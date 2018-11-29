Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi

Apple, ucuz iPhone modelinin iyi satmadığı yönündeki iddiaları çürüttü. Son zamanlarda Cupertinolu şirketin iPhone XR'ın üretimini azalttığını öne süren haberler çıkmıştı. Bunun nedeni olarak da şirketin tahmini satış beklentilerini karşılamaması gösterildi. Ancak durumun medyaya yansıyandan farklı olduğu anlaşılıyor.

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Apple'ın Ürün Pazarlama'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, CNET internet sitesine yaptığı açıklamada iPhone XR'ın "en çok satan" iPhone olduğunu söyledi. Joswiak ayrıca iPhone XR'ın piyasaya sürüldüğünden beri en popüler iPhone olduğunu belirterek popülaritesini her geçen gün artırdığını ifade etti.

iPhone XR diğer modellerden iyi satıyor

Apple'dan gelen bilgilere bakılırsa iPhone XR piyasadaki diğer iPhone’lardan daha iyi bir satış grafiği yakalamış durumda. Şirket kesin satış rakamlarını açıklamasa da zaman zaman hangi modellerin diğerlerinden daha iyi sattığını söylüyor.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda, Apple'ın 2018 iPhone modellerinin üretim siparişlerini azalttığı ileri sürülmüş, özellikle de iPhone XR'a yönelik talebinin oldukça zayıf olduğu iddia edilmişti.

https://www.cnet.com/news/apples-iphone-xr-has-been-its-top-selling-iphone-since-launch-and-it-will-give-money-to-product-red/