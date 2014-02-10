Kredi kartlarının imza ile kullanımı Ekim 2015'te sona eriyor





Uzun yıllar kredi kartını POS cihazlarından geçirip imzalayarak kullandıktan sonra, bir kaç yıl önce çipli ve şifreli kredi kartları hayatımıza girmişti. Çipli kredi kartlarının kullanımı teşvik edilse de zaman zaman imza yöntemi ile alışveriş yapılmaktaydı.





Çipli kredi kartlarının daha yüksek güvenlik sunduğu bilinirken, imza yönteminin güvenli olmaması sıkça eleştirilmekteydi. Son dönemde Target perakende zincirinin milyonlarca kredi kartı bilgisini çaldırması bunun üzerine tuz biber olmuştu. Pek çok güvenlik uzmanı imzalı alışveriş yönteminin sonlandırılmasını ısrarla tavsiye etmekteydi. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin dünya çapındaki on milyarlarca dolarlık hacmi, güvenlik konusunun da ön planda olmasına neden oluyor.





Gelen bilgilere göre Visa ve MasterCard, imzalı kredi kartı kullanım yöntemini Ekim 2015 tarihinde tamamen sonlandıracak. Bu tarihten itibaren çipli kartlarla alışveriş tek kredi kartı kullanım yöntemi olarak olarak devam edecek. Ayrıca yine çipli kartlarla temassız ödeme de alternatif yöntem olarak kalacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/02/swipe-and-sign-cards-may-not-work-after-october-2015/?utm_source=mobilerepublic