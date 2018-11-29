Kullanıcıların ağzı yandı: Windows 10'un son sürümüne geçiş kaplumbağa hızında

Microsoft, geçen ay kullanıma sunduğu Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni (sürüm 1809), kullanıcıların kişisel verilerinin silinmesine neden olan bir hata içerdiği için geri çekmişti. Daha sonrasında ise güncellemedeki tek sorunun bu olmadığı ve bir sürü hata barındırdığı ortaya çıktı.

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Yazılım devi geçtiğimiz günlerde ise "tüm hataları düzelttiğini" iddia ederek Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı. Görünüşe bakılırsa kullanıcılar güncellemeye temkinli yaklaşıyor. Zira AdDuplex tarafından sağlanan yeni veriler Windows 10'un 1809 numaralı sürümüne geçişin oldukça yavaş olduğunu ortaya koydu.

Kullanıcılar bu kez aceleci davranmıyor

Şu anda Windows 10 işletim sistemi ile çalışan bilgisayarların sadece yüzde 2.8'inde Ekim 2018 güncellemesi yüklü. Nisan 2018 Güncellemesi (sürüm 1803) ise Windows 10'un en çok kullanılan sürümü olmaya devam ediyor. Söz konusu güncelleme Windows 10 bilgisayarların yüzde 89.5'inde yüklü durumda.

Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni daha fazla cihaza ulaşması ile birlikte 1809 numaralı sürüme geçiş oranının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor. Bununla birlikte Microsoft'un Windows 10 kullanıcılarına güncellemenin cihazlarına otomatik olarak gelmesini beklemelerini önerdiğini belirtelim.

Beklemek istemeyen kullanıcılar, Medya Oluşturma Aracı ile yükleme medyası oluşturarak Windows 10'un en son güncellemesini (sürüm 1809) sistemlerine manuel olarak da yükleme şansına sahipler.

https://reports.adduplex.com/#/r/2018-11