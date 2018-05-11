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Kosta Rika, fosil yakıtları tamamen yasaklayacak "Dünyada bir ilk"

Küçük bir Latin Amerika ülkesi olan Kosta Rika, fosil yakıt kullanımını ülke genelinde tamamen yasaklamak istiyor. 38 yaşındaki yeni devlet başkanı, öncelikli olarak ulaşım sektörünü hedef alıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yenilenebilir enerjiye verdiği önemle sık sık gündeme gelen Kosta Rika, fosil yakıtları tamamıyla yasaklamayı planlıyor. Latin Amerika ülkesinin yeni devlet başkanı Carlos Alvarado, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmayla ülke genelinde fosil yakıt kullanımının yasaklanacağını ve dünyada bir ilke imza atacaklarını söyledi.

Eski bir gazeteci olan 38 yaşındaki Alvarado, göreve başlama konuşması sırasında yaptığı açıklamalarda,"Enerji sisteminin karbonsuzlaştırılması, bizim neslimizin en büyük görevlerinden birisi. Kosta Rika, bunu başaran ilk ülke olacak. Ekonomimizdeki fosil yakıt kullanımı ortadan kaldırıp temiz ve yenilenebilir enerjinin yolunu açacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Boston Dynamics'in ünlü robotu Atlas, açık havada egzersiz yapmaya çıktı"
Küçük bir Latin Amerika ülkesi olan Kosta Rika, zaten hali hazırda enerji ihtiyacının %99'unu yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor. Kosta Rika, bu alanda 2016 yılında tam 250 gün, 2017 yılında ise tam 300 gün hiç fosil yakıt kullanmayarak çok önemli işlere imza atmıştı. Ancak uzmanlar, yine de fosil yakıtları ülkenin tüm endüstrilerinde tamamıyla yasaklamanın çok zor bir işlem olacağını düşünüyor.

Latin Amerika ülkesi bu alanda öncelikle ulaşım sektörünü hedef almış durumda. Buna göre Kosta Rika, 200. kurtuluş yıl dönümü olan 2021 yılı itibarıyla ülkedeki tüm benzin ve dizel kullanımını sona erdirmeyi planlıyor. Ulaşım sektörünün ülkedeki enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu oluşturuyor olması nedeniyle bu hedefin çok önemli olduğu söyleniyor.
Uzmanlarsa bu 2021 hedefini bir meydan okuma olarak değerlendiriyor ve gerçekleşmesi halinde Kosta Rika'nın bir devrime imza atacağını düşünüyor.

https://www.independent.co.uk/environment/costa-rica-fossil-fuels-ban-president-carlos-alvarado-climate-change-global-warming-a8344541.html Yorum Yaz
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gcb1903 1 yıl en beğenilen
Şurada alayınız güzel güzel methiyeler diziyor, aklınca Türkiye'yi aşağılıyorsunuz. Sizi bir şeylere inandırmak sadece bir iki paint çıktısı ya da görsele bakıyor.
Haberde Kosta Rika ülkesinin enerjisinin % 99'unun zaten yenilenebilir enerji ile, yani temiz enerji ile üretildiği belirtilmiş. Haber fotosuna 3 4 tane rüzgar gülü konmuş. Sizin kafalar hemen "Kosta Rika ülkesi rüzgar ile ülke geçindiriyor" canlandı ve hemen Türkiye Cumhuriyeti'ne bir laf sokmam lazım diye düşündünüz ve başladınız olmayan beyninizle fikir yürütmeye.
Ama bilgi çağında, teknoloji çağında, bilginin, tarihin hiçbir zamanında olmadığı kadar kolay ve hızlı ulaşılabilir olduğu bir ortamda açıp Kosta Rika ülkesinin enerji kaynaklarına bakma ihtiyacı duymadın. Çünkü senin için önemli olan doğruluğu ya da yanlışı değil. Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarına sallamak önemli.
Gelin sizin tembelliğinizi ben gidereyim.
Kosta Rica ülkesi enerjisinin % 99'unu yenilenebilir enerjiden üretiyor. Bu % 99 şu şekilde dağılıyor; % 10 rüzgar enerji santrali (RES), % 10 jeotermal enerji santrali (JES), % 2 güneş enerji santrali (GES) ve % 78 hidroelektrik enerji santrali (HES).
Görüldüğü gibi Kosta Rika ülkesi enerjisini rüzgardan ya da güneşten ya da termalden değil barajlardan üretmektedir. Hani şu ülkemizde bangır bangır karşı çıkılan barajlar.
Neyi eleştirdiğini ya da neyi savunduğunu bilmeyen, kendini aydın, bilge, okumuş, üstün, "ari" sanan ter temiz bir cahiller sürüsü içinde yaşıyoruz. 3 5 paragraf yazı okumak onlar için ölüm. Ama her şey hakkında söyleyecek bir şeyleri kesin var.
Şurada alayınız güzel güzel methiyeler diziyor, aklınca Türkiye'yi aşağılıyorsunuz. Sizi bir şeylere inandırmak sadece bir iki paint çıktısı ya da görsele bakı...
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selahattın ısık 1 yıl
Hayal gibi gercek..

Bolgemiz kadar ulkenin iddiasina bakin..

Helal olsun..

Edit
Konyadan biraz buyuk..
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ozmenakif 1 yıl
Ne Kosta Rika ne de Çin,
Ne de sambacı Brezilya...
Duysun sesimizi şimdi dünya,
Kulak versin Yıldızla Aya!
Ne zaman Kosta Rika'yı duysam içimden bu melodiyi mırıldanıyorum. Bu arada güzel haber. Kosta Rika'ya selamlar
Ne Kosta Rika ne de Çin,Ne de sambacı Brezilya...Duysun sesimizi şimdi dünya,Kulak versin Yıldızla Aya!Ne zaman Kosta Rika'yı duysam içimden bu...
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brshr 1 yıl
Pardon da k.ç kadar ülke ile Türkiye'yi mi karşılaştırıyorsunuz. Kamyon ile motosikletin enerji ihtiyaçlarını karşılaştırmak gibi bir şey. Birazcık matematik başka bir şey değil.
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gcb1903 1 yıl en beğenilen
Şurada alayınız güzel güzel methiyeler diziyor, aklınca Türkiye'yi aşağılıyorsunuz. Sizi bir şeylere inandırmak sadece bir iki paint çıktısı ya da görsele bakıyor.
Haberde Kosta Rika ülkesinin enerjisinin % 99'unun zaten yenilenebilir enerji ile, yani temiz enerji ile üretildiği belirtilmiş. Haber fotosuna 3 4 tane rüzgar gülü konmuş. Sizin kafalar hemen "Kosta Rika ülkesi rüzgar ile ülke geçindiriyor" canlandı ve hemen Türkiye Cumhuriyeti'ne bir laf sokmam lazım diye düşündünüz ve başladınız olmayan beyninizle fikir yürütmeye.
Ama bilgi çağında, teknoloji çağında, bilginin, tarihin hiçbir zamanında olmadığı kadar kolay ve hızlı ulaşılabilir olduğu bir ortamda açıp Kosta Rika ülkesinin enerji kaynaklarına bakma ihtiyacı duymadın. Çünkü senin için önemli olan doğruluğu ya da yanlışı değil. Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarına sallamak önemli.
Gelin sizin tembelliğinizi ben gidereyim.
Kosta Rica ülkesi enerjisinin % 99'unu yenilenebilir enerjiden üretiyor. Bu % 99 şu şekilde dağılıyor; % 10 rüzgar enerji santrali (RES), % 10 jeotermal enerji santrali (JES), % 2 güneş enerji santrali (GES) ve % 78 hidroelektrik enerji santrali (HES).
Görüldüğü gibi Kosta Rika ülkesi enerjisini rüzgardan ya da güneşten ya da termalden değil barajlardan üretmektedir. Hani şu ülkemizde bangır bangır karşı çıkılan barajlar.
Neyi eleştirdiğini ya da neyi savunduğunu bilmeyen, kendini aydın, bilge, okumuş, üstün, "ari" sanan ter temiz bir cahiller sürüsü içinde yaşıyoruz. 3 5 paragraf yazı okumak onlar için ölüm. Ama her şey hakkında söyleyecek bir şeyleri kesin var.
Yanıtla +25
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12 Angry Men 1 yıl
Bizimkiler de oy için kömür dağıtıyorlar. Böyle halka böyle hizmet işte.
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oray 1 yıl
şaka mı bu? bir sürü ülke yasaklamayı planlıyor, bunların en başında Çin var :)
en.wikipedia.org/...
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sniper23 1 yıl
Yeni ve Güçlü Kosta Rika.
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ozmenakif 1 yıl
Ne Kosta Rika ne de Çin,
Ne de sambacı Brezilya...
Duysun sesimizi şimdi dünya,
Kulak versin Yıldızla Aya!
Ne zaman Kosta Rika'yı duysam içimden bu melodiyi mırıldanıyorum. Bu arada güzel haber. Kosta Rika'ya selamlar
Yanıtla +4
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selahattın ısık 1 yıl
Hayal gibi gercek..

Bolgemiz kadar ulkenin iddiasina bakin..

Helal olsun..

Edit
Konyadan biraz buyuk..
Yanıtla +4
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