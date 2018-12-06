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16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen Ryzen 3 işlemciler geliyor

Sızdırılan ilk bilgiler 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen ve Navi 12 grafik birimi ile donatılan Ryzen 3000 işlemcileri açığa çıkardı. AMD pazarda çıtayı yükseltecek gibi duruyor.
5 ay
11,6b
1
56
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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İşlemci pazarında Zen mimarisi ile adeta yeniden doğan AMD, Zen+ mimarisi ile yerini sağlamlaştırdı. Yeniden tasarlanan 7nm sürecindeki Zen 2 mimarisi ise asıl darbeyi vurmaya geliyor. Son kullanıcı tarafında da 16 çekirdek mümkün olabilir.

Ryzen 3000 özellikleri ve fiyatı

AMD’nin aslında 7nm sürecine geçiş ile birlikte çekirdek sayılarında önemli bir artış yapacağı tahmin ediliyordu. Bazı kaynaklar 12 çekirdek ihtimalini ortaya atsa da son sızıntılar ilk nesil Threadripper mantığının ana akım Ryzen işlemcilere de geleceğini gösteriyor. Ayrıca Navi entegre grafik birimleri de oyuncuları sevindirecek.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855 en iyilere karşı"

Sızdırılan bilgilere göre Ryzen 3000 olarak adlandırılacak yeni nesilde 4 farklı kategori isimlendirmesi görüyoruz. AMD bu kez Intel’in Core i9 modellerini hedef alarak Ryzen 9 adıyla yeni bir kategori listeye eklemiş.

Haliyle en iddialı işlemciler Ryzen 9 serisinde. Bu seride 16 çekirdek ve 32 izlek birimli modeller yer alıyor. 3850X işlemcisinin 5.1GHz seviyesine çıktığını ve 135W enerji tükettiğini görüyoruz. Fiyatı 499$. 3800X ise 4.7GHz seviyesine çıkıyor ve 125W enerji tüketiyor. Fiyatı 449$.

Ryzen 7 serisi 12 çekirdek ve 24 izlek birimli işlemcilerden oluşuyor. 95W-105W TDP değerine sahip işlemciler 5GHz seviyesine kadar çıkıyor. Fiyatı ise 299$-329$.

Ryzen 5 serisinde 3 işlemci yer alıyor ve önceki nesillerden farklı olarak Navi 12 entegre grafik birimi barındıran bir model mevcut. Böylece orta seviyede oyuncular için alternatif bir işlemci ortaya çıkmış durumda. 8 çekirdek ve 16 izlek birimli işlemciler 4.8GHz seviyesine kadar çıkıyor. 15 işlem kümeli Navi 12 grafik birimi barındıran model G takısını taşıyor ve fiyatı 199$.

Ryzen 3 serisinde 6 çekirdek ve 12 izlek birimli 3 model mevcut. Yine bir tanesi 14 işlem kümeli Navi 12 grafik birimi barındırıyor. G takısı olan modelin fiyatı 129$. En düşük model ise 99$ fiyat etiketine sahip.

CES 2019 fuarında tanıtılması beklenen Ryzen 3 serisinin sızdırılan bilgiler doğruysa büyük heyecan uyandıracağını söylemek yanlış olmaz. Fuardan sonra hemen tüm işlemcilerin satışa çıkması bekleniyor. Sadece G takılı işlemciler sonbahar döneminde, Ryzen 9 3850X işlemcisi de Mayıs ayında piyasada olacak.

 

https://www.guru3d.com/news-story/possible-ryzen-3000-proc-specifications-have-leaked-up-to-16-cores-and-5-1-ghz.html Yorum Yaz
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CoreXXX 5 ay en beğenilen
reyzen 5 3600 ve 3600x süper. ben 3600e bayıldım 65watt 8/16 ve 170 dolar. intel napacak acaba:)
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BoşnakAğa 5 ay
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Gerçek mi oluyor yoksa?


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V4LKyR 5 ay
Artık Intel bitmiştir.
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mito1172 3 ay
bu fiyata çıkması imkansız 3700x 2700x fiyatına geliyor bu olmaz bence

Ryzen 7 serisi 12 çekirdek ve 24 izlek birimli işlemcilerden oluşuyor. 95W-105W TDP değerine sahip işlemciler 5GHz seviyesine kadar çıkıyor. Fiyatı ise 299$-329$.
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forvet09 3 ay
Çıkış fiyatı bu şekilde olacaksa tr fiyatı için
Fiyat x %20 x dolar kuru.
100 dolarlık giriş seviyesi 6-12 ler 650 TL den satılacak demektir.
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Askaparta 3 ay
Amd bu sefer inteli yiyecek.
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hogcada 3 ay
Kendimi bildim bileli hep intel kullandım. AMD'nin çıkaracağı bu işlemcileri 4 gözle bekliyorum. Özellikle 3700x'i.
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ST0RMHAWK 3 ay
3600X fiyatını hemen söyleyem size 1400 1600 tl arası gelcek izleyin görün iyi forumlar dilerim
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jac0B0 4 ay
2200g 8 grafik birimli
2400g 11 grafik birimli
3300g 14grafik birimli
3600g 15grafik birimli
Bu tabloda bir hata olmalı,
3600g 8x3.2ghz olacaksa 15grafik birimi koymak ne kadar saçma olur, o işlemciyle cs go da bile 30-40fps oynamak demek bu, ya apu koyma ya da koyuyosan da işlemciye yakışacak bir apu koy.
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destroy287 4 ay jac0B0
Ryzen 2200g ile csgo çok rahat oynanabiliyor üstelik vega 8 ile
Vega ile navi çekirdekleri arasında büyük fark olacağı konuşuluyor. Ryzen 2400g deneyimlemiş biri olarak vega 11 pubg dahil çoğu oyunu oynayabildiğim bir dahili bir gpu idi. Yani navi ile hem işlem birimi sayısını hem de mimari değiştirerek gücünü arttırmış olacaklar. İncelemeleri sabırsızlıkla bekliyorum. vegalar gt1030 kıvamında idi navilerin en azından gtx 1050ti-1060 arısında olacağını bekliyorum ve umut ediyorum.
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Guest-BF8E9B238 4 ay
Görüyorum ki aramızda hala işlemci performansını frekansı ile ölçen arkadaşlar var. Ekran kartı için de cigabaytına bakıyorsunuz heralde.
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ahmetbmyo 5 ay
arkadaşlar 4k 60 fps oyun oynuyabilecegim geleceğe dönük AMD ıslemci hangisidir AMD 4 k oyun oynatacak ekran kartı çıkarmadı 2080 ti ile dar boğaz yaratmayacak işlemci hangisi AMD tarafında
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TheNewAtilla 5 ay ahmetbmyo
Yeni seri 5 ghz görürse ryzen 3600 işini görür
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DH Misafiri 5 ay
Merhaba arkadaşlar CES de tanıtılırsa eğer ne zaman satışa sunulur ? Veya ne zaman tanıtılır ? Bilgisayar toplayacağım ve beklemek doğru olurmu bilmiyorum 9700k alasım var ... Ne kadar beklerim ?
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Yoizhik 5 ay
Bakalım AMD soket konusunda sözünü tutacakmı. 2020'ye kadar soket değişmeyecek diye vakti zamanında AMD anakart aldık.
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ahmetbmyo 5 ay
X399lu anakartlar yeni seriye uyarmi
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ymy67 4 ay Yoizhik
Yalnız dikkatini çekerim 2020 ye kadar yani 2020 dahil değil. 8 Ocak 2020 günü eğer böyle bir işlemciler varsa ve tanıtılırsa AMD şu nu derse hiç şaşmam. "Zen 2 mimarisi yeni anakartlar ile çalışacak am4 anakartlar zen 2 7 nm mimarisini desteklemeyecek"
Nasıl olur?
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