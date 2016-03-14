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Kuzey Kore hack çalışmalarını hızlandırdı

Kore yarımadasında düşman kardeşler arasındaki çekişme sanal ortamda da bütün hızıyla devam ediyor. Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki resmi görevlileri hacklediği söyleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Kore yarım adasında Kuzey ve Güney arasındaki çekişme sanal ortamda da bütün hızıyla devam ediyor. Güney Kore'nin iddialarına göre Kuzey Kore hack çalışmalarını hızlandırdı ve bugüne kadar yaklaşık 40 resmi görevlinin telefonunu hacklemek için siber saldırı düzenledi.
Bunun yanında Kuzey Kore'nin Güney Kore'deki demir yolları kontrol sistemini çalışanların e-posta adresini hackleyerek ele geçirmeye çalıştığı da belirtiliyor. Bu tür saldırılar Kuzey Kore'nin nükleer testleri, uzun menzilli füze testleri ve ABD/Güney Kore ortak tatbikatı sırasında yapılmış.
Buna karşın Kuzey Kore'nin propaganda makinesi olan resmi gazetede ülkedeki terörizm karşıtı yeni yasaların Güney Kore'yi gözetleme gücünün azalacağı konusunda endişeye soktuğu için kışkırtıcı ve iğrenç iftiralara başvurduğunu söylüyor. Diğer taraftan Kuzey Kore'nin muhalifleri ve vatandaşlarını izlemek için özel bir işletim sistemi tasarladığı da biliniyor. 

http://www.engadget.com/2016/03/14/north-korea-steps-up-hacking-campaign/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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FRAPS_TR 3 yıl
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aspirin_00 3 yıl
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Lene 3 yıl
Kuzey Kore "Anlamadığım- Anlamakta Zorlandığım Tek Ülke ""
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FRAPS_TR 3 yıl
Patron çıldırdı
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aspirin_00 3 yıl
işin özeti şu : Ben hırsızım diyor...
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13men13 3 yıl
Bunların derdide bu
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