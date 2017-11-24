Kosta Rika, 2017'de tam 300 gün hiç fosil yakıt kullanmadı

Küçük bir Latin Amerika ülkesi olan Kosta Rika, 2017 yılında tam 300 gün tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağladı. Ülkenin en büyük enerji kaynağı ise hidro kaynaklar oldu.