Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kripto paralarda çöküş hızlandı, pazar değeri 300 milyar doların altına indi

Son dönemin gözde yatırımı kripto paralar artık köşe bucak kaçılacak bir hale geldi. Bir ayda yüzde 70 civarında değer kaybeden kripto paralar yatırımcısına saç baş yoldurtuyor.
1 yıl
4,1b
1
34
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yıl yatırımcılarını en fazla sevindiren enstrüman olarak görülen ve ekran kartı pazarında kıtlığa yol açan kripto paralarda çöküş sürüyor. Toplam pazar değeri 300 milyar doların altına inmiş durumda.

Son 4 ayın dibi

Yatırımcılarda büyük endişe oluşturan düşüş toplam pazar değerini adeta eritti. 7 Ocak itibariyle 835 milyar dolara ulaşan kripto para pazarı bugün itibariyle 280 milyar dolara gerilemiş durumda. Yaklaşık 4 ay sonra kripto paralar ilk kez bu kadar dip değere düştü. 

Son dönemde 20 bin dolar seviyesine kadar çıkan Bitcoin şu anda 6 000$ altı seviyelerini zorlamaya başladı. Son olarak 1 Eylül 2017 tarihinde 4300$ seviyesinde olan Bitcoin başladığı hızlı yükselişinde ilk kez bu kadar düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Yılın en gözde para birimi olarak gösterilen Ethereum, 1400$ seviyesinden 500$ bandına doğru düşüşe geçmiş durumda. 4$ seviyesini zorlayan Ripple ise artık 0.5$ altı seviyesine inmeye çok yakın.
Ayrıca Bkz. "Kötü haber: İşlemciler de ekran kartları kadar sanal madencilik performansı verebiliyor"

Dünya çapında pek çok ülkenin kripto para birimlerini denetim altına almak istemesi en büyük etken gibi görünüyor. Hindistan hükümetinin gerçek isimle para aktarımı yapma zorunluluğu getirmesi, ABD’de büyük bankaların kredi kartı ile kripto para alımını yasaklaması, Çin’in uluslararası kripto borsalara erişimi yasaklaması gibi pek çok etken yatırımcıyı kaçırmış durumda.

Peki bundan sonra ne olacak? Bildiğimiz altın veya döviz gibi bir değere bağlı olmayan ve ülke veya global bazlı gelişmelerden etkilenmediği bilinen kripto paraların yarın ne olacağını kestirebilmek zor. Bununla birlikte belirli bir direnç noktasından da aşağıya düşerse resmen çöküşün başladığı bir dönem olacak. 

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Frobisher 1 yıl en beğenilen
Dahada beter olur umarım.
1 Yanıt Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerzhul80 1 yıl
tam bu konuya yazılacak atatürk’ün sözü var : “çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”
tam bu konuya yazılacak atatürk’ün sözü var : “çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiye...
Devamını Gör
Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Boldrex 1 yıl
Oyuncuların bedduası tuttu
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Tam da çalışmadan, okumadan, teknolojiyi anlamadan, para sistemini, paranın nasıl üretildiğini, paraya ve emtialara değeri nelerin verdiğini anlamadan, oturduğu yerden ahkam kesen, kendisinin kafası basmadığı için başkalarının kazanç sağlamasını hazmedemeyen sığırlara yönelik bi söz.Ne güzel söylemiş Atatürk.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Hayret yaa Ekrem71.
Kripto paralar demişsin. Sanal değil miymiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
boombip 1 yıl
2013'te 0.6 bitcoinim vardi. Millet bize manyak gozuyle bakiyordu. Sattik ciktik cebimize 1000 kusur lira para girdi. Bizim para 18bin lira olmustu simdi. Tamam sakinim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheStarBox 1 yıl
Eveet bu maceranın da sonuna geliyoruz. "BİT COİN 2 SENEYE 100000$ OLUR!" diyen kâhinlere ne oldu acep? Beter olun. İnşallah o FAİŞ fiyattan aldığınız piyasasını mahvettiginiz ekran kartları bir tarafınızda patlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haplo 1 yıl
Yatırımcılarda bir endişe olduğunu sanmıyorum, elektriğe para vermiyorlar. Ayrıca çoğu insan geleceğin elektronik ödeme sistemlerinde yattığını hissettiği için tasarruflarını bu yönde kullanarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Aktif takasçılar için ne kadar düşüp ne kadar yükseldiği zaten çok önemli değil; borsa profesyonelleri zaten en küçük dalgalanmadan, panik yaşayan amatör borsacıların sırtından kazançlarını sağlıyorlar. Benim tahminim madenciler asıl endişeyi duyuyorlardır. Onca kart ve sisteme onbinlerce dolar yatırdıktan sonra, harcanan emeğin elektrik faturasını karşılamadığı raddeye gelirse, madenciler sistem kapatmaya doğru gidecekler. Borçla harçla bu işe girmeyenler düşünce kapatır, yükselince açar; zarar edeni bırakır, kâr edene yönelir; onlar için çok sıkıntı olmasa gerek. Ama her ay borç ödeyenler iki üç ay ödemelerinde sıkışırsa çöküşü tadacaklardır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JaxFellex 1 yıl
oyuncuların bedduaları tuttu. beter olsunlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
4 bin dolar altına inerse orta uzun vade için maliyet yapılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
funnel 1 yıl
Kabaca hesaplayınca Etheryumun fiyatı 1000TL olursa (şuan 2350TL) mining yapma karı sıfırlanıyor, yani mining sadece elektrik parasını çıkartabilir hale geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Her sene olan geçici düşüşler. Yani SIKINTI YOK inş.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 1 yıl
İyice düşüp sonra yeniden yükselecek. Yeni kişileri zengin etme yöntemi bu artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, ethereum ve
7 etiket daha ripple kripto para Web Siteleri Internet Ekrem71 Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Oculus Go bağımsız sanal gerçeklik başlığı kutusuyla sızdırıldı 1 yıl NVIDIA ve Continental sürücüsüz otomobil platformu geliştirecek 1 yıl Erdoğan açıkladı: “Yerlisi yapılabiliyorsa yabancısı alınmayacak” 1 yıl iPhone X için 3600 mAh pilli kılıf 1 yıl 2018 Renault Megane RS'in fiyatı Golf GTI'yı solladı 1 yıl Alcatel A3 10 WiFi tablet raflarda 1 yıl Solo: A Star Wars Story'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı 1 yıl PS4’ün 5.50 sistem güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu 1 yıl 2018 Hyundai Santa Fe'nin fotoğrafları paylaşıldı 1 yıl Android Nougat ancak 18 ay sonra en popüler sürüm olabildi 1 yıl 25 bin TL maaşla kamuyu koruyacak bilişim personelleri alınacak 1 yıl Telegram, çocuk pornosu nedeniyle AppStore’dan kaldırıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 Leylak Moru rengiyle ortaya çıktı 1 yıl İngiliz bankalarından Bitcoin yasağı 1 yıl McLaren: Yeni nesil araçlarımız hibrit ve otonom olacak 1 yıl ABD Senatosu'nda gündem Bitcoin 1 yıl 45 gün kullanım süresi vadeden Amazfit Bip tanıtıldı 1 yıl DRAM ve NAND yongalarında fiyatlar düşmek bilmiyor: %20 artış kapıda! 1 yıl 2019 Ford Edge ailesine Titanium Elite paketi eklendi 1 yıl Tesla dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kripto paralarda çöküş hızlandı, pazar değeri 300 milyar doların altına indi Sonraki G.SKILL şimdi de dünyanın en hızlı 16GB bellek kitini duyurdu 1 yıl İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı 1 yıl Kötü haber: İşlemciler de ekran kartları kadar sanal madencilik performansı verebiliyor 1 yıl Elon Musk alev makinesinin ismini değiştiriyor 1 yıl Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı 1 yıl Apple, iPad'le tablet pazarındaki liderliğini sürdürüyor 1 yıl Olimpiyatlarda Drone avcıları ve yüz tanıma uçakları kullanılacak 1 yıl Elon Musk, yarın arabasını Mars'a gönderiyor: İşte yayınladığı muhteşem video 1 yıl Nokia 7 Plus'ın görselleri ortaya çıktı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi cep telefonu-kanser ilişkisini çürüttü 1 yıl Yerli otomobili üretecek şirket sonunda kuruluyor! 1 yıl Facebook zengin-fakir ayrımı yapabilecek 1 yıl Call of Duty Black Ops 4'ün ayak sesleri duyulmaya başladı 1 yıl Hyundai'ın hidrojen yakıtlı otonom aracı menzil rekoru kırdı 1 yıl Meizu Pro 7 Plus incelemesi: 2 ekran, 3 kamera ve 10 çekirdek 1 yıl Telefon çekmeyen köyden drone'lu çözüm 1 yıl HTC Breeze geri dönüyor 1 yıl Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test etmeye hazırlanıyor 1 yıl PTT Messenger tanıtıldı! PTT Messenger nedir? 1 yıl BlackBerry KEYone amiral gemi seviyesinden ülkemize giriş yaptı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim