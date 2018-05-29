Kripto para bağımlıları için klinik açıldı: Kripto para bağımlısı mısınız?

Kripto paralara yaptığı yatırımlarla zengin olma hayali kuran pek çok insan var. Kripto para dünyasındaki fırsatları ve ani dalgalanmaları düşündüğümüzde bu kişilerin hayalleri için yeterli motivasyona sahip olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte uzmanlar kripto paralara bağımlılık derecesinde kapılmanın da tehlikeli olduğunu belirtiyor. İskoçya'daki bir hastane de bu sorunun üzerine gitmeyi ve kripto para bağımlılığını tedavi etmeyi amaçlıyor.





Kumar bağımlılığına benziyor

Tabi burada altı çizilen şey bağımlı olduğu düşünülen kişilerin kripto para ticaretiyle uğraşması. Yani kripto paralara ilgi duyan ve düzenli olarak fiyatını takip eden kişiler, alım-satım işlemlerinde bulunmuyorsa bağımlılık kategorisinde değerlendirilmiyor. Castle Craig Hastanesi'nde kumar terapisti olan Chris Burn, hastane bünyesinde kripto para ticareti bağımlılığına yönelik de bir klinik açtıklarını duyurdu. Burn'ün açıklamasına göre bu bağımlılık madde bağımlılığından ziyade kumar bağımlılığına benziyor ve tedavisinde de kumar bağımlıları için uygulanan yöntemlerden faydalanılacak.





''Yüksek riskli, dalgalı kripto para piyasası bağımlı kumarbazlara hitap ediyor. Piyasa gerçeklikten kaçış ve heyecan duygusu yaratıyor.'' diyen Chris Burn, Bitcoin'i de bu duruma örnek göstererek büyük kazançların elde edildiği gibi ciddi kayıpların da yaşandığının altını çiziyor. Eski bir kumar ve kokain bağımlısı olan ve şimdi klinikte yönetici olarak görev yapan Tony Marini ise ''İnsanların; kendilerinden kaçmak, başka bir dünyaya girmek için kripto para ticaretiyle uğraştığını görüyorum. Çünkü onlar bulundukları dünyayı sevmiyorlar.'' diyerek tedavinin ilk aşamasında grup toplantılarıyla bu kişilere yalnız olmadıklarını göstereceklerini dile getirdi.





Hastanenin paylaştığı bildiriye göre dünyada kaç kişinin kripto para ticareti bağımlısı olduğu bilinmiyor ancak 13 milyon civarında kişinin kripto para ticareti yaptığı ve bağımlı olabileceği düşünülüyor. Hastane kişilerin bağımlı olup olmadıklarını anlamak için küçük bir test de hazırlamış. Aşağıdaki sorulara verilen cevaplara göre bireylerin bağımlı olup olmadığı; bağımlı ise ne derece bağımlı olduğunun bu sorularla anlaşılabileceği belirtiliyor. Siz de aşağıdaki soruları yanıtlayarak kripto para ticaretine bağımlı olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Bağımlılık Testi

*Kripto paraların fiyatlarını her zaman kontrol etme ihtiyacı duyuyor musunuz?





*Kripto paralara maddi gücünüzün üstünde yatırım yapıyor musunuz?





*Aynı duyguyu yaşamak için daha fazla yatırım yapma ihtiyacı duyuyor musunuz?





*Kripto para işlemleriyle kaybettiğiniz parayı geri almak için daha fazla para yatırdığınız oldu mu?





*Yatırım için arkadaşlarınızdan ya da ailenizden borç aldınız mı? Ya da yatırım için bir şeyler sattınız mı?





*Hiç kripto para ticaretiyle ilgili bir probleminizin olduğunu düşündünüz mü?





*Hiç FOMO duygusuna(değeri hızla artan bir kripto parayı satın alma isteği) kapıldınız mı?





*Kripto para ticareti stres ve endişe de dahil olmak üzere herhangi bir sağlık problemine neden oldu mu?





*İnsanlar sizin kripto para ticareti işlemlerinizi eleştirdi mi ya da bir bağımlılık sorununuz olduğunu söyledi mi?





*Kripto para işleminiz kendiniz veya aileniz için finansal sorunlara neden oldu mu?





*Kripto para ticaretiyle uğraşırken hiç kendinizi suçlu hissettiniz mi?





Her bir soru için üç cevap şıkkı bulunuyor. Asla, bazen ve çoğu zaman.Her soruya verilen; asla cevabı için 0, bazen cevabı için 1, çoğu zaman cevabı içinse 2 puan alınıyor. Soruları yanıtladıktan sonra toplam puanınız 8 ve üstündeyse kripto para ticaretine bağımlı olabilirsiniz.

https://castlecraig.co.uk/resources/gambling/cryptocurrency-addiction/getting_help_with_cryptocurrency_addiction/