Kripto para borsası Coinbase, ABD'nin en değerli şirketlerinden biri olacak

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru kripto para birimleri astronomik değerlere ulaşırken bu yılın başından itibaren piyasada düşüş trendi hakim. Bu durum kripto para yatırımcılarını üzse de kripto para borsaları halen yoğun bir şekilde kullanıldığından düşüş borsaları pek etkilemiş değil. ABD'nin önde gelen kripto para borsalarından Coinbase de bu yıl kârlılığını korumayı başardı. Altı yıl önce kurulan kripto para borsası, kısa bir süre sonra 8 milyar dolar piyasa değerine ulaşacak.





Yeni yatırım ile değeri 8 milyar doları aşacak

2017'nin ağustos ayında gerçekleştirilen yatırım turu ile 1.6 milyar dolar değerine ulaşan Coinbase, halka açık bir şirket olmadığı için değeri şu an için net olarak bilinmiyor ancak ABD'li medya kuruluşu Recode'un haberine göre şirket yakın zamanda yeni bir yatırım alarak 8 milyar dolar değerini aşacak. Küresel yatırım şirketi Tiger Global ve mevcut yatırımcıların toplamda 500 milyon dolarlık yatırım yapması beklenirken bu yatırım ile 8 milyar dolar değerini aşacak olan Coinbase, ABD'deki en büyük özel(halka açık olmayan) şirketlerden biri olacak.





Kripto paralara olan ilgisi ile bilinen milyarder yatırımcı Michael Novogratz'a göre Coinbase'in ulaştığı bu yüksek değer aslında kripto paraların balon olmadığının bir göstergesi. Kripto paraları pek çok kez 17. yüzyılda Hollanda'da yaşanan ''lale çılgınlığı'' ile bir tutanları eleştiren Novogratz, Coinbase için ''Bu gerçek bir şirket ve bu insanlar akıllı, bilgili insanlar.'' ifadesini kullanarak ne Bitcoin'in ne de diğer kripto para birimlerinin lale olmadığını vurguladı.