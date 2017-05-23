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Koç Holding, Hintli Tata Grup ile ortaklığa gittiğini duyurdu

Ülkemiz ekonomisinin en önemli isimlerinden olan Koç Holding, Tata Grup ile yüzde 50 ortaklıkla şirket kuracağını duyurdu. Peki yeni markanın ismi ne olacak ve hangi sektörde hizmet verecek?
2 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Koç Holding, Hintli Tata Grup ile ortaklığa gittiğini duyurdu
 
Türkiye’nin önde gelen sanayi ve finans gruplarından Koç Topluluğu, yurt dışında farklı coğrafyalara açılmaya ve hizmet kapasitesini artırmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre dayanıklı tüketim ürünleriyle pazarın öncü isimlerinden olan Arçelik, -1 milyar 300 milyon ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi- Hindistan’ın en büyük klima üreticisi Voltas ile yeni bir marka ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Tata Grup bünyesindeki şirketle yüzde 50 ortaklık kuran Arçelik, Hindistan’da buzdolabı, mikrodakga fırın ve çamaşır makinesi üretecek. Toplam 100 milyon dolar sermayeli marka "Voltas Beko" ismiyle tüketicilerin karşısına çıkacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, ekonomik güç merkezinin giderek Asya’ya kaydığını ve gerçekleştirilen yatırımlarla tam anlamıyla cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.
Ayrıca Bkz. "Mercedes’in 11 merkezine eş zamanlı polis baskını [Mercedes doğruladı]"
7 ülkede toplam 18 üretim tesisine sahip olan Arçelik AŞ şu an 145 ülkede faaliyet gösteriyor. "Voltas Beko" ile küresel pazardaki büyüme hedeflerinde önemli bir potansiyele ulaşan Arçelik -Grundig, Beko, Blomberg, Defy, ve Flavel gibi- toplam 11 markayla Avrupa’nın en büyük üçüncü beyaz eşya üreticisi konumunda yer alıyor. Edinilen bilgilere göre tanıtımı yapılan yeni şirketin 2018 yılında faaliyete geçeceği belirtiliyor.

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Guest-F01EF196D 2 yıl en beğenilen stalker(1979)
stalker(1979)
Tata deyince bende yerli otomobil filan yapacaklar zannettim. Ancak Koçlardan yerli otomobil beklemek fazla iyimser olurdu zaten :)

Ülke tarihinde seri üretim olarak yerli araba üretebilmiş yegâne kurum da Koç Grubu yalnız.
stalker(1979)Tata deyince bende yerli otomobil filan yapacaklar zannettim. Ancak Koçlardan yerli otomobil beklemek fazla iyimser olurdu zaten ...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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stalker(1979) 2 yıl
Tata deyince bende yerli otomobil filan yapacaklar zannettim. Ancak Koçlardan yerli otomobil beklemek fazla iyimser olurdu zaten :)
1 Yanıt Yanıtla +37
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Ado 2 yıl
İster KOÇ olsun, İster ZORLU, İster SABANCI, İster ATMACA GRUP vs, hepsinin büyümeye yönelik bu girişimlerinden gurur duyarım.
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LORDTEK 2 yıl
Haberi açarken korkmuştum TOBB'a çağrı üzerine mi böyle bir haberle karşılaşıyorum diye. Neyse arçelik ve beko markalarına tüm içtenliğimle başarılar dilerim.
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umut_baris 2 yıl
Fason marka fason markayla anlaşma sağlamış. Ne kadar komik.
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JoeyBane 2 yıl
As bayrakları as as.
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OverClocK1ng 2 yıl
KOÇTAT
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kadirirdem 2 yıl
Yerli otomobil sandım nasıl sevinmiştim,boşa sevinmişim. :(
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LambayaFunfDe 2 yıl
ortaklık derken, kim kimi almış?
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DubSteq 2 yıl
Koç grubu hükümete "altay tankını izin verin bizim bandımızda üretilsin" dediğinde yanaşmayan hükümet suçlu değilde Koç holding mi suçlu yerli üretim işinde? Koç grubu hükümet desteği görse yerli araba üretmez mi sanıyorsunuz?
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spencermila 2 yıl
tata diyince aklıma Land Rover ve Jaguar geliyor ama üretim zor bu ülkede ara devlet üc milyona araba satıyor bir milyon satana iki milyon üretim yapmadan devlete gidiyor neden üretim yapılsınki
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AC_Hawker 2 yıl
Güçlü ortaklık. Koç çok akıllı hamleler yapıyor. Hindistan ve klima olm. Süper nokta atışı yatırımlar.
İngitere gibi refah düzeyi yüksek olan bir ülkede bile Beko gibi bir F/p ürününün pazar payını %4 artırmayı başarmıştı. 2009 krizi bunda çok etkili olsada, yıllardır oradalar ve bu zor pazarda kendilerine yer açtılar.
Bütün bunları neden belirtme gereği duydum? Çünkü her Yeni atılımı küçümseme eğilimi gözlemliyorum. Bu son derece sağlıksız ve yanlış bir düşünce akımı. Dünya çok büyük evet. Ama bizim rakibimizde abd, Avrupa veya çin gibi dev ekonomiler değil zaten. Kendinize gelin.
Bir kesim " Daha bir jet uçağı bile yapamıyoz yeaaa" tribinde
Diğer bir kesim ise "şu an zaten bir dünya deviyiz 2023 gelecek önümüZde kimse duramayacak" kafasında.
Hayal aleminde gezmeyin. Gerçekçi olun kâfi. Durumumuzun ne yerilecek ne de göklere çıkarılacak bir tarafı yok.
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M.Akif Ersoy 2 yıl
Kim olursa olsun bu büyük şirketleri bende çok destekliyorum. Amerika'da bu büyük şirketler çok olduğu için devletin asıl vergi kaynağını bu büyük şirketler oluşturuyor ve halkına fazla yüklenmiyorlar. Fakat bizde maalesef büyük şirketlerin sayısı az.
Bu arada Hindistan gibi bir yerde klima satmak, çölde soğuk su satmak kadar akılcı.
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