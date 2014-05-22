Kişilere dik oturma ve durmayı öğreten UpRight, Indiegogo üzerinde destek arıyor

Kullandığımız koltuk ile sandalyelerin tasarımı ve alışkanlıklarımız nedeniyle çoğu zaman dik oturmuyor ya da ayakta dik durmuyoruz. İlerleyen dönemde kambur olmaya kadar giden bu sorunu kişilere ufak uyarılar ile öğretmek için hazırlanan UpRight, oldukça faydalı bir amaç doğrultusunda Indiegogo üzerinde destek arıyor.

11 x 3.5 x 1.5 cm gibi kompakt boyut ve 30 gram gibi düşük bir ağırlık düzeyiyle hazırlanan UpRight, kişilerin bel bölümüne takılarak (Yapışkan bant ile) çalışma gösteriyor. Bünyesinde ivme ölçer ve özel tasarlanmış gerginlik sensörleri taşıyan ürün, yapılan ilk kalibrasyon işlemi sonrasında sürekli olarak takipte kalıyor ve doğru oturma açısının dışına çıkıldığı zaman ufak titreşimler vererek kişileri uyarıyor. Sürekli kullanımdan öte kişileri eğitmeyi amaçlayan UpRight, gücünü microUSB üzerinden şarj edilebilen lityum-iyon bataryasından alıyor ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantı teknolojisiyle topladığı verileri akıllı telefonlara aktarabiliyor. Bu akıllı telefon uygulaması ile kişiler sırt kaslarını güçlendirmek için farklı özel planlamalar yapabiliyor.

Kickstarter gibi çalışma gösteren Indiegogo üzerinde koyduğu 70,000$ hedefin henüz 11,512$'lık kısmını toplayan UpRight, yapılacak en az ABD dışı kargo dahil toplam 84$ bağış ile 2015 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.indiegogo.com/projects/upright-perfect-posture-to-shape-who-you-are