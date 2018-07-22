Bitcoin Diamond, %60'lık büyüme oranıyla uçuşa geçti

Kripto para piyasasında ani yükselişleri adından söz ettiren Bitcoin Diamond, CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre; bugün içerisinde %60'lık bir yükselme sergiledi.

Bitcoin Diamond, şu anda yaklaşık 3,60 dolardan işlem gören ve piyasa hacmi açısından 27. sırada bulunan bir dijital para birimi.

Söz konusu kripto para birimi; ilk çıktığı zaman, dijital para piyasasındaki yatırımcılara bedava olarak dağıtılmıştı. Yatırımcılar, cüzdanlarındaki Bitcoin sayısının 10 katı kadar Bitcoin Diamond elde etmişlerdi.

Piyasada sürekli olarak ani yükselişleriyle gündeme gelen para birimi, gün içerisindeki artışıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yatırımcıların çoğu, Bitcoin'in çatallanmasıyla ortaya çıkan bu dijital para birimine oldukça güvensiz yaklaşmıştı fakat bu negatif düşünce gün geçtikçe değişiyor.

Bitcoin Diamond, yükselişlerini istikrarlı bir şekilde devam ettirebilirse; piyasada kendine olan güveni daha da arttıracak ve daha çok işlem gören bir kripto para birimi haline gelecektir.

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-diamond/#charts