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Trafik cezalarına 2018'de yüzde 14 zam

Yeni yılın gelmesi ile birlikte trafik cezalarına zam geldi. Yüzde 14,47 oranında yapılan zamlara göre 200 liralık cezaya 30 lira zam geldi. İşte 2018 trafik cezaları:
1 yıl
2,5b
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Trafik cezalarına 2018'de yüzde 14 zam
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Yeni yılın gelmesi ile yeni zamlar da hayatımıza girdi. Kasım ayında Resmi Gazetede yayınlanan tebliğde Maliye Bakanlığı yeniden değerlendirme oranını yüzde 14,47 olarak açıklamıştı. Yeniden değerlendirme oranına göre hesaplanan zamlı trafik cezaları belli oldu. Yeni trafik cezası miktarları 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanacak.

2018 trafik cezaları ne kadar?

Yeni yılda en yüksek ceza 17065 lira ile “geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler" için uygulanacak. En düşük ceza ise 85 lira ile taşıma sınırının üzerinde yolcu taşıma cezası olacak.

Hız sınırı cezasına 61 lira zam

Hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşanlara 235 lira, yüzde 30’dan fazla aşanlara 488 lira ceza kesilecek. 2017’de bu cezalar 206 TL ve 427 TL idi.

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 108'er lira ceza verilecek.

Yasak sollamaya 235 lira ceza

Trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 108 liraile cezalandırılacak. Muayeneye girmeyenlere 108 lira ceza verilecek. Dönüş kurallarına uymayan ve önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücülere 108'er, yasak alanda sollama yapanlara 235 lira ceza kesilecek.

Trafik cezalarına 2018'de yüzde 14 zam

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde bin 2 lira, ikincisinde bin 256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira para cezası uygulanacak.

Tescil edildiği halde trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkanlara 1002 lira, ruhsatsız araç kullananlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 108 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 488 lira ceza verilecek. Sahte plaka takanların ise ödemesi gereken ceza 5942 lira olacak.

Engelli park yerlerine aracını park edenlere 216 lira ceza uygulanacak. Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere yüzde 25 indirim yapılacak.


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1ses1 1 yıl en beğenilen
Trafik cezalarının oranı 10 kat hatta 20 kat artması lazım. Adam diyorki 2500 lira ceza verdim yine yanlıyacam yine makas atacağım ver 30000 lira ceza bakalım yanlıyacak mı makas atacak mı. Bakalım Kırmızı ışıkta geçicekmi 5000 lira ceza yedimi.
Cezalara karşı ve adaletsiz bulduğum tek şey detes ler Bölünmüş yolda 110 yerine 30 yada 50km hız sınırı konup tuzak kurulması bunun haricindeki cezalar hepsi yerinde ve ceza bedelleri az.
Trafiğin düzene girmesi için ceza oranlarının artamsı şart. Yurt dışında böyle.
gel gelelimki Kafamı kurcalıyan ve hep haklı çıktığım bir konu var bunlar trafiği düzenlemek için yapmıyor ödenebilir cezalar ile para topluyorlar. Yalansa yaan deyin.
Trafiği mi rahatlatacaksınız kaza oranını mı düşüreceksiniz CEZA ların bedelini en az 20 katı yapın bakalım kim kırmızı ışıkta geçicek kim yayaya yol vermiyecek kim ter yöne girecek kim hatalı yere park edecek bakın ozaman ne oluyor. Ama ödenebilir yaparsanız kimse ne kuralları ipler nede takip eder. Otabanda 120-110 la gideceğine 180 le gidip kenerda bekliyen süper zekalar olduğu sürece param var cezamıda ödeyip istediğim kadar basarım diyende.
İşte bunları dedirtmemek ve canımızı korumak için Bu ceza sisiteminin tamamen değişip maddi oalrak ağır üzretler alınmalı. Emniyet şeridinimi kullanıyor araç 1 ay boyunca el koyulsun aracına, bakalım birdaha geçiyor mu.
Örnekler uzayıp gider. Kimse demez cezalar artsın nedeni ceza ve kanuna karşı gelme isteği. Şahsen araç kullandığım halde ben artmasını istiyorum çünkü edepli ve kurallara göre araç kullanıyorum ve herkezinde bu kurallara uymasını bekliyorum. Hergün trafikteyim hergün herkes ralli yapıyor saliseler için yarışıyor sanki küfür edenden tutu kavga edene kadar.
A noktasından B noktasına emniyetli ve strestsiz bir biçimde ulaşmak mühüm ama bizde adam ne yolla veriyorlar nede bakıyorlar resmen öküz gibi kullanıyorlar. Ben her seferinde yol verdiğimde karşıdaki adam yada hanfendi taparcasına selamlıyor beni , Olması gerekeni yaptığım halde.
Uzattım ama Bu kaba halimizi bu trafiği eğitim değil Yüksek meblalı Cezalar kurtarır arkadaşlar. Bizim milletimiz iyilik yapanı s..ken bir toplum olduğu için eğitim değilde yüksek ceza ile düzelecek bir trafiğimiz var.
NE kadar duyarlı olduğumuza bir örnek.
Doalr almış başını giderken mazot 5 lira olmuşken ekonomik kriz yaşarken bimer ve çimere en çok şikayet edilen Araba Camlarındaki filmler oldu. Düşünün artık ne kadar duyarlı olduğumuz.
Yazdıklarımla birşeylerin değişmiyeceğini biliyorum ama benimle hem fikir olanları görünce yanlız olmadığımı anlayıp kendimi avutuyorum.
Trafik cezalarının oranı 10 kat hatta 20 kat artması lazım. Adam diyorki 2500 lira ceza verdim yine yanlıyacam yine makas atacağım ver 30000 lira ceza bakalım y...
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ufuk-34JD58 1 yıl
az abi az hızlı büyümemiz lazım 49 yap
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zwanzig 1 yıl
Şu cezalar hakkıyla kesilse ve amaç gerçekten trafiğin düzenlenmesi olsa tamam da ansızın evinize gelecek zaten pahalı olan cezaların artık %14 zamlı olması insanı çileden çıkarır.
Şu cezalar hakkıyla kesilse ve amaç gerçekten trafiğin düzenlenmesi olsa tamam da ansızın evinize gelecek zaten pahalı olan cezaların artık %14 zamlı olması ins...
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irish 1 yıl
Adaletli şekilde uygulamadıktan sonra kuralın ve cezanın bir anlamı yok. Kurallar uygulansa İstanbulda trafikte taksi ve minibüs kalmaz. Hepsi bir günde ceza sınırını doldurur.
Onun dışında da kimse kurallara uymuyor. Eds yazıyor ama ceza falan yok. E ne işe yarıyor bu eds?
Havalimanın girişinde yolcu bekleyen dangalaklar emniyet şeridine park ediyor. Yetmezmiş gibi şeride de park ediyor. Havalimanı ya, daha ne olması gerekiyor oradaki araçların ceza yemesi için? Uygulanmayan kural kural değildir.
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aviregal 1 yıl
ceza iyidir...
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Kerim5100 1 yıl
Aracına göre yapın şu cezaları. Ferrari'li çocuklara 300 500 lira koymuyor yanlayarak geçiyor kırmızı ışıktan. Yap bakalım 20bin lira bir daha sarı ışıkta gaz pedalına basabiliyor mu :/
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ahmethi 1 yıl
" ilkinde bin 2 lira, ikincisinde bin 256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira para cezası "
Adam ALKOLLÜ araba kullanıyor siz 2. sefer 3.sefer yakalanırsa diye tarife yapmışsınız yazık , 2. de direk içeri at bakalım ALKOLLÜ araç kullanıp insanların canlarını tehlikeye atan kalıyormu...
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erka1907 1 yıl
bi de yollardaki hız sınırlarının kaç olduğunu bilebilsek iyi olur.
ömrümüz tahminle geçiyor.
aşağıdaki hızların haricinde kafasına esen, tabelecı ihya etmek isteyen yolları tabela çöplüğüne çeviriyor.
Otomobil, 50 90 110 120
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huntedman 1 yıl
Çok az olmuş daha fazla ola imiş iyiydi. Hep söylüyorum Cami giriş çıkışından para al zammı az yap millet de az konuşsun. Zamdan kurtuluş Cami den para almaktan geçer.
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ufuk-34JD58 1 yıl huntedman
huntedman
Çok az olmuş daha fazla ola imiş iyiydi. Hep söylüyorum Cami giriş çıkışından para al zammı az yap millet de az konuşsun. Zamdan kurtuluş Cami den para almaktan geçer.

ayıbettin .dindar ,haram yemeyen, hırsızlık zina tecavüz gibi olaylara karışmayan insanlara ceza değil her girişte nakit para ödemek lazım
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code-ShaRK 1 yıl
Meaşallah maaşlara da böyle enflasyon oranında zamcıklar bekliyoruz
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ardicli2000 1 yıl
Sevindiğim tek zam...
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StarSOzi 1 yıl
Ama tabi devletin bu durumun işine geldiğide açık hazır para almak varken değil mi :)
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StarSOzi 1 yıl
Para cezasının caydırıcılığından şüpheliyim zira lüks aracı olanlar, parayı ihtiyaç dışında fazlaca savuranlar için önemsiz şeyler. Hatta otoyolda hız yaptığı için ceza alanların çoğu bunun bilincinde olarak yapabilmekte. Bence para cezası yerine denetim eşliğinde kamu cezası vermenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Örneğin sokak temizliği yaya geçidi bekçiliği fahri trafik polisliği gibi gibi sıralanabilir.
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