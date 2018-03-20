Konuşma esnasında patlayan Nokia 5233 genç bir kızın ölümüne neden oldu

Hindistan'ın Orissa eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Uma Oram adlı genç kız Nokia 5233 model cep telefonu ile konuşurken, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti. Oram'ın cep telefonu ile konuşurken cihazı şarj etmek için bir prize taktığı ve bu patlamanın da cihaz şarj olurken gerçekleştiği iddia ediliyor. Patlamaya neden olan Nokia 5233'ün, Ocak 2010 yılında piyasaya sürüldüğünü ve şu an hâlâ Hindistan'da 2,999 Rupi (46 dolar) karşılığında satıldığını belirtelim.

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HMD Global: Bu üzücü olayın sorumlusu biz değiliz

Patlamanın hemen ardından hastaneye kaldırılan Uma Oram, bacağına ve göğsüne aldığı yaralar sonucunda kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözler Nokia'nın mevcut üreticisi HMD Global'e çevrildi. Son derece üzüntülü olduklarını belirten şirket yönetimi, Nokia 5233'ün 2010 yılında piyasaya sürüldüğünü, kendilerinin ise 2017 yılından bu yana Nokia markasını ürettiklerini belirterek, yaşanan bu olaydan kendilerinin değil 2010 yılında bu cihazları üretenlerin sorumlu olduklarını açıkladılar.

HMD Global olarak 2017 yılından bu yana güçlü bir kullanıcı deneyimi sunmaya özen gösterdiklerini de sözlerine ekleyen şirket yetkilileri, yüksek kalitede telefonlar üretmeye kararlı olduklarını belirtiyorlar. Polis delil toplamak için Uma Oram'ın cesedini otopsiye gönderirken, 2010 yılında üretilen bir telefonun sorumlusunun nasıl belirleneceği ve cezai müeyyidesinin uygulanıp uygulanamayacağını kestirmek ise şu aşamada oldukça zor.

http://metro.co.uk/2018/03/19/teenager-18-killed-smartphone-explosion-talking-7400361/