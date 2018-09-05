Kripto para madenciliği İran'da resmiyet kazandı

Ticari ilişkilerde kripto para kullanabilir
İran Siber Uzay Yüksek Kurulu Sekreteri Abolhassan Firouzabadi tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki bakanlıklar da dahil olmak üzere yetkili kurumlar kripto para madenciliğini bir endüstri olarak kabul etti. Böylece kripto para madenciliğinin ülkede resmiyet kazandığını vurgulayan Abolhassan Firouzabadi; Tahran yönetimi ve ortakları arasında ticari ilişkileri yürütmek için kripto para kullanımının arttırılması gerektiğini vurguladı. Firouzabadi'nin açıklamasına göre İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Merkez Bankası, Sanayi Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı kripto para madenciliğini resmen tanıyan kurumlar arasında.
Ülkede kripto para madenciliğin resmiyet kazansa da henüz bu sektöre yönelik yasal bir düzenleme oluşturulmuş değil. Bu konuda da açıklama yapan Firouzabadi, 18 gün içinde merkez bankası tarafından kripto para madenciliğine yönelik düzenlemelerin hazırlanacağını duyurdu.
https://cointelegraph.com/news/crypto-mining-accepted-as-an-industry-by-iranian-authorities Yorum Yaz Paylaş Tweetle
peygamber bile W ve V harfini arapça olarak nasıl anlatsın ki !
arap fonotiğinde bir akışı olan bir kellime
dahası ingilizce cevirilerinde bile dajjal şeklinde yazılıyor !
özetle bir yapay zeka sadece maddi dünyevi akılla kararlar veren bir sistem ki
bundan ahlaki değerlerin olmasını bekleyemezsiniz