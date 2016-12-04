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LCD ekranlar siyah renk konusunda OLED ekranları yakalıyor

Uzun zamandır OLED ekranların gerisinde görülen LCD ekranlar artık yavaş yavaş aradaki farkı kapatmaya başlıyor. Maliyetlerin düşük olması LCD ekranları vazgeçilmez yapabilir.
2 yıl
5,1b
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38
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Öteden bu yana OLED ekranlarla LCD ekranlar arasında en büyük fark siyah renk olarak görülür. OLED ekranlar her bir pikseli tamamen kapattıkları için en mükemmel ve derin siyah rengi yakalayabiliyor. Böylece kontrast oranları HDR için en iyi hale geliyor.

LCD ekranlar ise ışığı tam olarak bloke edemedikleri için mükemmel siyah yerine siyaha yakın bir renk ortaya çıkarıyor. Hatta siyah arka planlarda parlak nesnelerin etrafında zaman zaman haleler meydana geliyor. Bununla birlikte LCD ekranlar parlaklık konusunda daha önde.

Dezavantaj Ortadan Kalkıyor

Panasonic yaptığı duyuruda artık mükemmel siyah rengi yakalayan ve mevcut LCD panellerden 600 kat daha iyi kontrast oranına sahip yenilikçi IPS LCD paneller elde ettiğini açıkladı. Siyah rengin yanında bu yeni LCD ekranlar 1000 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor.

Panasonic bu yeni ekran teknolojisinde, her piksel için standart ekran hücrelerinin arkasına bir tane de ışığı kontrol eden hücreler yerleştiriyor. Böylece pikseller için aynı OLED ekranlarda olduğu gibi bir kapatıcı elde ediliyor. Yoğun arka ışık ile birlikte çok yüksek kontrast oranlarına ulaşılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Motorola’nın Lenovo’ya katkısı büyük oldu"

Yeni teknolojinin en önemli avantajı mevcut LCD üretim panellerine uyum sağlayabilmesi. Böylece hem maliyetler azalıyor hem de sürecin uygulanması daha kısa sürüyor. Bilindiği üzere OLED ekran üretimi halen maliyetli. Alternatif olarak görülen Quantum LED ekranlar için ise bir geçiş sürecinin beklenmesi gerekiyor. Yani Panasonic ekran sektöründe yeni bir devrimin eşiğinde olabilir.

Firma yeni teknolojiyi ilk etapta canlı yayın, video üretimi, medikal görüntüleme, araç içi ekranlar gibi alanlara uygulamayı planlıyor. Sonrasında ise televizyon sektörüne de geçiş yapacak. İlk örneklerin CES 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor. 

 

http://www.digitaltrends.com/home-theater/panasonic-ips-lcd-panel-increased-contrast-brightness/ Yorum Yaz
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ozgurkimil 2 yıl en beğenilen
Oled ekranları hem beyaz rengi tam verememesi hem de zamanla ortaya çıkan burn in sorunu nedeniyle sevmiyordum ancak alternatifi olmadığı için tercih ediyordum. Bu iyi bir haber oldu. Tabi yaygınlaşması ne kadar sürer belirsiz
Oled ekranları hem beyaz rengi tam verememesi hem de zamanla ortaya çıkan burn in sorunu nedeniyle sevmiyordum ancak alternatifi olmadığı için tercih ediyordum....
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2 Yanıt Yanıtla +8
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Umutcan 2 yıl
Anladığım kadarıyla backlight ile sıvı kristal hücrelerinin bulunduğu ekran katmanının arasına ışığı piksel bazında komple engelleyebilecek veya
yarı geçirgen olabilecek bir katman eklenmiş.
LCD ekranların en büyük sorunu buydu, likit kristal tek başına arka ışığı tam olarak kapatamıyor, ışık içinden geçerek mavi-grimsi bir ışık hüzmesi sızıyordu.
Bu problemin adı backlight bleeding. Bu aradaki katman arka ışığı siyah sahnelerde engellemek için likit kristale ekstra destek verecek sanırım.
Oled'in en önemli avantajı ise pikselleri oluşturan ledlerin komple sönerek ışık yokluğunu yani siyahı tam olarak oluşturabilmesi.
Bakalım teknoloji çıktıktan sonra pratikte oled'in sönmüş bir pikseli gibi sıfır ışık verebilecek mi siyah renkte?
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HI-DEF-MAN 2 yıl
PLASMA/LCD/QLED/ULED/AMOLED/OLED bu teknolojilerin hepsi geçiş teknolojisidir.
Pixel bazlı ışıma teknolojilerinin bilinen en kolay yolu sadece RGB LED pixeller kullanarak görüntü elde etmektir. Buradaki asıl sorun bu pixellerin yüksek çözünürlük elde edilebilmesi için yeterince yakın yerleştirilemesidir. SONY Senelerdir bu teknoloji üzerinde çalıştı hatta 2012 senesinde 1080p çözünürlükte 55inç bir prototip de gösterdi ama sektör 2160p ye yönelince hızlı şekilde unutuldu .
Ancak SONY bu teknolojide inanılmaz ileri gitmiş durumda ve SAMSUNGun uzun zamandır bununla ilgilendiğini ve hatta OLED üretimini de bu sebeple durdurduğunu dedikodulardan duymuştuk.

Şimdi sadece sinemalar , toplantı odalar,operasyon merkezleri gibi mekanlarda kullanılacak çok büyük ekranlar üzerinde çalışıyormuş görünse de bu modüler panellerin bir tanesinin 2160p dizilime sahip olmasını SONY sağlamış ve 110inç boyutunu hedeflemiş gibi görünüyor.

Bu teknolojinin adı CRYSTALED veya CLED en sonunda da CLEDIS olarak kabul edildi. Bakalım futuristik geleceği anlatan filmlerdeki gibi tamamen ekran olan duvarlara sahip evlerimiz olacak mı?

youtu.be/...



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DH Misafiri 2 yıl
Quantum ledden kasıt LG nin telefonda kullandığı panel ise olmaz olsun. Tüm serisinde 1.5 yıldan sonra bozuluyor. Yok ghost screen yok sararma...
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tural.i 2 yıl
haberde yanlış bilgiler var;
ilki ve en önemlisi, oled panellerde hücreler kendi ışığını kendi üretir, lcdlerde arkada aydınlatma için ışık kaynağı vardır, burdan yola çıkarak lcd ve oled karşılaştırması yapmak hata olur
ikincisi (aslında ilk söylediğimin bir tezahürü olarak) panasonicin çözümünde lcdler arkadaki ışığı tam kapatarak oledin yaptığını yakalamayı başarmış deniyor ama oledde arka ışık olmadığından, böyle bir engelleme-kapatma olayı yok zaten
üçüncüsü, arkadaki ışığı tam olarak engelleyerek (ya da kapatarak, üst model led panellerde bu yöntem de kullanılır) kontrast artırılmış olmaz aslında, çünkü o bölümde siyah değilde karanlık elde edilmiş olur sadece, mesele siyahın tonlarını verebilmek, o bölgeyi tamamen karartmak değil, siyahın tonlarını tam verebilmek için de her bir hücrenin kendi aydınlatmasını yapıp gerektiği kadar kısabilmesi gerekir ışığı (ışığı tam olarak kapatmak demiyorum), bunu da yapabilen paneller oled ve plazmalardır
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kantay 2 yıl
Gözünü sevdiğimin plazmasi o saydığınız sorunların hiçbiri yok ayrıca harika ve doğal görüntü var.

LG pj350 canım benim ya



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erkanberk 2 yıl
Yakalayıp ne yapcak anlamadım ;)
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aycibin 2 yıl
millet telefon demiş de telefon önemli değil sonuçta el kadar ekran ne farkeder.asıl kalite TVlerde farkedilir.
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JoeyBane 2 yıl
az yanmisindan bir oled alabilir miyim
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kadirirdem 2 yıl
bu haber olursa aradaki fark kalmayacak muhtemelen sadece canlı renk sevenler amoled alacaklar...
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34dxf 2 yıl
Lcdleri şahlandiracak bir gelisme olmus , artik lcd dede sinema keyfi yapabilecegiz. Ama bence çok geç kaldilar 2010 yilnda filan bunu yapmalilardi.
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