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Kullanıcıların ağzı yandı: Windows 10'un son sürümüne geçiş kaplumbağa hızında

Windows güncellemelerinin sorunlu çıkması kullanıcıları yeni sürüme geçiş konusunda aceleci davranmamaya itti. Windows 10'un 1809 numaralı sürümü şu anda bilgisayarların sadece yüzde 2.8'inde yüklü.
5 ay
16,3b
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48
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, geçen ay kullanıma sunduğu Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni (sürüm 1809), kullanıcıların kişisel verilerinin silinmesine neden olan bir hata içerdiği için geri çekmişti. Daha sonrasında ise güncellemedeki tek sorunun bu olmadığı ve bir sürü hata barındırdığı ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi"
Yazılım devi geçtiğimiz günlerde ise "tüm hataları düzelttiğini" iddia ederek Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı. Görünüşe bakılırsa kullanıcılar güncellemeye temkinli yaklaşıyor. Zira AdDuplex tarafından sağlanan yeni veriler Windows 10'un 1809 numaralı sürümüne geçişin oldukça yavaş olduğunu ortaya koydu.

Kullanıcılar bu kez aceleci davranmıyor

Şu anda Windows 10 işletim sistemi ile çalışan bilgisayarların sadece yüzde 2.8'inde Ekim 2018 güncellemesi yüklü. Nisan 2018 Güncellemesi (sürüm 1803) ise Windows 10'un en çok kullanılan sürümü olmaya devam ediyor. Söz konusu güncelleme Windows 10 bilgisayarların yüzde 89.5'inde yüklü durumda.
Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni daha fazla cihaza ulaşması ile birlikte 1809 numaralı sürüme geçiş oranının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarına güncellemenin cihazlarına otomatik olarak gelmesini beklemelerini önerdiğini belirtelim.
Beklemek istemeyen kullanıcılar, Medya Oluşturma Aracı ile yükleme medyası oluşturarak Windows 10'un en son güncellemesini (sürüm 1809) sistemlerine manuel olarak da yükleme şansına sahipler.

https://reports.adduplex.com/#/r/2018-11 Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 5 ay en beğenilen
Ben sıfırdan kurduğum için sorun olmuyor. Sıfırdan kurulum yapmayacaksanız, sürüm güncellemesi risktir. Doğru düzgün bir yenilik getirdikleri yok. Bağımsız linux dağıtımları bile güncelleme konusunda Windows'tan iyidir. Birde oyun destekleseler Windows'u silerim.
Ben sıfırdan kurduğum için sorun olmuyor. Sıfırdan kurulum yapmayacaksanız, sürüm güncellemesi risktir. Doğru düzgün bir yenilik getirdikleri yok. Bağımsız lin...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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OverClocK1ng 5 ay
Taaaa belki de yıl oldu söyledim. Windows 10 kullanılmaz. Windows 7 görünümlü 8.1 kullanıyorum. En iyisi bu diye. Çünkü 7 eskidi. 10 da kötü.
8.1 kullanacaksın. Start is Back ile başlat tuşunu geri getireceksin. Classic Shell ile Windows 7 görünümlü klasör menülerini yapacaksın. Oldu bitti. En güzel işletim sistemi...
Taaaa belki de yıl oldu söyledim. Windows 10 kullanılmaz. Windows 7 görünümlü 8.1 kullanıyorum. En iyisi bu diye. Çünkü 7 eskidi. 10 da kötü.8.1 kullanacak...
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dencedenceo 5 ay
Ben halen Windows 7 kullanıyorum hiçbir sıkıntım yok. Windows sonradan bozdu kendini
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DH Misafiri 3 ay
İnterner erişimi yok hatası veriyor ama internete bağlanıyor. Güncelleme yapmıyor
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Omisis046 5 ay
Windows 8.1 en iyisidir.
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Hendrik Johannes Cruijff 5 ay
Ben hala Win7 deyim Xp'yide zor bırakmıştım.Microsoft bir tüğrlü dikiş tutturamıyor hele 8 tam faciaydı 10 gene eli yüzü düzgün gibi ama Win7 gibi stabil değil.O stabiliteyi tekrara yeni bir versiyon ile yakalamadığı müddete devam Win7 ve Osx Lion 10.7 şuan iyi.
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tesbihcekenhoroz 5 ay Hendrik Johannes Cruijff
Al benden de o kadar Windows 8 çıkana kadar Xp kullaniyodum sonra biraderin eski pc bana kaldi tek sorun cihazin ozamanlar Xp driver desteği yoktu bende win7ye ilk adımı attım. İlk zamanlar biraz garip geldi sonra alıştım ve Xp kullanırken win7nin daha iyi olduğunu farkettim win 10 çıktı ben 2018de hala win7 kullanıyorum. Bence 7 windowsun tartışmasız en iyi işletim sistemidir.
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lterlemez 5 ay
En az 5 senesi daha var. Yeni dizüstü aldıysanız, güncelleme yapmayın; masa üstü topladıysanız da 7 veya 8.1 ile devam ediniz bana kalırsa. MS, daha çok baş yakacak. İlla 10 ile çalışacağım diyorsanız da kişisel verilerinizi harici bir kaynakta tutunuz. Her an başka bir bomba patlayabilir.
Office'de de geri çekmişler güncelleme, haberiniz olsun.
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Amore 5 ay
1803'de DXR(RTX kartlar için ray tracing) desteği ancak geliştirici modunda aktif oluyordu, 1809'da açık olacaktı ancak 1809'da da birçok major bug çıkınca Microsoft 1809'u geri çekti, bugün itibariyle hala windows update'de görülmüyor. Sitesinden haricen indirip kurmak gerekiyor ve hala bazı buglar mevcut.
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denizbay1 5 ay
Arkadaşlar, tek problem maalesef sistemlerinizin eski olması. Windows 10 yeni bir güncel sistem istiyor ne yazık ki. DDR4'lü ve SSD barındıran bir yapı. Baktığımız da sorun yaşayanların çoğunluğu HDD veya SSD'li ama sistemin diğer donanım elemanları DDR3 temellinde eski. Aynı sorunları yaşadım, Windows 10 rezalet diyordum daha 4 ay öncesine kadar. Fakat yeni bir sistem topladım (Ryzen 5) ve hiç ama hiç bir problem yaşamadım ta en başından beri. Hatta şu 1809 güncellemesi de dahil, hiç bir problemle karşılaşmadım.
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lterlemez 5 ay denizbay1
Peki bu iyi bir politika mı? Bir sonraki güncelleme çok daha yeni donanım isterse ne olacak? Elimdeki makine en zorlayıcı oyunu bile ortalama ayarlarda oynatıyor (profilimde var, Phenom II'li sistem). Sırf MS istiyor diye neden tonlarca para harcayacağım. Zaten Vista ve 7 ile gelen değişikliklerle elimde patlayan bir tane dizüstü, bir tane tane scanner ve bir tane de yazıcı var.
MS'in neresine monte etmemi istersiniz?
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black modern 5 ay
Bkz. düzgün çalışan bir şey nasıl bozulur. Hayır getirdiğin adam akıllı bir eklenti özellik yenilik de yok neden ki.
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mavizaman 5 ay
w10u övenleri pek görüyoruz ben hala w7deyim en son 3küsür yıl oldu formatlamayalı.
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PhysicalEducation 5 ay
Arkadaşlar laptop um baya eski ama işimi görüyordu. Dün akşam pc açık bıraktım yarım saat biryere gittim geldim otomatik kendi kendime güncelleme yapmış. Şuanda pc bomboş başlat a basınca bile hiçbirşey çıkmıyor. Ayrıca ilk açıldığında şu uyarıyı veriyor . Lütfen bir yardımcı olun içinde yedeklemediğim fotoğraflar vs var

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Bgrn7 5 ay PhysicalEducation
Bir şekilde ayarlara ulaşırsanız, ayarlar üzerinden önceki sürüme dönebilirsiniz.
2. Bir çözüm Windows otomatik onarmayı çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
Son çözüm Başka bir bilgisayardan Windows kurulum isosunu flash belleğe yazdırıp, işletim sistemini tekrar yükleyin.
Eski dosyalarınızın silinmemesi için yükleme sırasında biçimlendirme vs. Yapmayın. Düz olarak önceki işletim sisteminizin üzerine kurun. Bu şekilde kurulum yaptığınızda eski dosyalarınızı Windows.old isimli bir klasöre taşıyacak.
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DH Misafiri 5 ay
ben yükledim saf android gibi olmuş.ayrıca hdd kullanmayı bırakıp sdd ye geçemmzseniz ve ram boyutunu en az 4gb yapmazsanız hızdan yana bişey beklemeyin.benim laptop celeron 2 çekirdekli 1.7ghz ama 6 gb ram ve 125 gb sdd kullanıyorum 15 saniyede açılıp 5 saniyede kapanıyor pc.ve başlangıç program ayarlarını ccleaner yükleyip ordan ayarlayın virüs hariç tüm programları kapayın bakın hız nasıl artıyor..
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windows 10, işletim sistemi ve
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