Küresel ekonomideki belirsizlik, akıllı telefon üreticilerinin hızını kesiyor

Morgan Stanley'in büyüme tahminlerinde indirime gitmesiyle artan küresel ekonomiye ilişkin endişeler, akıllı telefon markalarını planlarında değişiklik yapmaya itiyor.

Uzakdoğu'nun önemli yayınlarından Digitimes'ın Tayvan'lo yonga üreticilerine dayandırdığı haberine göre, küresel ekonomideki belirsizlik, aralarında Apple ve HTC'nin de bulunduğu akıllı cihaz devlerin, 2011 yılının 4.çeyreği için hedefledikleri sevkiyatları azaltmasına sebep oluyor. 3.Çeyrekteki sevkiyat hedeflerine birçok üreticinin ulaşmak üzere olduğunu belirten Digitimes, ekonomik belirsizlikten dolayı üreticilerin 4.çeyrek için verdikleri bileşen siparişlerini şimdiden azalttıklarını iddia ediyor.

Habere göre, 2010 yılının sonunda 2011 için 50 milyon adet sevkiyat hedefleyen fakat ilk çeyrekte gelen olumlu tablo ile birlikte hedefini 70 milyona yükselten HTC, ekonomideki kara bulutlardan dolayı, yıllık hedefini yeniden 50-60 milyona indirmiş durumda.

