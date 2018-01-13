Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Knittens ile renk eşlemeye eğlenceli bir yorum

Renk eşleme türüne yeni bir soluk arayanlardansanız Knittens tam size göre. Sevimli kediler ve sıcacık yün örgülerin olduğu Knittens oyunu eğlenceli saatler vadediyor.
1 yıl
1,4b
1
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil uygulama mağazalarında belki de en fazla karşımıza çıkan oyun türü renk eşleme. Özellikle Candy Crush serisinin patlama yapması sonrasında geliştiriciler bu alana adeta akın etti.

Sevimli ve eğlenceli

Renk eşleme türü artık kendisini tekrar eden bir yapıya bürünmüş durumda. Bağımsız geliştiriciler ya meyvelerden ya da şekerlerden devam etmeyi tercih ediyor. Zaman zaman ise üst seviye stüdyoların içerisine farklılık katarak oyunu güzelleştirdiğini görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "WWE Mayhem ile kıran kırana mücadele başlıyor"

Knittens oyunu da buna son örnek. Kedi ve yün örgü teması üzerinden giden geliştiriciler ortaya güzel bir örnek çıkarmışlar. Oyun sürükleyici olmasının yanı sıra eğlenceli ve bir o kadar da sevimli.

Oyunda yün yumaklarını eşleyerek bölümleri geçiyorsunuz. Eşleme animasyonları, güçlendirmeler, bitiş animasyonları oldukça eğlenceli. Ayrıca ilerledikçe kedi karakteriniz için yeni örgü giysiler ediniyorsunuz. Bu da onun güçlerini arttırıyor.

Uzun zaman kullanıcıları ekran başına bağlayacak olan Knittens iOS tarafında bir süredir yayında. Android tarafında ise halen beta süreci devam ediyor. Türün meraklıları bir göz atabilir.

Knittens: Google Play II App Store


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
a_y_k_u_t 1 yıl
Ağlayan bebeklerin ellerine sussun diye verilen koca ekranlı telefonlar için tatlı bir oyun olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Sony Xperia XA1 ve XA1 Plus için Spectre güvenlik yaması yayınlandı 1 yıl Trabzon’da pistten çıkan Pegasus uçağının korkutucu drone görüntüleri 1 yıl Asus “tüy” kadar hafif ZenBook 13 modelini duyurdu 1 yıl KFC Bitcoin'le satışa başlıyor 1 yıl Cosmos ikinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor 1 yıl ABD ve Kanada’da Samsung telefonlarının FM yongası aktif hale gelecek 1 yıl Facebook köklerine geri dönüyor 1 yıl OLED yolcusu kalmasın! Sony de OLED panele geçiyor 1 yıl Apple, 2017'de 20 milyon Mac bilgisayar sattı 1 yıl Sony’den 10 000 nit parlaklık değerine sahip televizyon 1 yıl Nokia 8, DxOMark testinde sınıfta kaldı 1 yıl 2019 Audi A7 Sportback sahneye çıkmaya hazırlanıyor 1 yıl Artık her yıl yeni bir LG amiral gemi modeli gelmeyecek 1 yıl 2si1 "65 inç 120Hz dev oyuncu monitörü" | Teknoloji ve Oyun Progamı 1 yıl LG G7'nin ön tasarımı apaçık sızdırıldı 1 yıl Tesla ile Gersan işbirliğinin detayları belli oldu 1 yıl vLOG: AMD'nin Vegas partisi ve çılgın sistemler 1 yıl İngiliz e-ticaret devi Ocado'nun depoları robotlara emanet 1 yıl Apple kazara eski iOS sürümlerini kullanıma sundu 1 yıl HTC U11 EYEs modelinin basın görselleri ve teknik özellikleri sızdı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Knittens ile renk eşlemeye eğlenceli bir yorum Sonraki 14 yıl boyunca binlerce insanı gözetleyen hacker mahkeme karşısına çıkacak 1 yıl Spectre güvenlik yamaları iPhone'ları yavaşlattı 1 yıl Daha güzel daha güçlü l Dell XPS 13 mercek altında 1 yıl BMW Grubu 2017 yılını rekor satış adetiyle kapadı 1 yıl AMD, işlemcilerinin Spectre açıklarına karşı savunmasız olduğunu doğruladı 1 yıl Google dokunmatik ekranları hoparlörlere çeviren bir şirket satın aldı 1 yıl iPhone 6 Plus sahipleri pil değişimi için beklemek zorunda 1 yıl Yeni bir devir başlıyor, 2019'da direksiyonsuz, pedalsız otomobiller 1 yıl iPhone'un Sağlık uygulamasındaki veriler soruşturmada delil olarak kulanıldı 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Akkurt 1 yıl Intel'in yüzde 10'u aşmadığını iddia ettiği performans kaybı gerçekte ne kadar? 1 yıl Assassin’s Creed: Rogue Remastered yeni nesil konsollara geliyor 1 yıl Philips uyumanıza yardımcı olacak bir kafa bandı geliştirdi 1 yıl Samsung Galaxy S9'un kutusu sızdı; özellikleri belli oldu 1 yıl Razer'dan çılgın konsept: Telefon, bilgisayara dönüşüyor 1 yıl Killer 1550 Wireless dünyanın en hızlı 2x2 WiFi AC ağ adaptörü oldu 1 yıl Philips Hue akıllı aydınlatma sistemi bilgisayarınızdaki içeriğe göre senkronize olacak 1 yıl Lenovo X1 Carbon altı yaşında 1 yıl Bir haftada kripto paraların değeri 200 milyar dolar azaldı 1 yıl 2018 Kia Cerato'nun tasarım görselleri yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim