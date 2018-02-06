Kripto paralarda çöküş hızlandı, pazar değeri 300 milyar doların altına indi

Geçen yıl yatırımcılarını en fazla sevindiren enstrüman olarak görülen ve ekran kartı pazarında kıtlığa yol açan kripto paralarda çöküş sürüyor. Toplam pazar değeri 300 milyar doların altına inmiş durumda.

Son 4 ayın dibi

Yatırımcılarda büyük endişe oluşturan düşüş toplam pazar değerini adeta eritti. 7 Ocak itibariyle 835 milyar dolara ulaşan kripto para pazarı bugün itibariyle 280 milyar dolara gerilemiş durumda. Yaklaşık 4 ay sonra kripto paralar ilk kez bu kadar dip değere düştü.

Son dönemde 20 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin şu anda 6 000$ altı seviyelerini zorlamaya başladı. Son olarak 1 Eylül 2017 tarihinde 4300$ seviyesinde olan Bitcoin başladığı hızlı yükselişinde ilk kez bu kadar düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Yılın en gözde para birimi olarak gösterilen Ethereum, 1400$ seviyesinden 500$ bandına doğru düşüşe geçmiş durumda. 4$ seviyesini zorlayan Ripple ise artık 0.5$ altı seviyesine inmeye çok yakın.

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Dünya çapında pek çok ülkenin kripto para birimlerini denetim altına almak istemesi en büyük etken gibi görünüyor. Hindistan hükümetinin gerçek isimle para aktarımı yapma zorunluluğu getirmesi, ABD’de büyük bankaların kredi kartı ile kripto para alımını yasaklaması, Çin’in uluslararası kripto borsalara erişimi yasaklaması gibi pek çok etken yatırımcıyı kaçırmış durumda.

Peki bundan sonra ne olacak? Bildiğimiz altın veya döviz gibi bir değere bağlı olmayan ve ülke veya global bazlı gelişmelerden etkilenmediği bilinen kripto paraların yarın ne olacağını kestirebilmek zor. Bununla birlikte belirli bir direnç noktasından da aşağıya düşerse resmen çöküşün başladığı bir dönem olacak.