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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Küresel ekonomideki belirsizlik, akıllı telefon üreticilerinin hızını kesiyor

7 yıl
8,9b
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Morgan Stanley'in büyüme tahminlerinde indirime gitmesiyle artan küresel ekonomiye ilişkin endişeler, akıllı telefon markalarını planlarında değişiklik yapmaya itiyor.

Uzakdoğu'nun önemli yayınlarından Digitimes'ın Tayvan'lo yonga üreticilerine dayandırdığı haberine göre, küresel ekonomideki belirsizlik, aralarında Apple ve HTC'nin de bulunduğu akıllı cihaz devlerin, 2011 yılının 4.çeyreği için hedefledikleri sevkiyatları azaltmasına sebep oluyor. 3.Çeyrekteki sevkiyat hedeflerine birçok üreticinin ulaşmak üzere olduğunu belirten Digitimes, ekonomik belirsizlikten dolayı üreticilerin 4.çeyrek için verdikleri bileşen siparişlerini şimdiden azalttıklarını iddia ediyor.

Habere göre, 2010 yılının sonunda 2011 için 50 milyon adet sevkiyat hedefleyen fakat ilk çeyrekte gelen olumlu tablo ile birlikte hedefini 70 milyona yükselten HTC, ekonomideki kara bulutlardan dolayı, yıllık hedefini yeniden 50-60 milyona indirmiş durumda.


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spyman 7 yıl en beğenilen
almaya devam , dolar 2,5 tl olunca eldeki telefonlar satılıp eve ekmek götürülecek..
herkes heyecanla sgs2 yorumu yaptı, sanki babamızın malı.
adamlar yapıyor biz kullanabilecek beynimiz var diye övünüyoruz...
almaya devam , dolar 2,5 tl olunca eldeki telefonlar satılıp eve ekmek götürülecek..herkes heyecanla sgs2 yorumu yaptı, sanki babamızın malı.adamlar ya...
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spyman 7 yıl
e parayla oynayınca değiştirmek lazım.
millet hala şaka sanıyor.
aloooo dolar 1,8 maaşlarımız % 30 eridiiii.
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resler 7 yıl
Sadece kriz değil, Apple da açtığı davalarla üreticilerin hızını kesmeye çalışıyor.
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photo sir 7 yıl
bu gidişle millet hep eskiyen telefonları alacak mesela 2 sene sonra sgs2 halen formundan düşmemiş halde her istediğini yapabilecek, ee ben yeni tel alacağıma onu alırım daha iyi.
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spyman 7 yıl en beğenilen
almaya devam , dolar 2,5 tl olunca eldeki telefonlar satılıp eve ekmek götürülecek..
herkes heyecanla sgs2 yorumu yaptı, sanki babamızın malı.
adamlar yapıyor biz kullanabilecek beynimiz var diye övünüyoruz...
1 Yanıt Yanıtla +4
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DemirKipi 7 yıl spyman
spyman

almaya devam , dolar 2,5 tl olunca eldeki telefonlar satılıp eve ekmek götürülecek..

herkes heyecanla sgs2 yorumu yaptı, sanki babamızın malı.

adamlar yapıyor biz kullanabilecek beynimiz var diye övünüyoruz...


Dolar: 1,78
Euro: 2,56

SGS 2 konusunda katılıyorum sana. Sadece o değil diğer bütün markalar için geçerli. Hiçbiri bize para kazandırmıyor sonuçta.



moondalina

bu gidişle millet hep eskiyen telefonları alacak mesela 2 sene sonra sgs2 halen formundan düşmemiş halde her istediğini yapabilecek, ee ben yeni tel alacağıma onu alırım daha iyi.


2 sene sonra sen o telefonun yüzüne bile bakmazsın. 2 sene sonra buradaki SGS2 sahiplerinin bir çoğu telefonunu değiştirmiş olacak. Herkes uzun vadeli olsun diye o kadar para verip alıyorum diyor ama telefon biraz eskiyince o telefona katlanamaz oluyorlar hemen yenisini alıyorlar.
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Hobar 7 yıl
daha bir şey görmedik. Dünyadaki her vatandaş 10000$ verse abd nin borcu ancak kapanıyor. Geçen 10 yılda yaptığımız tüketimin bedelini tüketemeyerek ödeyeceğiz. Dünya fena halde soyulmuş durumda.
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FRAPS 7 yıl
Bu hızı düşmüş halleri mi ? :
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Godolphin 7 yıl
Artık parayı koyacak yer bulamıyorlar çalışıp çalışıp onlara öder olduk hiç bir şey olmaz tam gaz devam etsinler biz almaya devam ederiz..
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TheJudgé 7 yıl
artık cihaz satılmıyor eskisi kadar , millette para yok ve zaten elinde son model bir telefon varken neden yeni çıkanı alsın ?
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