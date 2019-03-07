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Yığılan stoklar grafik kartı üreticilerini baskı altına alıyor

Kripto para piyasasını yanlış tahmin ederek grafik birimi stoğu yapan üreticiler şimdi kara kara düşünmeye başladı. Farklı çözümlerle stokların eritilmesine çalışılıyor.
2 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para piyasasının tavan yaptığı dönemde madencilik ekipmanı satışları da zirveye çıkmıştı. AMD ve Nvidia da rüzgârın devamlı olacağını düşünerek popüler grafik birimlerini fazla fazla üretmişti. Bu stokları ayrıca üretici ortaklara da dağıtmıştı.

Gelirler düşüyor

Ne var ki fırtına dindi ve stoklar elde kaldı. Gerek grafik birimi üreticileri gerekse de üretici ortakların önünde eritilmesi gereken büyük bir stok var ve bu gelirlerde baskı oluşturmaya başladı. Haliyle stok eritme çabaları da yoğunlaştı.

Ayrıca Bkz. "Fitbit Versa Lite Edition temel anlamda fitness takibi sunuyor"

Sektör kaynakları üreticilerin stok temizleme sürecinin yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Hali hazırda RTX 580 ve altı ekran kartlarında indirimler görülüyor. GeForce GTX 1070 ve altı ekran kartlarında da aynı durum söz konusu. Fiyat indirimlerinin yanı sıra üreticilerin farklı oyun hediyeleri de ekran kartı satışlarını arttırma çabalarının diğer bir türü.

Yapılan indirimler son haftalarda ekran kartı satışlarının artmasını sağladı ancak düşen fiyatlar nedeniyle gelirler azalıyor. Geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya gelirlerin azalabileceği ifade ediliyor. Tayvanlı birinci sınıf ekran kartı üreticilerinin geçen iki ayda zarar ettiği de gelen bilgiler arasında.

 

https://www.digitimes.com/news/a20190306PD205.html Yorum Yaz
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thack_can 2 ay en beğenilen
beter olsunlar
1 Yanıt Yanıtla +129
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muratcan1981 2 ay
duyanda kartları 500 tl ye satacaklar sanır bu dolar kuru ile 100 $ inse ne olacak vergi ve dolar kuru ile yine 1000 tl ye bize kakalayacaklar herkes en son kullanıcı bize geçiriyorlar 2000 serileri çıktı daha biz 1060 serili laptop alamadık ucuzlar diye beklerken 6-7 bin tl nin altına düşmedi ben bu ülkenin geleceği pek iyi görmüyorum. Yeminle içimde uhde kaldı yaş 36
duyanda kartları 500 tl ye satacaklar sanır bu dolar kuru ile 100 $ inse ne olacak vergi ve dolar kuru ile yine 1000 tl ye bize kakalayacaklar herkes en son kul...
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2 Yanıt Yanıtla +77
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Galatas4ray 2 ay
Nedense bizim ülkedeki fiyat politikalarına bir el atsalar belki o stokları 2 günde eritecekler haberleri yok.
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KaanDE34 2 ay
Almanyada suan sitelerde 1080 ve ti versiyonunu göremiyorum :) nasil ellerinde kalmak bu
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agent1453 2 ay
Beklenen ama sonuca ulaşamayan haber.
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SerhanUygur 2 ay
hani nerede ucuzlamış bişey göremiyoruz. rtx li kartlar çıktı diye bi tık ucuzladı ama "stok eritme" indirimi değil bu. adam gibi bi indirim yapsalar da herkes alsa.
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emmare 2 ay
iyi oluyor ohhh...40 yıllık müşteri portföyünü 2 madenciye satıp fiyatları şişirenlere müstehak...
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carter 2 ay
Bu günlerini bile mumla arayacaklar. :)
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s.s.s 2 ay
Yav işin ilginci daha da fiyatlar yükseliyor. 1 hafta önce rtx 2060 2.500 TL civarı bulunabilinirken. Şu an 2700 TL ile özel soğutmalı modellerde 3.300 TL lere kadar çıkmakta. Tek tük tek fanlı çöp modeller 2.600 TL bandında.
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Mete Can Karahasan 2 ay s.s.s
Ne var canım, fiyatları artıyorsa bir tanesini de ilerisine yatırım olması için alıver!
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DH Misafiri 2 ay
aç gözlüler yine oyuncuların eline kaldınız demi
Fiyatlar fırladığından beri konsola geçtim kafam rahat
Yaşasın oyuncular
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DH Misafiri 2 ay
Beter olsunlar, şuan da 3 bin liraya satılması gereken kart 11 bin liraya satılıyor, yine çıkan kartlar daha ucuza mal ediliyor.
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Chagotta 2 ay
Para birimimiz "Euro" olsun bak bu TÜRKİYE o stokların anasını nasıl ağlatıyor görün. Türkiye denilince "öcü" gibi korkuyorlar, haksız da değiller hani :D Çomarlar yüzünden.
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Güney Mestan 2 ay
İntelde giriyo grafik pazarina ama şöyle sağlam bir şirket daha lazim fiyatlari biraz geri çektirmek için.
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