versiyonunun satış fiyatı 1399TL.  

http://www.phonearena.com/news/Red-Nexus-5-is-finally-official-available-in-Google-Play-Store_id52204 Yorum Yaz
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Guhong01 5 yıl
Sene sonuna kadar gelir mi Türkiye' ye?
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01001101 5 yıl en beğenilen
geçen S4 deri kapak veriysonu konusunda bi arkadaş yakınıyodu: "DH editörleri farklı renk samsung telefronu bile bilerek haber yapıyolar ki millet samsung çok telefon çıkarıyo zannetsin, ama diğer markalar farklı renk seçenekleri sununca haber yapmıyolar" diye, o aklıma geldi bu konuyu görünce
geçen S4 deri kapak veriysonu konusunda bi arkadaş yakınıyodu: "DH editörleri farklı renk samsung telefronu bile bilerek haber yapıyolar ki millet samsung çok ...
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Espa 5 yıl
16 GB 1399 tl. Kafanız güzelmiş distribütörler güle güle kullanın.
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Lightr 4 yıl
Kırmızı olmamış siyah daha asil
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aycibin 4 yıl
aman ne büyük olay.telefon çıkarlı 1 sene olmuş.kırmızı renk eklemek ancak mı akıllara gelmiş.kırmızı kılıf al tak ne olacak.zaten kılıfsız telefon kullanan mı kaldı
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Captain_Ivy 4 yıl
Tek sevdiğim android telefon..
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ironman 4 yıl
Piyasa da KIRmıZI 32 GB hiç görmedim..
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Profes07sional 4 yıl ironman
ironman
Piyasa da KIRmıZI 32 GB hiç görmedim..

Burası Turkiye

Buraya bazı şeyler yavaş ve pahalı gelir
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admag5 5 yıl
Kıyak duruyorda 16 GB telefon ile ne yapmayı planlıyorsunuz.

32 GB Olan modeli yurt dışından alırsanız pasaport kaydıyla bizde satılan 16lıkla aynı paraya geliyor nerdeyse...
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kemalboran 5 yıl
Güzelmiş. Keşke biz de Amerika fiyatlarına Nexus cihazlarını alabilsek. Ancak bu fiyatlarla ve batarya kapasitesiyle G2'ye tercih edilmez. Ben de G2 alıp geçtim.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
349 dolara satttığınız ürünü 1399 liraya getiriyorsanız hangi renge sokarsanız sokun almam
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iscanthere 5 yıl
RENK HARİKA
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Espa 5 yıl
16 GB 1399 tl. Kafanız güzelmiş distribütörler güle güle kullanın.
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wolferto 5 yıl
349dolar gelsen 1399tl ol hey gidi hey
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kenan109 5 yıl
Birde renk furyası çıktı başımıza.Önce 2 renk olarak sür piyasaya, 2 ay sonra ahanda size kırmızısı, mavisi, moru b.ku.
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Konungariket Sverige 5 yıl
cidden güzel olmuş
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CertificatedStaff 5 yıl
Bence cok tırt durmuş
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Master_Evil 5 yıl
yakışmış
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