Kosta Rika, fosil yakıtları tamamen yasaklayacak "Dünyada bir ilk"

Yenilenebilir enerjiye verdiği önemle sık sık gündeme gelen Kosta Rika, fosil yakıtları tamamıyla yasaklamayı planlıyor. Latin Amerika ülkesinin yeni devlet başkanı Carlos Alvarado, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmayla ülke genelinde fosil yakıt kullanımının yasaklanacağını ve dünyada bir ilke imza atacaklarını söyledi.

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Latin Amerika ülkesi bu alanda öncelikle ulaşım sektörünü hedef almış durumda. Buna göre Kosta Rika, 200. kurtuluş yıl dönümü olan 2021 yılı itibarıyla ülkedeki tüm benzin ve dizel kullanımını sona erdirmeyi planlıyor. Ulaşım sektörünün ülkedeki enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu oluşturuyor olması nedeniyle bu hedefin çok önemli olduğu söyleniyor.

Uzmanlarsa bu 2021 hedefini bir meydan okuma olarak değerlendiriyor ve gerçekleşmesi halinde Kosta Rika'nın bir devrime imza atacağını düşünüyor.

https://www.independent.co.uk/environment/costa-rica-fossil-fuels-ban-president-carlos-alvarado-climate-change-global-warming-a8344541.html

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