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Kripto para piyasası dengede

Geçtiğimiz hafta içerisinde kripto para birimleri, ne büyük bir artış ne de büyük bir yükseliş gösterdi. Dijital para piyasaları grafiklerindeki küçük dalgalanmalarla haftayı kapattı.
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Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para piyasaları bu hafta dengelerini korudu. Piyasadaki en büyük 20 kripto paranın çoğu, çok az da olsa yükselişte. Bu yükselişler %1’in altında.
(Coin360'dan alınan pazar görselleştirme) 
Bunun yanında; piyasadaki en büyük hakimiyete sahip olan Bitcoin, 6,300 dolar eşiğini aşarak hafif bir büyüme kaydetmişti. Haftalık olarak bakıldığında, Bitcoin yaklaşık %4'lük düşüşle ortalama 6,580 dolar seviyesinde.
(Cointelegraph'tan alınan Bitcoin fiyat endeksi)
Ethereum da, istikrarını devam ettirerek piyasalardaki trende uyuyor.
Piyasa hacmi bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, günün ikinci yarısında 200 dolarlık fiyatın üzerinde seyrediyor ve 202 dolardan işlem görüyor.
(Cointelegraph'tan alınan Ethereum fiyat endeksi)
Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa hacmi, 200 milyar doları aştı. Bu durum dijital pazarların yaşadığı son düşüşten sonra istikrar kazanmaya başladığını gösteriyor.
(CoinMarketCap'ten alınan Toplam Market Hacmi grafiği)
Bitcoin’in toplam kripto para piyasasındaki hacmi bugün, %54’e yakın bir oranda. Geçtiğimiz günlerde XRP'nin büyük oranda bir yükseliş göstermesinin ardından Bitcoin'in dijital para piyasasındaki hacmi %51'e kadar düşmüştü.

https://cointelegraph.com/news/crypto-market-keeps-its-balance-after-recent-sell-off-bitcoin-above-6-300 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ekrem71.5 7 ay
Bizene ?
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selcuksert38 7 ay
Başlıktan sonraki ilk cümleyi okurken haberi kapattım...
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