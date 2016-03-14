Kore yarım adasında Kuzey ve Güney arasındaki çekişme sanal ortamda da bütün hızıyla devam ediyor. Güney Kore'nin iddialarına göre Kuzey Kore hack çalışmalarını hızlandırdı ve bugüne kadar yaklaşık 40 resmi görevlinin telefonunu hacklemek için siber saldırı düzenledi.

Bunun yanında Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki demir yolları kontrol sistemini çalışanların e-posta adresini hackleyerek ele geçirmeye çalıştığı da belirtiliyor. Bu tür saldırılar Kuzey Kore'nin nükleer testleri, uzun menzilli füze testleri ve ABD/Güney Kore ortak tatbikatı sırasında yapılmış.

Buna karşın Kuzey Kore'nin propaganda makinesi olan resmi gazetede ülkedeki terörizm karşıtı yeni yasaların Güney Kore'yi gözetleme gücünün azalacağı konusunda endişeye soktuğu için kışkırtıcı ve iğrenç iftiralara başvurduğunu söylüyor. Diğer taraftan Kuzey Kore'nin muhalifleri ve vatandaşlarını izlemek için özel bir işletim sistemi tasarladığı da biliniyor.

http://www.engadget.com/2016/03/14/north-korea-steps-up-hacking-campaign/?ncid=txtlnkusaolp00000595