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Bitcoin Diamond, %60'lık büyüme oranıyla uçuşa geçti

CoinMarketCap'ten alınan değerlere göre; Bitcoin Diamond'un 24 saatlik büyüme oranı %60'ı gördü. Söz konusu kripto para birimi, büyüme oranı sıralamasında zirveye yerleşti.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bitcoin Diamond, %60'lık büyüme oranıyla uçuşa geçti
Kripto para piyasasında ani yükselişleri adından söz ettiren Bitcoin Diamond, CoinMarketCap'ten alınan bilgilere göre; bugün içerisinde %60'lık bir yükselme sergiledi. 
Bitcoin Diamond, şu anda yaklaşık 3,60 dolardan işlem gören ve piyasa hacmi açısından 27. sırada bulunan bir dijital para birimi.
Söz konusu kripto para birimi; ilk çıktığı zaman, dijital para piyasasındaki yatırımcılara bedava olarak dağıtılmıştı. Yatırımcılar, cüzdanlarındaki Bitcoin sayısının 10 katı kadar Bitcoin Diamond elde etmişlerdi.
Piyasada sürekli olarak ani yükselişleriyle gündeme gelen para birimi, gün içerisindeki artışıyla dikkatleri üzerine çekti.
Yatırımcıların çoğu, Bitcoin'in çatallanmasıyla ortaya çıkan bu dijital para birimine oldukça güvensiz yaklaşmıştı fakat bu negatif düşünce gün geçtikçe değişiyor.
Bitcoin Diamond, yükselişlerini istikrarlı bir şekilde devam ettirebilirse; piyasada kendine olan güveni daha da arttıracak ve daha çok işlem gören bir kripto para birimi haline gelecektir.

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-diamond/#charts Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 10 ay
donanım haber ne sitesi olduğunu bir türlü çözemiyorum
bu site teknoloji üreten hisseleri haber yapacaksa eğer
alın size haber ! ASELSAN hisseleri aldı başını gidiyor !
ama sizin amacınız popülizm yapmak ise
bu sanal para yükselecek deyin insanların 7/24 beynine sanal parayı alın diye
telkin reklamları yapacaksanız haliyle ! hızlı yükselen hızlı düşer
zaten piyasada büyük dalgalar beklen simsarlar her zaman var ve bu şekilde
hızlı alışlar ve hızlı satışlar bunların hep hayalidir.
özetle ; haberciliğin temel ilkelerinin ötesine geçip insanlarda
ticari anlamda büyük kayıplar yaşaya bileceğileri bir şeyi önerir gibi
dolaylı haberler anca bu işe hizmet eder !
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WmGMD 10 ay
Keriz silkeleniyor hocam böylece ??
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Rajeesh 10 ay
en büyük bcd volume a sahip 3 borsa da bırak %60 ı %1 bile artış yok
üstüne birinde 8 dolar birinde 17 dolar birinde 2 dolar bu koin borsalarda.
reklamını yapmadan önce bir araştırsanız keşke. %1milyon yükseldi haberleri güzel tık alıyor gerçi.
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