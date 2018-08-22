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Kolombiya, uyuşturucuyla mücadelede drone kullanacak

Kolombiya hükümeti, drone üreticisi Fumi Drones SAS şirketiyle iş birliği yaparak kokain üretiminde kullanılan koka bitkilerini drone'larla tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı planlıyor.
9 ay
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Kolombiya, uyuşturucuyla mücadelede drone kullanacak
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Kolomibya'da uzun yıllardır yürütülen yasa dışı kokain üretimi artık drone'larla kontrol altına alınacak. Kolombiya hükümetinin drone üreticisi Fumi Drones SAS şirketiyle yaptığı anlaşma uyarınca şirket tarafından sağlanan drone'lar, kokain üretiminde kullanılan koka bitkisini tespit edecek. 10 drone ile başlayan pilot programda şimdiden yüzlerce dönümü kaplayan koka bitkilerinin imha edildiği belirtiliyor.


İlaçla bitkileri imha edecek 

Ülkede bugüne kadar gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde uçaklar kullanılırken uçakların hem çok masraflı hem de bitkileri imha etmek için yeterince etkili olmayan bir araç olduğu belirtiliyor. Drone'larla başlatılan programda her bir drone'a yeterli miktarda herbisit(bitki öldürücü ilaç) yerleştiriliyor. Böylece ağırlığı 23 kilograma ulaşan drone'lar operatörler tarafından kontrol ediliyor. Operatörler yasa dışı koka yetiştirilen bölgeleri fark ettiğinde bölgeye herbisiti uygulayarak bitkileri imha ediyor.


Drone'larla uygulanan kimyasalın çevredeki insanlara zarar verip vermeyeceği veya kansere neden olabileceği tartışmalı bir konu olsa da herbisitin drone'larla uygulanması uçaklarla uygulanmasına kıyasla çok daha faydalı. Geniş arazilere uçaklarla kontrolsüz bir şekilde uygulanan herbisit çevredeki diğer çiftçilerin de mahsüllerine zarar verebiliyordu. Drone'ların yer aldığı program ise şu an için çiftçilerden tam not almış gibi görünüyor. Hükümet yetkilileri ilerleyen dönemlerde drone ve operatör sayısını artırarak programı çok daha kapsamlı bir hale getirmeyi planlıyor.


https://bgr.com/2018/08/20/cocaine-drones-columbia-drug-enforcement/ Yorum Yaz
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Tommy Shelby 9 ay
Buna da bir çözüm bulur karteller
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Barni Moloztaş 9 ay
SENYORES YOSOY PABLO EMILIO ESCOBAR GAVIRIA
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