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Korsan oyunlar için darağacı göründü

Oyun dünyasının son dönemde kullandığı gelişmiş korsan karşıtı teknolojileri kırmakta zorluk çeken korsan grubu 3DM, çok yakında korsan oyun diye bir şey kalmayabileceğini açıkladı.
3 yıl
12,2b
1
81
Oyunlar
Erhan Tan
Haber Editörü
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Korsan oyunlar için darağacı göründü
Square Enix tarafından geçtiğimiz ayın başında satışa sunulan Just Cause 3, oyun dünyasında yaşanan önemli bir değişimi gündeme taşıdı. Tüm dünyada oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanan Just Cause 3'e korsan çevrelerinde de talep yüksek olsa da, kullanılan gelişmiş korsan karşıtı önlemler oyunun kırılmasını neredeyse imkansız hale getirdi.
Üstelik Just Cause 3 son dönemde korsan grupların kırmakta güçlük çektiği tek oyun değil. Bundan birkaç yıl öncesine kadar, yeni çıkan bir oyunu kısa sürede kırıp kopyalarını yayınlamak son derece basit bir işlem iken, oyun dünyasının son yıllarda geliştirdiği korsan karşıtı önlemler bu süreci çok daha zorlu bir hale getirdi. Son dönemde çıkan birçok oyunu korsan grupları ya hiç kıramıyor, ya da oyunun kırılması oldukça uzun sürüyor. Reddit gibi paylaşım platformlarında, beklenen crack'ler için açılmış birçok başlık bulunması bunun en büyük göstergesi.
Oyunların kopyalanmasında son dönemde yaşanan bu zorluk, önümüzdeki yıllarda daha da artacak gibi görünüyor. Meşhur korsan oyun forumu 3DM'in kurucusu da geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklamayla bu duruma dikkat çekti. Bird Sister veya Phoenix olarak bilinen 3DM kurucusu, kişisel blog'u üzerinden yayınladığı açıklamayla Just Cause 3'ü kırmakta sorun yaşadıklarını kabul etti.
 
Korsan oyunlar için darağacı göründü
Just Cause 3'ü kırmanın oldukça zor olduğunu ve bunun üzerinde çalışan ekibin neredeyse vazgeçtiğini belirten Phoenix, sonunda bu oyunu kırabileceklerine inandığını, fakat oyun dünyasında son yıllarda yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında bundan iki yıl sonra korsan oyun diye bir şey kalmayabileceğini ifade etti.
Korsan gruplarının yeni oyunları kıramamasının en büyük sebebi, yazılım firması Denuvo Software Solutions GmbH tarafından geliştirilen Denuvo teknolojisi. Dijital haklar yönetimi (DMR) ile korunan orijinal içeriklere gelişmiş bir koruma sağlayan Denuvo, kullandığı gelişmiş şifreleme teknolojisiyle oyunların korsan grupları tarafından kırılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Kullanılan bu anti-temper teknolojisinin detayları sadece Denuvo Software yöneticileri tarafından biliniyor ve Avusturya menşeli firma tarafından sır gibi saklanıyor.
 Denuvo, 2014 yılında çıkan Dragon Age: Inquisition'ın neredeyse bir ay boyunca korsanlar tarafından kırılamamasını sağlayarak adını duyurmuştu. Dragon Age: Inquisition sonunda 3DM grubu tarafından kırıldı ama Denuvo Software şifreleme yöntemlerini geliştirmeye devam etti ve her geçen oyunla birlikte crack yayınlama süresi biraz daha uzadı. FIFA 15 için düzgün çalışan bir crack, ancak oyun çıktıktan aylar sonra yayınlanabildi. Eylül ayında satışa sunulan FIFA 16'nin crack'i ise hala yayınlanmış değil.
Söz konusu film, dizi veya müzik olduğunda korsanların önüne geçmek şimdilik imkansız olsa da, oyun dünyası kendi adına bu sorunu çözmeye oldukça yakın görünüyor.

http://www.guru3d.com/news-story/no-more-cracked-games-in-two-years.html Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Ne zaman Razor1911, Blackbox, Codex, Reloaded bunları der o zaman tamam korsan bitti derim.
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c36ab7c4 3 yıl vlkn_34
vlkn_34


Glitz

Korsan oyun biterse PC sektörü de biter. Belki de paralel işleyen meselelerdir bunlar, kitleyi mobile yönlendirmek için yapılan bir adım olarak da görülebilir.

Oyun sektöru korsan oyun sayesinde mi ayakta? Yoksa oyuna para veren insanlar sayesinde mi?

Yanlış anlamışsınız. Arkadaş "oyun sektörü" korsan oyunlar sayesinde ayakta demiyor. "PC sektörü" korsan oyunlar sayesinde ayakta diyor ki bence doğru söylüyor. Ülkemizde ki ekonomik durum herkesin malumu. Zar zor giriş-orta seviye bir bilgisayar toplayabilen bir insanı düşünün. Ve bu insanın pc toplama sebebinin AAA single player oyunlar olduğunu düşünün. Adam 9-10 tane oyun almak isteyecek oyun başına 180 tl (misal Fallout 4 gibi oyunlar) desek ne kadar ediyor düşünün.
Korsan oyunların bitirildiğini düşünürsek bu adam hiç pc toplamayacak. Bilgisayar oyunculuğu son derece pahalı bir hobi haline gelecek ki pc sektörü zaten daralıyor bir de bunu eklerseniz arkadaşın dediği gibi biter. Şuan bilgisayarında yüzlerce korsan oyun olan tanıdıklarım var o oyunların hepsini orjinal alabilmek için heralde bir ev parası felan vermek gerekecek.

Korsanı desteklediğimi düşünmeyin. İmkanı olan satın alsın, gerçekten imkanı olmayan korsan oynasın. Zar zor harçlıklarından biriktirerek pc toplamış bir öğrencinin gidip 1 boyuna 200 tl bayılması.. Ki herşeyi geçtim şöyle bir şey var. Kendim üzerinden bir örnek vereyim. Diyelim ki benim oyun alabilecek param yok. Ben ha o oyunu hiç almamışım(ki istesemde alamam) ha korsanını oynamışım. Oyun geliştiricileri açısından bir şey değişmiyor. Hatta avantajlarına bile. Çünkü sağda solda oyunlarının reklamını yapabilirim.
vlkn_34GlitzKorsan oyun biterse PC sektörü de biter. Belki de paralel işleyen meselelerdir bunlar, kit...
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vlkn_34 3 yıl Glitz
Glitz
Korsan oyun biterse PC sektörü de biter. Belki de paralel işleyen meselelerdir bunlar, kitleyi mobile yönlendirmek için yapılan bir adım olarak da görülebilir.

Oyun sektöru korsan oyun sayesinde mi ayakta? Yoksa oyuna para veren insanlar sayesinde mi?
GlitzKorsan oyun biterse PC sektörü de biter. Belki de paralel işleyen meselelerdir bunlar, kitleyi mobile yönlendirmek için yapılan bir adım ...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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Witcher3 1 yıl

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farukk44 1 yıl
Vay be şimdi bu konuyu görünce 1 buçuk yıl önce neler söyleniyormuş denuvo için
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faysal_tr 3 yıl
Oyun üreticilerin telif dışında masrafı yokken bir cd ye birdünya para istemeleri haksızlık zaten.
Buna mukabil, ps nin kırılması da bir haksızlık.
Demek ki herşey karşılıklı
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AMDR 3 yıl
Oyun piyasasını 1-1.5 sene geriden takip edip, almak daha mantıklı gelmeye başladı.12₺ batman arkham city ve the witcher 2 aldım.Hala oynanabilecek oyunlar.
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huseyinadukeeee 3 yıl
Spot ve 2. El dışında orjinale kuruş vermem.200 lira ne lan.Pavyona gitsem daha az tutar.(yanlış anlasilmasin pavyon gibi yerleri sevmiyorum zaten)
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DH Misafiri 3 yıl
Eğer bu kopya korumayı orijinal satışı ve kar oranını artırmak için yapıyolarsa boşa kürek sallıyolar, korsanı cezalandırmak için yapıyolarsa sorun yok en doğal haklarıdır. Ölücülük, bedavacılık almış başını yürümüş korsan oynayanlar başka bi hobi bulur yada ücretsiz oyunlara yönelirler asla ve asla gidipte orjinal oyuna "para" vermezler.
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DH Misafiri 3 yıl
Mesele şu arkadaşlar kısaca fiyatlar çok yüksek. Bazı arkadaşlar demiş 300 kişilik ekiple 1 sene uğraşıyorlar diye doğru da söylüyor ancak 250 tl nedir mantığı biraz daha açacak olursak örnekle adamlar 300 milyon dolara 2 yılda iyi bir hollywood filmi çekiyorlar sen sinemaya gidip 15-20 tl ye filmi izliyorsun film sinemadan çıktıktan sonra kar marjını yayınlıyorlar film maliyetini çıkardığı gibi 50-100 milyon dolar arası kar yapmış demek ki sende uygun fiyatlı stratejiler izlersen (tüm oyun yapımcıları olarak) korsanı da yok edersin korsan alayım diyen adamı da kendine bağlarsın kar da elde edersin Yani açgözlülük yapacağına olayı fiyat-denge politikasını optimum ayarlamaya yönelik gerçekleştirirsen oyunlarını korsanlardan korumak adına harcayacağın dünya kadar parada cebinde kalır.
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d3vstator 3 yıl
Bosuna enseyi karartmayin, korsan asla bitmez. Sektorun bir anlamda beslendigi onemli alanlardan biri. Korsan olmasa donanim sektoru bu kadar hizli gelisemez.
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GetSomeRest 3 yıl
Ozaman yaşasın Gabe Newell. Steam olmasa orjinal oyun oynayamayacağız zaten.
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Armin van Buuren* 3 yıl
DMR değil, DRM. (Digital Rights Management)
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