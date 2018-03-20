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Konuşma esnasında patlayan Nokia 5233 genç bir kızın ölümüne neden oldu

Hindistan'ın Orissa eyaletinde yaşayan bir genç kız, Nokia 5233 model cep telefonu ile konuşma yaparken cihazın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın tüm detaylarını haberimizde.
1 yıl
9,2b
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25
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Hindistan'ın Orissa eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Uma Oram adlı genç kız Nokia 5233 model cep telefonu ile konuşurken, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti. Oram'ın cep telefonu ile konuşurken cihazı şarj etmek için bir prize taktığı ve bu patlamanın da cihaz şarj olurken gerçekleştiği iddia ediliyor. Patlamaya neden olan Nokia 5233'ün, Ocak 2010 yılında piyasaya sürüldüğünü ve şu an hâlâ Hindistan'da 2,999 Rupi (46 dolar) karşılığında satıldığını belirtelim.
Ayrıca Bkz. "IBM, Think 2018 etkinliğinde yapay zeka programı Watson'ı resmi olarak başlattı"

HMD Global: Bu üzücü olayın sorumlusu biz değiliz

Patlamanın hemen ardından hastaneye kaldırılan Uma Oram, bacağına ve göğsüne aldığı yaralar sonucunda kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözler Nokia'nın mevcut üreticisi HMD Global'e çevrildi. Son derece üzüntülü olduklarını belirten şirket yönetimi, Nokia 5233'ün 2010 yılında piyasaya sürüldüğünü, kendilerinin ise 2017 yılından bu yana Nokia markasını ürettiklerini belirterek, yaşanan bu olaydan kendilerinin değil 2010 yılında bu cihazları üretenlerin sorumlu olduklarını açıkladılar.
Konuşma esnasında patlayan Nokia 5233 genç bir kızın ölümüne neden oldu
HMD Global olarak 2017 yılından bu yana güçlü bir kullanıcı deneyimi sunmaya özen gösterdiklerini de sözlerine ekleyen şirket yetkilileri, yüksek kalitede telefonlar üretmeye kararlı olduklarını belirtiyorlar. Polis delil toplamak için Uma Oram'ın cesedini otopsiye gönderirken, 2010 yılında üretilen bir telefonun sorumlusunun nasıl belirleneceği ve cezai müeyyidesinin uygulanıp uygulanamayacağını kestirmek ise şu aşamada oldukça zor.

http://metro.co.uk/2018/03/19/teenager-18-killed-smartphone-explosion-talking-7400361/ Yorum Yaz
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Fenomenon 1 yıl en beğenilen
Bataryası orj değildir.
1 Yanıt Yanıtla +52
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zotacing 1 yıl
Hindistan'da 46 dolara satılan telefon Türkiye'de satılsa;
505TL falan yapar.

Hindistan'da asgari ücret 11.000 rupi olması lazım. 4 tane alabiliyorlar bu telefondan. Bizde de 1800TL desen 4 tane alıyorsun aramızda pek fark yok.
Hindistan'da 46 dolara satılan telefon Türkiye'de satılsa;505TL falan yapar.Hindistan'da asgari ücret 11.000 rupi olması lazım. 4 tane alab...
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2 Yanıt Yanıtla +32
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volga tuygun 1 yıl
İşin garip tarafı "bacağına ve göğsüne aldığı yaralar" deniyor, konuşurken patladıysa en fazla yarayı kafasından alması gerekmez miydi?
1 Yanıt Yanıtla +14
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HümanistAdam 1 yıl
Bu telefonu 2013 yılında kullanmıştım :) 5228 di bendeki ama aynıydı tipi . Orjinal batarya kullandınız sürece ateşe verseniz dahi patlamaz bunlar :)
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Windows10 1 yıl
Arkadaşlar, özellikle yan sanayi pil kullanmayın.
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nightbringer 1 yıl
Piyasaya 6000 amper üstü bataryalı telefonlar çıkıyor düşünsenize bütün bir aileyi katledebilir eğer patlasa
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ONUR.U 1 yıl
Yandaşlık bir tarafları yok 2 ailenin de. Demirören ailesi hümete yakın. Bir ailedir. Doğan gurubu ise tam tersi yani değişen bu medya gurubuna ait olan içerikler artık hükümet yanlısı olacağı.
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interwap 1 yıl
Telefonun satıldığı tarih tarih önemli olan.
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napolyon94 1 yıl
Nokia 5230 5228 5232 ve 5235 hemen hemen ayni cihazlar.
Hala daha turkiye pazarinda da satisda bulunabiliyor.
Vaktiyle kendimde 5230 olani kullanmistim. O donem 130 euro ya 480p video kayit ve 360p ekrani kimse veremiyordu.
Habere gelirsek batarya cakmadir herhalde.
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maniague 1 yıl
bi kötü oldum, internette fotoğrafları da var kızcağızın. bu ucuz şeylerin sebep olduğu ölümler kadar canımı sıkan bir şey yok.
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North10293 1 yıl
Eğer telefon modifikasyon gördüyse büyük ihtimalle görmüştür patlamsı normal
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obsesoz 1 yıl
forum dedektif kaynıyor
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volga tuygun 1 yıl
İşin garip tarafı "bacağına ve göğsüne aldığı yaralar" deniyor, konuşurken patladıysa en fazla yarayı kafasından alması gerekmez miydi?
1 Yanıt Yanıtla +14
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black_fps 1 yıl volga tuygun
şarja takarken diyor orda hocam kafa hizasındayken şarja takacak hali yok
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