Koç Holding, Hintli Tata Grup ile ortaklığa gittiğini duyurdu

Türkiye’nin önde gelen sanayi ve finans gruplarından Koç Topluluğu, yurt dışında farklı coğrafyalara açılmaya ve hizmet kapasitesini artırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre dayanıklı tüketim ürünleriyle pazarın öncü isimlerinden olan Arçelik, -1 milyar 300 milyon ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi- Hindistan’ın en büyük klima üreticisi Voltas ile yeni bir marka ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Tata Grup bünyesindeki şirketle yüzde 50 ortaklık kuran Arçelik, Hindistan’da buzdolabı, mikrodakga fırın ve çamaşır makinesi üretecek. Toplam 100 milyon dolar sermayeli marka "Voltas Beko" ismiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, ekonomik güç merkezinin giderek Asya’ya kaydığını ve gerçekleştirilen yatırımlarla tam anlamıyla cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

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7 ülkede toplam 18 üretim tesisine sahip olan Arçelik AŞ şu an 145 ülkede faaliyet gösteriyor. "Voltas Beko" ile küresel pazardaki büyüme hedeflerinde önemli bir potansiyele ulaşan Arçelik -Grundig, Beko, Blomberg, Defy, ve Flavel gibi- toplam 11 markayla Avrupa’nın en büyük üçüncü beyaz eşya üreticisi konumunda yer alıyor. Edinilen bilgilere göre tanıtımı yapılan yeni şirketin 2018 yılında faaliyete geçeceği belirtiliyor.