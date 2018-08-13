Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Finlandiyalı milyoner 5500 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı

Finlandiyalı 22 yaşındaki milyoner Aarni Otava Saarimaa, Tayland'daki dolandırıcıların tuzağına düştü. Genç milyonere ait 5500'ün üstünde Bitcoin, dolandırıcılar tarafından ele geçirildi.
9 ay
5,8b
1
3
kripto para
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Finlandiyalı milyoner 5500 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı
Tam Boyutta Gör
 

Çeşitli kazanç fırsatlarıyla dolu kripto para dünyası sağladığı kazançlar kadar, neden olduğu zararlar ile de meşhur. Her yatırım hamlesinin çok dikkatli yapılması gereken bu piyasada son kurban Finlandiyalı bir iş adamı oldu. Bitcoin sayesinde genç yaşta milyoner olan Aarni Otava Saarimaa, Taylandlı bir çetenin sahte yatırım planlarına inandı ve 5500 Bitcoin'ini çeteye kaptırdı. İşte filmlere konu olacak türden dolandırıcılığın detayları:


Ünlü aktör de operasyona dahil 

Blockchain sektöründeki yatırım fırsatlarını inceleyen Aarni Otava Saarimaa, geçtiğimiz yıl Taylandlı sözde bir yatırım grubuyla görüşmeye başladı. Taylandlı ekip Dragon Coin isimli bir kripto para birimi üzerine yoğunlaştığını ve bu para birimini Macau'daki kumarhanelerde gerçek bir finansal değer olarak kullanmak istediklerini belirtti. Saarimaa uzun süren görüşmeler sonrasında Taylandlı ekiple buluştu ve Dragon Coin'in kullanılacağı kumarhaneleri ziyaret ederek yatırım konusunda uzlaşmaya vardı.


Görüşmeler esnasında Taylandlı ünlü aktör Jiratpisit Jaravijit'in de yer alması ve faal bir kumarhanenin yatırıma konu olması Saarimaa'yı yatırım yapmaya ikna etti. Projeye 5564 Bitcoin ile yatırım yapan Saarimaa başarılı bir yatırım hamlesine imza attığını düşünüyordu ta ki yatırımdan aylar geçmesine rağmen herhangi bir geri dönüş ya da kazanç alamayana kadar. Aylar sonra dolandırıldığı düşüncesine kapılan Saarimaa, çeteden şikayetçi olan yerel bir girişimle irtibata geçti ve Tayland'ın Suç İnceleme Dairesi'ne ihbarda bulundu. 


Bitcoin'leri Tayland bahtına çevirdiler 

Yetkililer tarafından yapılan ve altı ayda tamamlanan soruşturmaya göre Finlandiyalı yatırımcı, ünlü aktörün erkek kardeşi  Prinya Jaravijit'in ele başı olduğu bir çetenin oyununa kurban gitmişti. 5564 Bitcoin'in yatırımdan sadece birkaç gün sonra Tayland bahtına çevrildiğini ve 7 farklı banka hesabına aktarıldığını belirten yetkililer, Saarimaa'nın dolandırıldığını açıkladı. Toplamda 800 milyon Tayland bahtını(yaklaşık 24 milyon dolar) ele geçiren dolandırıcılar; kumarhaneyi de Saarimaa'yı kandırmak için kullanmıştı.


Yedi kişiden oluştuğu belirtilen çeteden iki kişinin ABD'ye kaçtığı tespit edildi. İki çete üyesini yakalamak için ABD'li yetkililerle iletişime geçen Tayland polisi, ünlü aktör Jiratpisit Jaravijit'i ise film çekimi esnasında göz altına aldı. 2 milyon Tayland bahtı kefalet ödeyerek serbest bırakılan Jaravijit'in erkek kardeşinin yanı sıra kız kardeşinin de operasyonda yer aldığı ve halen polis tarafından arandığı belirtiliyor. 


https://thenextweb.com/hardfork/2018/08/13/finnish-millionaire-lost-fortune-scam/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 ay
Resimdeki elemanın 24 milyon doları mı varmış?
Yuh.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babacan52 9 ay
Sene 2010 deepweb de gezerken btc yi gördü "hadi yaa" dedi bilgisayarı mininge bıraktı tatile gitti 2 hafta bir geldi 5500 BTC sona bunu buluta attı unuttu seneler geçti bir baktı milyoner olmuşum :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 9 ay
Finlandiyalı 22 yaşındaki milyoner... Hikayesi ne acaba?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Huawei P20 Pro ile fotoğraf çekmeyi yeniden keşfedin! 9 ay Suudi Arabistan'dan resmi açıklama: Kripto para ticareti yasa dışı 9 ay Mükemmel penaltı belirlendi 9 ay Okula dönüş indirimleri 9 ay Xiaomi Mi Pad 4 Plus resmen tanıtıldı 9 ay Android’in açık kaynak yapısı güvenlik riski oluşturuyor 9 ay Türk Lirası, Bitcoin'den daha dalgalı 9 ay Samsung'dan Galaxy Note 9'un pili için açıklama 9 ay Erdoğan: ABD’nin elektronik ürünlerini boykot edeceğiz! 9 ay Twitter Lite Türkiye'de kullanıma sunuldu 9 ay 2018 Honda HR-V'nin Avrupa versiyonu tanıtıldı 9 ay Uydu sistemleri hackerlara davetiye çıkarıyor 9 ay Alcatel 3V ülkemizde satışa sunuldu 9 ay Honor Play 6GB RAM bellekli model 128GB kapasiteye yükseltildi 9 ay Android Pie ile birlikte gelen en kullanışlı 11 özellik 9 ay Kripto para piyasasındaki düşü devam ediyor: Ether 300 doların altına düştü 9 ay 2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı 9 ay Güneş enerjisiyle çalışan hava aracı 25 gün boyunca uçmayı başardı 9 ay Lenovo yeni Thinkpad P1 ve P72 modellerini duyurdu! İşte özellikleri ve fiyatı 9 ay Dünyaca ünlü su altı fotoğrafçılığı yarışması “Through Your Lens”in kazananları belirlendi 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Finlandiyalı milyoner 5500 Bitcoin'i dolandırıcılara kaptırdı Sonraki Intel’in 9. nesil işlemcilerinin çıkış tarihi sızdı | Intel dokümanı 9 ay Yaşlanmanın etkileri geri alınabildi 9 ay Fransa'daki bir parkta eğitimden geçen kargalar çöpçü oldu 9 ay Oppo R17 resmen tanıtıldı: 6.4 inç ekran, ekrandan parmak izi okuyucu ve Snapdragon 670 9 ay Amerika'dan daha ucuz! Note 9, kutusundan çıkıyor 9 ay Hepsiburada dünyaya açılıyor! Hepsiglobal ile yurtdışına ürün satışı başladı 9 ay Forza Horizon 4 için Türkçe dublaj projesi iptal! 9 ay Tesla, Volvo'nun kıdemli tasarımcısı Ian Kettle ile anlaştı 9 ay 16 ve 32 çekirdekli devler geldi! "Threadripper 2 2990WX ve 2950X inceleme" 9 ay Dünyanın en büyük savunma şirketleri sıralamasında ilk 100’de 4 Türk var 9 ay Güneş sisteminin sınırı görüntülenmiş olabilir 9 ay Vodafone son 12 ayda Red abonelerine ne kadar tasarruf sundu? 9 ay Taksilerdeki D segment şartı Volkswagen Passat'a yaradı 9 ay Hackerlar faks makineleri üzerinden siber saldırı düzenleyebilir 9 ay Samsung, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatabilir 9 ay Switch VR modu ortaya çıkarıldı 9 ay 2019 BMW Z4'ün tasarımına ait görseller sızdırıldı 9 ay Modlanmış Fortnite APK dosyaları yasaklanmanıza neden olabilir 9 ay Dolar kuru ile ilgili manipülatif paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına inceleme 9 ay 500 milyon PlayStation anısına sınırlı sayıda 2TB PS4 Pro Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim