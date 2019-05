Korsan oyunlar için darağacı göründü

Square Enix tarafından geçtiğimiz ayın başında satışa sunulan Just Cause 3, oyun dünyasında yaşanan önemli bir değişimi gündeme taşıdı. Tüm dünyada oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanan Just Cause 3'e korsan çevrelerinde de talep yüksek olsa da, kullanılan gelişmiş korsan karşıtı önlemler oyunun kırılmasını neredeyse imkansız hale getirdi.

Üstelik Just Cause 3 son dönemde korsan grupların kırmakta güçlük çektiği tek oyun değil. Bundan birkaç yıl öncesine kadar, yeni çıkan bir oyunu kısa sürede kırıp kopyalarını yayınlamak son derece basit bir işlem iken, oyun dünyasının son yıllarda geliştirdiği korsan karşıtı önlemler bu süreci çok daha zorlu bir hale getirdi. Son dönemde çıkan birçok oyunu korsan grupları ya hiç kıramıyor, ya da oyunun kırılması oldukça uzun sürüyor. Reddit gibi paylaşım platformlarında, beklenen crack'ler için açılmış birçok başlık bulunması bunun en büyük göstergesi.

Oyunların kopyalanmasında son dönemde yaşanan bu zorluk, önümüzdeki yıllarda daha da artacak gibi görünüyor. Meşhur korsan oyun forumu 3DM'in kurucusu da geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklamayla bu duruma dikkat çekti. Bird Sister veya Phoenix olarak bilinen 3DM kurucusu, kişisel blog'u üzerinden yayınladığı açıklamayla Just Cause 3'ü kırmakta sorun yaşadıklarını kabul etti.

Just Cause 3'ü kırmanın oldukça zor olduğunu ve bunun üzerinde çalışan ekibin neredeyse vazgeçtiğini belirten Phoenix, sonunda bu oyunu kırabileceklerine inandığını, fakat oyun dünyasında son yıllarda yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında bundan iki yıl sonra korsan oyun diye bir şey kalmayabileceğini ifade etti.

Korsan gruplarının yeni oyunları kıramamasının en büyük sebebi, yazılım firması Denuvo Software Solutions GmbH tarafından geliştirilen Denuvo teknolojisi. Dijital haklar yönetimi (DMR) ile korunan orijinal içeriklere gelişmiş bir koruma sağlayan Denuvo, kullandığı gelişmiş şifreleme teknolojisiyle oyunların korsan grupları tarafından kırılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Kullanılan bu anti-temper teknolojisinin detayları sadece Denuvo Software yöneticileri tarafından biliniyor ve Avusturya menşeli firma tarafından sır gibi saklanıyor.



Denuvo, 2014 yılında çıkan Dragon Age: Inquisition'ın neredeyse bir ay boyunca korsanlar tarafından kırılamamasını sağlayarak adını duyurmuştu. Dragon Age: Inquisition sonunda 3DM grubu tarafından kırıldı ama Denuvo Software şifreleme yöntemlerini geliştirmeye devam etti ve her geçen oyunla birlikte crack yayınlama süresi biraz daha uzadı. FIFA 15 için düzgün çalışan bir crack, ancak oyun çıktıktan aylar sonra yayınlanabildi. Eylül ayında satışa sunulan FIFA 16'nin crack'i ise hala yayınlanmış değil.



Söz konusu film, dizi veya müzik olduğunda korsanların önüne geçmek şimdilik imkansız olsa da, oyun dünyası kendi adına bu sorunu çözmeye oldukça yakın görünüyor.

http://www.guru3d.com/news-story/no-more-cracked-games-in-two-years.html