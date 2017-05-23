Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mercedes’in 11 merkezine eş zamanlı polis baskını [Mercedes doğruladı]

Mercedes’in Almanya’daki 11 merkezine polisler baskın düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda şirketin emisyon hilesi yaptığına ilişkin delil arandığı söyleniyor.
1 yıl
34,7b
1
64
Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mercedes’in 11 merkezine eş zamanlı polis baskını [Mercedes doğruladı]

Almanya’da polis ses getiren bir operasyon gerçekleştirdi. Emisyon hilesi yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin olarak Daimler’in Berlin ve Baden-Württemberg eyaletlerinde de bulunan 11 merkezine eş zamanlı olarak polis müdahalesi geldi. 230 polis ile 23 savcının katıldığı operasyonda iddialara ilişkin kanıt arandı.

Avrupa’daki Almanya dışındaki ülkeler ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki federal ve eyalet mahkemelerinde süren davaları derinleştiren bu operasyon, uzunca bir süredir incelenen emisyon kontrol sistemleri konusundaki endişelere de yeni bir boyut kazandırıyor.

Almanya’da yürütülen soruşturma kapsamında yetkili savcılar ile birlikte hareket ettiklerini ve süreci kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Daimler cephesi, yürütülen operasyonlarda şirketin üst düzey yöneticileriyle ilgili bir durumun olmadığını belirtmişti. Ayrıca şirket, emisyon konusundaki manipülasyon iddialarını ise kesin bir dille reddediyor.

Volkswagen ile başlayan emisyon skandalında Alman üretici şimdiye kadar 22 milyar Euro’dan fazla tazminat ve para cezası ödemek zorunda kalmıştı. Mercedes’in de olası bir tehditle karşı karşıya kalması, Alman otomobil sektörüne vurulmuş ikinci büyük darbe olabilir.

Mercedes tarafından 19.50 itibariyle tarafımıza iletilen basın açıklaması aşağıdaki gibidir. 
Kamuoyuna Açıklama

Stuttgart Savcılığı tarafından Mart 2017’de duyurulduğu üzere, dizel motora sahip binek otomobillerde egzoz gazı salınımının olası manipülasyonu iddiası ile ilgili Almanya’nın çeşitli bölgelerinde bulunan Daimler AG tesislerinde araştırma başlatıldığı doğrudur. Konuyla ilgili ana şirketimiz Daimler AG, yetkililerle işbirliği içerisindedir. Bu süreçte Daimler AG, resmi merciler tarafından talep edilen tüm bilgileri yetkililere sağlamış olup; tesislerinde gerçekleşmesi muhtemel soruşturma bilgisine şirketin ilk 3 aylık ara faaliyet raporunda da yer vermiştir. Bu bilgilerin ötesinde devam eden ön soruşturma hakkında daha fazla açıklama yapamamaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

http://www.bbc.com/news/business-40010111 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Afodfrea 1 yıl en beğenilen canguler917
Mercedes'in bu yaptığını kabul edilmez olarak görüp 11 merkezine eş zamanlı baskın yapanların da Almanlar olduğunu unutmamak lazım.
2 Yanıt Yanıtla +133
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tendürek 1 yıl
Bu haberde asıl ilgilendiğim nokta adamlarda gerçekten hukuk ve adalet olmasıdır.
Dünya çapında nam salmış ulusal bir markayı gözünün yaşına basmadan 23 savcıyla basabiliyorlar.
Bu durum kimseye zarar vermez. Mercedes kanunsuz iş yapmadıysa alnının akıyla temize çıkar. Suç unsuruna rastlanırsa da adalete olan güven artar. İki durumda da hukukun üstünlüğü kazanır.
Bu haberde asıl ilgilendiğim nokta adamlarda gerçekten hukuk ve adalet olmasıdır.Dünya çapında nam salmış ulusal bir markayı gözünün yaşına basmadan 23 sa...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +124
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike Tyson 1 yıl Tendürek
Tendürek
Bu haberde asıl ilgilendiğim nokta adamlarda gerçekten hukuk ve adalet olmasıdır.
Dünya çapında nam salmış ulusal bir markayı gözünün yaşına basmadan 23 savcıyla basabiliyorlar.
Bu durum kimseye zarar vermez. Mercedes kanunsuz iş yapmadıysa alnının akıyla temize çıkar. Suç unsuruna rastlanırsa da adalete olan güven artar. İki durumda da hukukun üstünlüğü kazanır.

Bizim firmalardan biri yapsa boyle bir skandal siyasiler ustune savunmaya kalkar
TendürekBu haberde asıl ilgilendiğim nokta adamlarda gerçekten hukuk ve adalet olmasıdır.Dünya çapında nam salmış ulusal bir markayı gö...
Devamını Gör
Yanıtla +75
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kaiser75 1 yıl
mercedes sen de mi hile yaptın??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngiz 1 yıl
Tamamen bir tiyatrodan ibaret olan hadise. Bunların hepsi göstermelik hareketler. Öyle demokrasi falan bunlar boş laflar sevgili arkadaşlar. Siz böyle laflara inanmayın. Yok öyle Dünya üzerinde demokrasi olan bir yer falan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
İşte Almanya bu yüzden Almanya abi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insipe12 1 yıl
Sözlükteki bazı alman köpekleri anlayamaz,onlar Merkel'in köpeği oldukları için bu yorumları yaparlar.Ancak gel gör ki bu emsiyon hileleri yapılıyor.Bunları da herkes biliyor ki ceza aldılar.VAG yaptıysa,hepsi yapmıştır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenerist07 1 yıl
Renault dan sağlam motor alıp modifiye ederken emisyon değerini bozmak büyük başarı gerçekten.

Adamlar dizel motor yapmayı beceremiyor mu yoksa uğraşmıyor mu diye tartışmalar vardı, yapmayı bırak modifiye ederken bile bozuyorlar.

Helal olsun fransızlara, arabaları dandik ama dizel motor konusunda rakipsizler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Fetö çok yayıldı hiç iyi günde değiliz ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Vay be... Almanya Federal bir Ülke ve Ülke kendi kuralları gereği kendi otomobil sektörüne darbe vuruyor... Yemin ederim gıptayla izliyorum olayları... Adamların dürüstlükleri 1500 yıldır İslamîn müminlerde görmek istediği anlayışda... Vay be... Helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 1 yıl
Başlığı görünce "Mercedes’e FETÖ" operasyonu aklıma geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AlicanNalbat 1 yıl
Bizim ülkede olsa %100 göz yumulurdu... :) Ama adamlar demokrasi ülkesi...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WaylandIZMIR 1 yıl
Mercedes'de fetöcüymüş herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
34659 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Emisyon Skandalı, mercedes ve
5 etiket daha MPopüler Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla, otomobil dünyasının Apple’ı mı? 1 yıl Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni vurucu gücü: Temren Füzesi 1 yıl iPhone 8'in maketini gösteren bir video yayınlandı 1 yıl Wikipedia ve NSA arasındaki ifade özgürlüğü mücadelesi devam ediyor 1 yıl SoftBank ABD'li yonga üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolarlık hisse aldı 1 yıl Universal, yıldızlarla dolu sinematik evreni Dark Universe'i tanıttı 1 yıl Giresun'da kurulacak T3 istasyonu ile CERN araştırmaları takip edilecek 1 yıl Dizi ve film izleyicileri dikkat! Altyazılar hacklenmenize neden olabilir 1 yıl Samsung’dan VR gözlüklere yeni 4K ekran 1 yıl Yeni HP Spectre x2 karşınızda 1 yıl Emisyon soruşturması büyüyor: Fiat da emisyon testlerinde hile yapmış olabilir 1 yıl Samsung Galaxy S8'in iris tarayıcısı hacklendi 1 yıl Google'ın otonom araç iştiraki Waymo dev bir şirket olma yolunda 1 yıl Bütçe dostu Honor 6A resmen tanıtıldı 1 yıl Samsung Galaxy Wide 2 (Galaxy J7 2017?) duyuruldu 1 yıl Uber, eksik ödeme yaptığı için milyonlarca dolar ödeme yapacak 1 yıl Koç Holding, Hintli Tata Grup ile ortaklığa gittiğini duyurdu 1 yıl Uncharted filmi nihayet şekillenmeye başladı 1 yıl Microsoft Surface Pro: Şimdiye kadar en incesi 1 yıl Apple ve Nokia aralarındaki patent anlaşmazlığını çözdü 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mercedes’in 11 merkezine eş zamanlı polis baskını [Mercedes doğruladı] Sonraki Samsung gerilebilir esnek OLED ekranını SID 2017'de sergileyecek 2 yıl LG, en yeni OLED TV’lerini ve Nano Cell Display SUPER UHD TV’lerini tanıttı 2 yıl Zack Synder, Justice League yönetmenliğinden ayrıldı 2 yıl Sony Xperia XZ1, XZ1 Compact ve X1'in teknik özellikleri açığa çıktı 2 yıl X Venture: LG’den zor şartlara dayanıklı yeni akıllı telefon 2 yıl Google’ın yapay zekasından yeni zafer: AlphaGo, Çin şampiyonunu yendi 2 yıl Oyun severlere kötü haber: Red Dead Redemption 2 ertelendi 2 yıl LG X Power 2 mercek altında: Pil kapasitesi 4500mAh 2 yıl Apple ve Visa’ya patent hırsızlığı suçlaması 2 yıl Intel: AMD ile görüşmüyoruz 2 yıl Vertu’dan helikopter teslimatlı lüks telefon 2 yıl Metan gazını elektriğe dönüştüren bakteri 2 yıl Audi, 2020'ye kadar 3 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürecek 2 yıl 2010'da 100$'lık bitcoin almış olsaydınız şimdi 72 milyon dolarınız vardı 2 yıl Destiny 2, özel Razer ekipmanları ile geliyor 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonundan yeni görüntüler yayınlandı 2 yıl Android O’nun arama seçeneği geliştirildi 2 yıl Resident Evil, 6 filmlik yeni bir seri ile geri dönüyor 2 yıl Apple 2019'da trilyon dolarlık bir şirket olabilir 2 yıl Ryzen üretim verimliliği yüzde 80’i geçti, 9 serisi gecikmeyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim