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Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi

iPhone XR satışlarının istenilen seviyede olmadığında yönelik iddialar resmi ağızdan yalanlandı. Apple yöneticisi Greg Joswiak, iPhone XR'ın piyasadaki diğer iPhone’lardan daha iyi sattığını söyledi.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, ucuz iPhone modelinin iyi satmadığı yönündeki iddiaları çürüttü. Son zamanlarda Cupertinolu şirketin iPhone XR'ın üretimini azalttığını öne süren haberler çıkmıştı. Bunun nedeni olarak da şirketin tahmini satış beklentilerini karşılamaması gösterildi. Ancak durumun medyaya yansıyandan farklı olduğu anlaşılıyor.
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Apple'ın Ürün Pazarlama'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Joswiak, CNET internet sitesine yaptığı açıklamada iPhone XR'ın "en çok satan" iPhone olduğunu söyledi. Joswiak ayrıca iPhone XR'ın piyasaya sürüldüğünden beri en popüler iPhone olduğunu belirterek popülaritesini her geçen gün artırdığını ifade etti.

iPhone XR diğer modellerden iyi satıyor

Apple'dan gelen bilgilere bakılırsa iPhone XR piyasadaki diğer iPhone’lardan daha iyi bir satış grafiği yakalamış durumda. Şirket kesin satış rakamlarını açıklamasa da zaman zaman hangi modellerin diğerlerinden daha iyi sattığını söylüyor.
Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporda, Apple'ın 2018 iPhone modellerinin üretim siparişlerini azalttığı ileri sürülmüş, özellikle de iPhone XR'a yönelik talebinin oldukça zayıf olduğu iddia edilmişti.

https://www.cnet.com/news/apples-iphone-xr-has-been-its-top-selling-iphone-since-launch-and-it-will-give-money-to-product-red/ Yorum Yaz
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bykrm 5 ay en beğenilen
Ben buna inanmıyorum. Bence adamın amacı terettürde kalanların ‘aa bak xr satılıyomuş, millet alıyo bende xr alıyım’ demesini sağlamak.
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DH Misafiri 5 ay
iPhone X varken xr çok da mantıklı değil gibi.
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Khoradasein 5 ay
Merhaba, güzide donanımhaber sitemizdeki, saç ektirdim ve burun estetiği yaptırmak istiyorum şeklinde yapılan reklam konuları bilem daha inandırıcı bundan.
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cabriyo 5 ay
kılıf almak için 2 gün önce 10 kılıfçı gezdim. samsung apple yeni çıkan telefon kılıfı 10-20 tane, huawei yeni çıkan telefon kılıfı 50 tane vardı misal. apple hiç yalan atmasın.
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Gt95 5 ay
7.900 tl vatanda çok ucuzmuş
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Ribas0 5 ay
Apple CEO’su ya da CFO’su çıkıp: “Evet haklısınız iddialar doğru, iphone XR satışları berbat kimse yönelmiyor. Çünkü X’i çıkardık onu alan bunu niye alsın, keriz mi bu millet? Biz onları keriz sandık ama meğer değillermiş.” demesini beklemiyorduk değil mi?
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Kerim5100 5 ay
Yalancıyı silkmiyorlar ya :D
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intel7mix 5 ay
Yakında satışlar tutturamadı gibi haberler çıkmaya başlar.
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Tommy Shelby 5 ay
Doğrudur
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Fashionality 5 ay
gorsellerdeki gibi degil, iPhone X ya da XS ile yan yana konuldugunda iPhone XR cinli markalarin iPhone X cakmasi gibi duruyor...
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RickCooL 5 ay
İphone X satışı zaten sıkıntıydı XR a kimse bakmaz
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Pakna 5 ay
Şimdi milletin hava atması gerek bunu da en ucuz yollu yapmanın yolu XR almak. Yani hem ayranım dökülmesin hem de iphone'um olsun.
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