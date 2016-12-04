LCD ekranlar siyah renk konusunda OLED ekranları yakalıyor

Öteden bu yana OLED ekranlarla LCD ekranlar arasında en büyük fark siyah renk olarak görülür. OLED ekranlar her bir pikseli tamamen kapattıkları için en mükemmel ve derin siyah rengi yakalayabiliyor. Böylece kontrast oranları HDR için en iyi hale geliyor.

LCD ekranlar ise ışığı tam olarak bloke edemedikleri için mükemmel siyah yerine siyaha yakın bir renk ortaya çıkarıyor. Hatta siyah arka planlarda parlak nesnelerin etrafında zaman zaman haleler meydana geliyor. Bununla birlikte LCD ekranlar parlaklık konusunda daha önde.

Dezavantaj Ortadan Kalkıyor

Panasonic yaptığı duyuruda artık mükemmel siyah rengi yakalayan ve mevcut LCD panellerden 600 kat daha iyi kontrast oranına sahip yenilikçi IPS LCD paneller elde ettiğini açıkladı. Siyah rengin yanında bu yeni LCD ekranlar 1000 nit parlaklık seviyesine kadar çıkabiliyor.

Panasonic bu yeni ekran teknolojisinde, her piksel için standart ekran hücrelerinin arkasına bir tane de ışığı kontrol eden hücreler yerleştiriyor. Böylece pikseller için aynı OLED ekranlarda olduğu gibi bir kapatıcı elde ediliyor. Yoğun arka ışık ile birlikte çok yüksek kontrast oranlarına ulaşılabiliyor.

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Yeni teknolojinin en önemli avantajı mevcut LCD üretim panellerine uyum sağlayabilmesi. Böylece hem maliyetler azalıyor hem de sürecin uygulanması daha kısa sürüyor. Bilindiği üzere OLED ekran üretimi halen maliyetli. Alternatif olarak görülen Quantum LED ekranlar için ise bir geçiş sürecinin beklenmesi gerekiyor. Yani Panasonic ekran sektöründe yeni bir devrimin eşiğinde olabilir.

Firma yeni teknolojiyi ilk etapta canlı yayın, video üretimi, medikal görüntüleme, araç içi ekranlar gibi alanlara uygulamayı planlıyor. Sonrasında ise televizyon sektörüne de geçiş yapacak. İlk örneklerin CES 2017 fuarında tanıtılması bekleniyor.