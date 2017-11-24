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Kosta Rika, 2017'de tam 300 gün hiç fosil yakıt kullanmadı

Küçük bir Latin Amerika ülkesi olan Kosta Rika, 2017 yılında tam 300 gün tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağladı. Ülkenin en büyük enerji kaynağı ise hidro kaynaklar oldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
11
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yenilenebilir enerjiye verdiği önemle son zamanlarda sık sık gündeme gelen Kosta Rika, 2016 yılındaki büyük başarısının ardından 2017 yılını da yine çok verimli geçirdi. Bu yıl yeni bir rekora imza atan Latin Amerika ülkesi, henüz Kasım ayında olmamıza rağmen yılın 300 günü ülkenin tüm enerji ihtiyacının yenilebilir enerji kaynaklarından sağlandığını açıkladı.

Kosta Rika Enerji Denetimi Ulusal Merkezi tarafından yayınlanan rapora göre ülkenin enerji ihtiyacının %99.62'si 5 farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor. Bu kaynaklardan hidroelektrik, %78.26'lık oranla ülkenin en büyük enerji kaynağı olmuş. Hidroelektrik kaynakların ardından ise %10.29'luk oranla rüzgar enerjisinin, %10.23'lük oranla geotermal enerjinin ve son olarak %0.84'lük oranla biyokütle ve güneş enerjisinin ülkenin enerji ihtiyacına katkıda bulunduğunu görüyoruz.

Ayrıca Bkz. "Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini tamamladı"
Tüm bu yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterli gelmediği zamanlarda ise Kosta Rika tabiki fosil yakıtlara başvurmak zorunda kalmış. Ancak Enerji Denetimi Ulusal Merkezi tarafından yayınlanan raporda böylesi bir durumun en son 1 Mayıs tarihinde gerçekleştiği belirtiliyor. Yani Latin Amerika ülkesi, şu sıralar hiç fosil yakıt kullanılmayan 200 günlük bir seri yakalamış durumda.

Kosta Rika, bu yıl öncesinde ise 2015 yılında tam 299 gün, 2016 yılında ise 254 gün hiç fosil yakıt kullanmamıştı. Latin Amerika ülkesinin bu alanda kesinlikle övgüye değer işler başardığı bir gerçek ancak bu başarısındaki en büyük etkenlerden biri de tabiki sahip olduğu yüzölçümü ve nüfus. Sadece 51.000 kilometrekare yüzölçüme sahip olan Kosta Rika, 4.9 milyon insana ev sahipliği yapıyor.

http://www.ubergizmo.com/2017/11/costa-rica-run-entire-country-on-renewable-energy-300-days/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen pCkOpAtuS
pCkOpAtuS
12 Angry Men

Kosta rika ekvator iklime sahip bu yüzden çok fazla yağış alıyor. Oranın nehirlerini derelerini karadeniz ile kıyaslaman tam bir komedi.

Karadeniz'in yıllık yağış miktarı 2000–2500 mm
Kosta rika'nın yıllık yağış miktarı: 3100 ile 6350 mm

Ayrıca ülkenın büyük bir kısmı tropik ormanlarla kaplı.


iyi de senin dediğin ancak elektrik üretiminin fazlalığı ile alakalı. Yağış çoksa elektrik üretimi de çok olur , az ise yağış az olur.Daha az yağmur alıyor diye HES mi yapmayalım.
O zaman Fırat ve dicleye hiç yapmamız lazım senin dediklerine göre. Ne Atatürk barajını yapmalıydık ne de Ilısu senin bu kafayla.
Muhalefet olacağım diye saçmalamayın lütfen.

Burada saçmalayan bırı varsa o da sensın. Daha konu hakkında bır fıkrın yok, yazdıkların hepsı boş şeyler.
Kosta rika ekvator ıklıme sahıp ve her tarafı yagmur ormanlarıy çevrili. Dev nehırlerı ve derelerı olan bır ulke. Hıdro elektrik acısından zengın bır ulke, nasıl arabıstan guneş enerjısı acısından zengın ise, kosta rıka da hıdro elektrık acısından zengın bır ulkedır.
Turkıye ıle kıyaslanamaz bıle, turkıye su açısından fakır bır ulkedır. Ayrıca hesler doğaya zararlıdır ve bellı bır sureden sonra omurlerı doluyor, oyle sınırsız degıller yanı.
Ayrıca artık dunya da baraj yapma teknıklerı degışıyor, git biraz araştır ogren. Ayrıca hes ıle baraj farklı şeylşer gelmiş ataturk barajı dıyorsun.

Alıntılıyorum oku bir şeyler ogren.
Karadeniz Bölgesi’nde Rize ve Artvin illerinde yüzlerce HES projesinin yapımı sürmektedir. Dünyadaki genel kanı ise, küçük küçük bu santrallerden yapmak yerine güçlü kapasiteli az sayıda santral yaparak, doğa tahribatını en aza indirgeme yönündedir.
HES ile baraj arasındaki fark nedir?
Barajlar da HES’ler gibi nehirler üzerine kurulan yapılardır ancak HES ve baraj arasında bazı farklar vardır.
1. Baraj yapılarında akarsuyun önü bir “baraj” yapısı ile kapatılarak, barajın gerisinde bir göl oluşturulur. HES’lerin ise barajlarda olduğu gibi biriktirmeli yapıları yoktur. Bu özellikleriyle “baraj” olarak bilinen depolamalı yapılardan ayrılırlar.
2. Barajlar, elektrik üretiminin yanısıra, sulama suyu depolama, içme suyu temini ve taşkından korunma gibi başka amaçlar için de inşaa edilebilir. Yani bir baraj hiç elektrik üretimi amacı taşımadığı gibi, bazı barajlar hem elektrik üretimi, hem de sulama suyu temini gibi farklı hizmetler verebilir. HES’ler ise sadece elektrik üretimi için yapılırlar.
3. Barajlarda akış hızı yani debi düzenlemesi yapmak mümkündür. Bu nedenle, yağışsız ve kurak sezonda dahi elektrik üretimi söz konusudur. HES’lerde ise debi düzenlemesi olmaz, santralin üreteceği elektrik enerjisi mevsimlere göre farklılık gösterir. Yağışın ve nehir akışının yoğun olduğu zamanlarda elektrik üretimi artarken, kurak mevsimlerde bir HES bazen hiç elektrik üretmeyebilir.
yumurtaliekmek.com/...
pCkOpAtuS12 Angry MenKosta rika ekvator iklime sahip bu yüzden çok fazla yağış alıyor. Oranın nehirlerini dereler...
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12 Angry Men 2 yıl
Kosta rika ekvator iklime sahip bu yüzden çok fazla yağış alıyor. Oranın nehirlerini derelerini karadeniz ile kıyaslaman tam bir komedi.
Karadeniz'in yıllık yağış miktarı 2000–2500 mm
Kosta rika'nın yıllık yağış miktarı: 3100 ile 6350 mm
Ayrıca ülkenın büyük bir kısmı tropik ormanlarla kaplı.
Kosta rika ekvator iklime sahip bu yüzden çok fazla yağış alıyor. Oranın nehirlerini derelerini karadeniz ile kıyaslaman tam bir komedi.Karadeniz'in yıllık...
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black_flood 2 yıl
Adamların santrallerine bakın birde bizimkilere bizde KEL ALİNİN BAĞI gibi oluyor santralin olduğu yerler adamlarda ise AMAZON ormanı gibi çevresi
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Erasmus78 2 yıl
Kostarika'da fosil yakıt kullanan araç, makine, ısınma vs. hiç mi bir şey yok? Her şey mi elektrikle çalışıyor?
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12 Angry Men 2 yıl
Kosta rika ekvator iklime sahip bu yüzden çok fazla yağış alıyor. Oranın nehirlerini derelerini karadeniz ile kıyaslaman tam bir komedi.
Karadeniz'in yıllık yağış miktarı 2000–2500 mm
Kosta rika'nın yıllık yağış miktarı: 3100 ile 6350 mm
Ayrıca ülkenın büyük bir kısmı tropik ormanlarla kaplı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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pCkOpAtuS 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Kosta rika ekvator iklime sahip bu yüzden çok fazla yağış alıyor. Oranın nehirlerini derelerini karadeniz ile kıyaslaman tam bir komedi.

Karadeniz'in yıllık yağış miktarı 2000–2500 mm
Kosta rika'nın yıllık yağış miktarı: 3100 ile 6350 mm

Ayrıca ülkenın büyük bir kısmı tropik ormanlarla kaplı.


iyi de senin dediğin ancak elektrik üretiminin fazlalığı ile alakalı. Yağış çoksa elektrik üretimi de çok olur , az ise yağış az olur.Daha az yağmur alıyor diye HES mi yapmayalım.
O zaman Fırat ve dicleye hiç yapmamız lazım senin dediklerine göre. Ne Atatürk barajını yapmalıydık ne de Ilısu senin bu kafayla.
Muhalefet olacağım diye saçmalamayın lütfen.
1 Yanıt Yanıtla
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Vintage Culture 2 yıl
Elin gavuru yapmış! lafının tekrar nüksetmesini sağlayacak haber ama gelin görün ki ''Elin gavuru yapmış!'' diyenler biz yapmaya kalkınca ''Doğaya zarar'' diyorlar. Birde çıkıp demiş ki Kosta Rika'daki HES'lerle bizde ki ''Doğayı yok eden HES'leri'' karıştırmayın.

Orada ki HES'ler yapılırken ağaçlar kesilmedi mi hiç? Yada ne bileyim kesilmeyip ambalajlanarak bekletmeye mi alındı?
Herhangi bir parti yanlısı değilim ama yapılan yanlışları konuştuğumuz kadar yapılanları da görmekte yarar var. Şuan iktidarkiler dahil ve muhalefet bu ülkeyi yönetecek kapasitede değil ama dediğim gibi yapılan yatırımları görmemekte ''At gözlüğü'' takmaktır.
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pCkOpAtuS 2 yıl
Türkiye de o rakamları göremeyiz çünkü çoğu baraj ve hes projesinin iptali ile yüzlerce iptal davası var.
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myhotyro 2 yıl pCkOpAtuS
pCkOpAtuS

Türkiye de o rakamları göremeyiz çünkü çoğu baraj ve hes projesinin iptali ile yüzlerce iptal davası var.

Kosta Rika'daki hisroelektrik santralleri ile ülkemdeki dere kurutan, doğayı yok eden HES'leri karıştırmayalım.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Jurassic park filminin çekildiği yer değil mi burası?
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