16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Ryzen 3 işlemciler geliyor

İşlemci pazarında Zen mimarisi ile adeta yeniden doğan AMD, Zen+ mimarisi ile yerini sağlamlaştırdı. Yeniden tasarlanan 7nm sürecindeki Zen 2 mimarisi ise asıl darbeyi vurmaya geliyor. Son kullanıcı tarafında da 16 çekirdek mümkün olabilir.

Ryzen 3000 özellikleri ve fiyatı

AMD’nin aslında 7nm sürecine geçiş ile birlikte çekirdek sayılarında önemli bir artış yapacağı tahmin ediliyordu. Bazı kaynaklar 12 çekirdek ihtimalini ortaya atsa da son sızıntılar ilk nesil Threadripper mantığının ana akım Ryzen işlemcilere de geleceğini gösteriyor. Ayrıca Navi entegre grafik birimleri de oyuncuları sevindirecek.

Ayrıca Bkz.

"Snapdragon 855 en iyilere karşı"

Sızdırılan bilgilere göre Ryzen 3000 olarak adlandırılacak yeni nesilde 4 farklı kategori isimlendirmesi görüyoruz. AMD bu kez Intel’in Core i9 modellerini hedef alarak Ryzen 9 adıyla yeni bir kategori listeye eklemiş.

Haliyle en iddialı işlemciler Ryzen 9 serisinde. Bu seride 16 çekirdek ve 32 izlek birimli modeller yer alıyor. 3850X işlemcisinin 5.1GHz seviyesine çıktığını ve 135W enerji tükettiğini görüyoruz. Fiyatı 499$. 3800X ise 4.7GHz seviyesine çıkıyor ve 125W enerji tüketiyor. Fiyatı 449$.

Ryzen 7 serisi 12 çekirdek ve 24 izlek birimli işlemcilerden oluşuyor. 95W-105W TDP değerine sahip işlemciler 5GHz seviyesine kadar çıkıyor. Fiyatı ise 299$-329$.

Ryzen 5 serisinde 3 işlemci yer alıyor ve önceki nesillerden farklı olarak Navi 12 entegre grafik birimi barındıran bir model mevcut. Böylece orta seviyede oyuncular için alternatif bir işlemci ortaya çıkmış durumda. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli işlemciler 4.8GHz seviyesine kadar çıkıyor. 15 işlem kümeli Navi 12 grafik birimi barındıran model G takısını taşıyor ve fiyatı 199$.

Ryzen 3 serisinde 6 çekirdek ve 12 izlek birimli 3 model mevcut. Yine bir tanesi 14 işlem kümeli Navi 12 grafik birimi barındırıyor. G takısı olan modelin fiyatı 129$. En düşük model ise 99$ fiyat etiketine sahip.

CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen Ryzen 3 serisinin sızdırılan bilgiler doğruysa büyük heyecan uyandıracağını söylemek yanlış olmaz. Fuardan sonra hemen tüm işlemcilerin satışa çıkması bekleniyor. Sadece G takılı işlemciler sonbahar döneminde, Ryzen 9 3850X işlemcisi de Mayıs ayında piyasada olacak.