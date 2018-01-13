Knittens ile renk eşlemeye eğlenceli bir yorum

Mobil uygulama mağazalarında belki de en fazla karşımıza çıkan oyun türü renk eşleme. Özellikle Candy Crush serisinin patlama yapması sonrasında geliştiriciler bu alana adeta akın etti.

Sevimli ve eğlenceli

Renk eşleme türü artık kendisini tekrar eden bir yapıya bürünmüş durumda. Bağımsız geliştiriciler ya meyvelerden ya da şekerlerden devam etmeyi tercih ediyor. Zaman zaman ise üst seviye stüdyoların içerisine farklılık katarak oyunu güzelleştirdiğini görüyoruz.

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Knittens oyunu da buna son örnek. Kedi ve yün örgü teması üzerinden giden geliştiriciler ortaya güzel bir örnek çıkarmışlar. Oyun sürükleyici olmasının yanı sıra eğlenceli ve bir o kadar da sevimli.

Oyunda yün yumaklarını eşleyerek bölümleri geçiyorsunuz. Eşleme animasyonları, güçlendirmeler, bitiş animasyonları oldukça eğlenceli. Ayrıca ilerledikçe kedi karakteriniz için yeni örgü giysiler ediniyorsunuz. Bu da onun güçlerini arttırıyor.

Uzun zaman kullanıcıları ekran başına bağlayacak olan Knittens iOS tarafında bir süredir yayında. Android tarafında ise halen beta süreci devam ediyor. Türün meraklıları bir göz atabilir.