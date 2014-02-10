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Kredi kartlarının imza ile kullanımı Ekim 2015'te sona eriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,3b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Kredi kartlarının imza ile kullanımı Ekim 2015'te sona eriyor

Uzun yıllar kredi kartını POS cihazlarından geçirip imzalayarak kullandıktan sonra, bir kaç yıl önce çipli ve şifreli kredi kartları hayatımıza girmişti. Çipli kredi kartlarının kullanımı teşvik edilse de zaman zaman imza yöntemi ile alışveriş yapılmaktaydı.

Çipli kredi kartlarının daha yüksek güvenlik sunduğu bilinirken, imza yönteminin güvenli olmaması sıkça eleştirilmekteydi. Son dönemde Target perakende zincirinin milyonlarca kredi kartı bilgisini çaldırması bunun üzerine tuz biber olmuştu. Pek çok güvenlik uzmanı imzalı alışveriş yönteminin sonlandırılmasını ısrarla tavsiye etmekteydi. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin dünya çapındaki on milyarlarca dolarlık hacmi, güvenlik konusunun da ön planda olmasına neden oluyor. 

Gelen bilgilere göre Visa ve MasterCard, imzalı kredi kartı kullanım yöntemini Ekim 2015 tarihinde tamamen sonlandıracak. Bu tarihten itibaren çipli kartlarla alışveriş tek kredi kartı kullanım yöntemi olarak olarak devam edecek. Ayrıca yine çipli kartlarla temassız ödeme de alternatif yöntem olarak kalacak. 

http://www.ubergizmo.com/2014/02/swipe-and-sign-cards-may-not-work-after-october-2015/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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..NeyzeN.. 5 yıl en beğenilen seven44
seven44

kullanmıyorum sıkıntı yok


Tam 2 yıl oldu kırıp atalı...

Kafam da cebimde rahat,param var ise alıyorum yok ise bakıp geçiyorum ve yeni bir kredi kartı çıkarmayı da düşünmüyorum.Dostlarla sohbette soruyorlar bazen nasıl yaşıyorsun diye bende hep merak ederdim kartsız nasıl yaşanır diye kartla büyümedik ki kartsız ölelim
seven44kullanmıyorum sıkıntı yokTam 2 yıl oldu kırıp atalı...Kafam da cebimde rahat,param var ise...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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seven44 5 yıl
kullanmıyorum sıkıntı yok
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denmark9 5 yıl
kullanmasini bile cok faydali arkadaism ben onu bunu bilmem.Sonucda bedava bir para degil senin cebindeki para.
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General. 5 yıl
Bende 6 tane var tüketim için kullanmıyorum ticaretle uğraştığım için ilaç gibi geliyor.Örnek spot ürün buluyorum 6-7 taksitle vadesi gelene kadar nakite çeviriyorum hatta o parayla başka karlı ürünlere yatırım yapıyorum bankanın parasıyla para kazanıyorum
.Yani kısaca kullanmasını bilirsen çok iyi bir sistem.
Edit:İmla
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Technotronic 5 yıl
Para çok o yüzden gerek duymuyorum karta nakit alıyorum
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dreamblue35 5 yıl
kredi kartı ile çok taksitli alışveriş yapmayı eskiden bırakamıyordum, şimdi ise eğer çok lazım değilse alacağım şey KK ile peşin alıyorum eğer bütçemi biraz zorlayacak bir şey ise en fazla 3 taksitle alıyorum; bazen 3 taksit bile uzun geliyor ama ne yapacaksın bazen mecbur kalıyorsun
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artenis 5 yıl
Olmadığı zaman ki keyfi hiçbir şekilde kartınız varken bilemezsiniz ;)
Ay sonunda bir bankomata faizli/faizsiz para sokmak zorunda olmamak çok rahat 3 yıldır ;)
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black_flood 5 yıl
Aynı olay birtek onlarda olmadı ki türkiyede de adı nı yazmadığım alışveriş merkesi aptal gibi çaldırdı bütün müşterilerinin kredi kartı bilgilerini hatırlayan vardır.
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aniceman 5 yıl
bunun için visa ve mastercardın keyfini beklemeye gerek yoktu ki! bi yasa çıksaydı bir gecede imzalı kullanım ülke sınırlarında son bulurdu zaten...

Edit: bu arada açıkça belirtilmimeş ama bu, cvc2 nin de sonu oluyor değil mi? (aksi komedi olur da =/)
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Kulak Misafiri 5 yıl
Bende de yok kafam rahat.
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alito 5 yıl
Çok güzel haber. Yıllardır bu konunun ne zaman çözümleneceğini merak ediyordum.
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seven44 5 yıl
kullanmıyorum sıkıntı yok
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..NeyzeN.. 5 yıl seven44
seven44

kullanmıyorum sıkıntı yok


Tam 2 yıl oldu kırıp atalı...

Kafam da cebimde rahat,param var ise alıyorum yok ise bakıp geçiyorum ve yeni bir kredi kartı çıkarmayı da düşünmüyorum.Dostlarla sohbette soruyorlar bazen nasıl yaşıyorsun diye bende hep merak ederdim kartsız nasıl yaşanır diye kartla büyümedik ki kartsız ölelim
1 Yanıt Yanıtla +21
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