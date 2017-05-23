Mercedes’in 11 merkezine eş zamanlı polis baskını [Mercedes doğruladı]





Almanya’da polis ses getiren bir operasyon gerçekleştirdi. Emisyon hilesi yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin olarak Daimler’in Berlin ve Baden-Württemberg eyaletlerinde de bulunan 11 merkezine eş zamanlı olarak polis müdahalesi geldi. 230 polis ile 23 savcının katıldığı operasyonda iddialara ilişkin kanıt arandı.

Avrupa’daki Almanya dışındaki ülkeler ile Amerika Birleşik Devletleri’ndeki federal ve eyalet mahkemelerinde süren davaları derinleştiren bu operasyon, uzunca bir süredir incelenen emisyon kontrol sistemleri konusundaki endişelere de yeni bir boyut kazandırıyor.

Almanya’da yürütülen soruşturma kapsamında yetkili savcılar ile birlikte hareket ettiklerini ve süreci kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Daimler cephesi, yürütülen operasyonlarda şirketin üst düzey yöneticileriyle ilgili bir durumun olmadığını belirtmişti. Ayrıca şirket, emisyon konusundaki manipülasyon iddialarını ise kesin bir dille reddediyor.

Volkswagen ile başlayan emisyon skandalında Alman üretici şimdiye kadar 22 milyar Euro’dan fazla tazminat ve para cezası ödemek zorunda kalmıştı. Mercedes’in de olası bir tehditle karşı karşıya kalması, Alman otomobil sektörüne vurulmuş ikinci büyük darbe olabilir.

Mercedes tarafından 19.50 itibariyle tarafımıza iletilen basın açıklaması aşağıdaki gibidir.

Kamuoyuna Açıklama



Stuttgart Savcılığı tarafından Mart 2017’de duyurulduğu üzere, dizel motora sahip binek otomobillerde egzoz gazı salınımının olası manipülasyonu iddiası ile ilgili Almanya’nın çeşitli bölgelerinde bulunan Daimler AG tesislerinde araştırma başlatıldığı doğrudur. Konuyla ilgili ana şirketimiz Daimler AG, yetkililerle işbirliği içerisindedir. Bu süreçte Daimler AG, resmi merciler tarafından talep edilen tüm bilgileri yetkililere sağlamış olup; tesislerinde gerçekleşmesi muhtemel soruşturma bilgisine şirketin ilk 3 aylık ara faaliyet raporunda da yer vermiştir. Bu bilgilerin ötesinde devam eden ön soruşturma hakkında daha fazla açıklama yapamamaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

http://www.bbc.com/news/business-40010111