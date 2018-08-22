Kolombiya, uyuşturucuyla mücadelede drone kullanacak

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Kolomibya'da uzun yıllardır yürütülen yasa dışı kokain üretimi artık drone'larla kontrol altına alınacak. Kolombiya hükümetinin drone üreticisi Fumi Drones SAS şirketiyle yaptığı anlaşma uyarınca şirket tarafından sağlanan drone'lar, kokain üretiminde kullanılan koka bitkisini tespit edecek. 10 drone ile başlayan pilot programda şimdiden yüzlerce dönümü kaplayan koka bitkilerinin imha edildiği belirtiliyor.





İlaçla bitkileri imha edecek

Ülkede bugüne kadar gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde uçaklar kullanılırken uçakların hem çok masraflı hem de bitkileri imha etmek için yeterince etkili olmayan bir araç olduğu belirtiliyor. Drone'larla başlatılan programda her bir drone'a yeterli miktarda herbisit(bitki öldürücü ilaç) yerleştiriliyor. Böylece ağırlığı 23 kilograma ulaşan drone'lar operatörler tarafından kontrol ediliyor. Operatörler yasa dışı koka yetiştirilen bölgeleri fark ettiğinde bölgeye herbisiti uygulayarak bitkileri imha ediyor.





Drone'larla uygulanan kimyasalın çevredeki insanlara zarar verip vermeyeceği veya kansere neden olabileceği tartışmalı bir konu olsa da herbisitin drone'larla uygulanması uçaklarla uygulanmasına kıyasla çok daha faydalı. Geniş arazilere uçaklarla kontrolsüz bir şekilde uygulanan herbisit çevredeki diğer çiftçilerin de mahsüllerine zarar verebiliyordu. Drone'ların yer aldığı program ise şu an için çiftçilerden tam not almış gibi görünüyor. Hükümet yetkilileri ilerleyen dönemlerde drone ve operatör sayısını artırarak programı çok daha kapsamlı bir hale getirmeyi planlıyor.

https://bgr.com/2018/08/20/cocaine-drones-columbia-drug-enforcement/