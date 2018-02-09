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Kripto para birimlerinde yeni dolandırıcılık yöntemi devasa miktarlar çalıyor

Kripto para piyasasına adım atmaya hazırlanan Seele girişimi, yöneticilerin yetkilerini kullanarak Telegram grubu üzerinde kullanıcıları dolandıran bir şebeke ile sarsıldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para birimlerinde yeni dolandırıcılık yöntemi devasa miktarlar çalıyor

Kripto para birimlerinin milyarlarca dolara varan pazar değerleri dolandırıcılara yeni bir kapı açtı. Mevcut para birimlerine sahip olanları dolandırmaya çalışmanın yanı sıra yeni ICO yapan para birimleri de kullanılıyor.

Bugün bir Bitcoin almak pek çok kimse için mümkün değil. Bu bakımdan para birimi teklif aşamasına - ICO başlayan ve potansiyel vadeden birimleri düşük fiyattan alarak patlama yapmasını beklemek daha gözde hale geldi. Dolandırıcılar da burada devreye giriyor.

Yönetici gibi davrandılar

Seele adında gelecek vadeden bir para biriminin ön satışı öncesinde müthiş bir dolandırıcılık yaşandı. Tanıtım ve iletişim amacıyla kurulan Telegram grubu üzerinden Seele satın almak isteyen kullanıcılar tongaya düşürüldü ve Ethereum’ları çalındı.

Ayrıca Bkz. "Kripto paralarda çöküş hızlandı, pazar değeri 300 milyar doların altına indi"

Gelen bilgilere göre Telegram grubu üzerinde Seele’nin veri analiz uzmanı Dr. Nick Smith adını kullanan dolandırıcılar, çok özel bir satış yapılacağını belirterek kullanıcılardan Ethereum toplamaya başladı. Yaklaşık 2162 Eth toplayan dolandırıcılar 1.8 milyon dolarlık vurgunla kayıplara karıştı.

Kullanıcılar dolandırıldıklarını anladıklarında ise çok geç kalmışlardı. Seele girişimi hemen bir acil durum ekibi oluşturdu. Mağdur kullanıcıların kayıplarını araştırmaya başlayan ekip ayrıca bir şekilde bu zararı karşılamanın yoluna bakacaklarını duyurdu. Diğer taraftan grup yöneticilerine yüz tanıma tabanlı bir doğrulama sistemi getiren girişim bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek istiyor.

Diğer bir örnek ise pazara gireceğini ve gelecek vadettiğini duyurarak bir web sitesi açan, abone olanlara ücretsiz para birimlerinden veren kişiler. Bu kişiler web sitesine abone olanların hesap bilgilerini kullanarak mail adreslerini çalmaya çalışıyor. Bazıları ise yine ETH veya BTC karşılığında para birimini satma teklifinde bulunuyor. Tuzağa düşen kullanıcılar için ise artık çok geç oluyor zira bu tarafta destek alınabilecek hiçbir merci yok. 

 

https://news.bitcoin.com/seele-ico-sets-emergency-response-team-1-8m-fraud/ Yorum Yaz
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kaazto28 1 yıl
Farklı keriz silkeleme yöntemleri volume 1,2,3...
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V4LKyR 1 yıl
Hahah çok iyi ya :D
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