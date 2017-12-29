Trafik cezalarına 2018'de yüzde 14 zam

Tam Boyutta Gör

Yeni yılın gelmesi ile yeni zamlar da hayatımıza girdi. Kasım ayında Resmi Gazetede yayınlanan tebliğde Maliye Bakanlığı yeniden değerlendirme oranını yüzde 14,47 olarak açıklamıştı. Yeniden değerlendirme oranına göre hesaplanan zamlı trafik cezaları belli oldu. Yeni trafik cezası miktarları 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak.

2018 trafik cezaları ne kadar?

Yeni yılda en yüksek ceza 17065 lira ile “geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler" için uygulanacak. En düşük ceza ise 85 lira ile taşıma sınırının üzerinde yolcu taşıma cezası olacak.

Hız sınırı cezasına 61 lira zam

Hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşanlara 235 lira, yüzde 30’dan fazla aşanlara 488 lira ceza kesilecek. 2017’de bu cezalar 206 TL ve 427 TL idi.

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 108'er lira ceza verilecek.

Yasak sollamaya 235 lira ceza

Trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 108 liraile cezalandırılacak. Muayeneye girmeyenlere 108 lira ceza verilecek. Dönüş kurallarına uymayan ve önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücülere 108'er, yasak alanda sollama yapanlara 235 lira ceza kesilecek.

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde bin 2 lira, ikincisinde bin 256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira para cezası uygulanacak.

Tescil edildiği halde trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkanlara 1002 lira, ruhsatsız araç kullananlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 108 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 488 lira ceza verilecek. Sahte plaka takanların ise ödemesi gereken ceza 5942 lira olacak.

Engelli park yerlerine aracını park edenlere 216 lira ceza uygulanacak. Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.