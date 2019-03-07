Yığılan stoklar grafik kartı üreticilerini baskı altına alıyor

Kripto para piyasasının tavan yaptığı dönemde madencilik ekipmanı satışları da zirveye çıkmıştı. AMD ve Nvidia da rüzgârın devamlı olacağını düşünerek popüler grafik birimlerini fazla fazla üretmişti. Bu stokları ayrıca üretici ortaklara da dağıtmıştı.

Gelirler düşüyor

Ne var ki fırtına dindi ve stoklar elde kaldı. Gerek grafik birimi üreticileri gerekse de üretici ortakların önünde eritilmesi gereken büyük bir stok var ve bu gelirlerde baskı oluşturmaya başladı. Haliyle stok eritme çabaları da yoğunlaştı.

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Sektör kaynakları üreticilerin stok temizleme sürecinin yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyor. Hali hazırda RTX 580 ve altı ekran kartlarında indirimler görülüyor. GeForce GTX 1070 ve altı ekran kartlarında da aynı durum söz konusu. Fiyat indirimlerinin yanı sıra üreticilerin farklı oyun hediyeleri de ekran kartı satışlarını arttırma çabalarının diğer bir türü.

Yapılan indirimler son haftalarda ekran kartı satışlarının artmasını sağladı ancak düşen fiyatlar nedeniyle gelirler azalıyor. Geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya gelirlerin azalabileceği ifade ediliyor. Tayvanlı birinci sınıf ekran kartı üreticilerinin geçen iki ayda zarar ettiği de gelen bilgiler arasında.