Finlandiyalı milyoner 5500 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı

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Çeşitli kazanç fırsatlarıyla dolu kripto para dünyası sağladığı kazançlar kadar, neden olduğu zararlar ile de meşhur. Her yatırım hamlesinin çok dikkatli yapılması gereken bu piyasada son kurban Finlandiyalı bir iş adamı oldu. Bitcoin sayesinde genç yaşta milyoner olan Aarni Otava Saarimaa, Taylandlı bir çetenin sahte yatırım planlarına inandı ve 5500 Bitcoin'ini çeteye kaptırdı. İşte filmlere konu olacak türden dolandırıcılığın detayları:





Ünlü aktör de operasyona dahil

Blockchain sektöründeki yatırım fırsatlarını inceleyen Aarni Otava Saarimaa, geçtiğimiz yıl Taylandlı sözde bir yatırım grubuyla görüşmeye başladı. Taylandlı ekip Dragon Coin isimli bir kripto para birimi üzerine yoğunlaştığını ve bu para birimini Macau'daki kumarhanelerde gerçek bir finansal değer olarak kullanmak istediklerini belirtti. Saarimaa uzun süren görüşmeler sonrasında Taylandlı ekiple buluştu ve Dragon Coin'in kullanılacağı kumarhaneleri ziyaret ederek yatırım konusunda uzlaşmaya vardı.





Görüşmeler esnasında Taylandlı ünlü aktör Jiratpisit Jaravijit'in de yer alması ve faal bir kumarhanenin yatırıma konu olması Saarimaa'yı yatırım yapmaya ikna etti. Projeye 5564 Bitcoin ile yatırım yapan Saarimaa başarılı bir yatırım hamlesine imza attığını düşünüyordu ta ki yatırımdan aylar geçmesine rağmen herhangi bir geri dönüş ya da kazanç alamayana kadar. Aylar sonra dolandırıldığı düşüncesine kapılan Saarimaa, çeteden şikayetçi olan yerel bir girişimle irtibata geçti ve Tayland'ın Suç İnceleme Dairesi'ne ihbarda bulundu.





Bitcoin'leri Tayland bahtına çevirdiler

Yetkililer tarafından yapılan ve altı ayda tamamlanan soruşturmaya göre Finlandiyalı yatırımcı, ünlü aktörün erkek kardeşi Prinya Jaravijit'in ele başı olduğu bir çetenin oyununa kurban gitmişti. 5564 Bitcoin'in yatırımdan sadece birkaç gün sonra Tayland bahtına çevrildiğini ve 7 farklı banka hesabına aktarıldığını belirten yetkililer, Saarimaa'nın dolandırıldığını açıkladı. Toplamda 800 milyon Tayland bahtını(yaklaşık 24 milyon dolar) ele geçiren dolandırıcılar; kumarhaneyi de Saarimaa'yı kandırmak için kullanmıştı.





Yedi kişiden oluştuğu belirtilen çeteden iki kişinin ABD'ye kaçtığı tespit edildi. İki çete üyesini yakalamak için ABD'li yetkililerle iletişime geçen Tayland polisi, ünlü aktör Jiratpisit Jaravijit'i ise film çekimi esnasında göz altına aldı. 2 milyon Tayland bahtı kefalet ödeyerek serbest bırakılan Jaravijit'in erkek kardeşinin yanı sıra kız kardeşinin de operasyonda yer aldığı ve halen polis tarafından arandığı belirtiliyor.

https://thenextweb.com/hardfork/2018/08/13/finnish-millionaire-lost-fortune-scam/