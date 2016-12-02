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Motorola’nın Lenovo’ya katkısı büyük oldu

Akıllı telefon pazarındaki stratejisini Motorola üzerinden yeniden inşa eden Lenovo, başarı yakalamaya başladı. Firma geçen yıl ki büyük faaliyet zararlarını atlatıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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İki yıl önce Google’ın elinden Motorola’yı satın aldığında Lenovo için eleştiriler de başlamıştı. Teknoloji devinin Motorola’yı gerektiği gibi idare edemeyeceği eleştirileri bir yana bir ABD firmasının Çin sınırları içerisine dahil olması da diğer bir eleştiri konusuydu.

Mobil Bölüm Büyüyor

Lenovo, yeni markasını daha çok ABD pazarında ve global pazarda yaygınlaşabilmek için kullandı. Çin’de ve ülkemizde daha önce ofislerini kapatan Motorola yeniden dönüş yaptı. Ayrıca daha fazla ülkeye gitme imkanına da sahip oldu. Yapılan bu hamleler sonucunda Motorola’nın satışlarında artış yaşandığı görüldü.

Özellikle Moto Z amiral gemi modeli bu yılın büyük ilgi gören telefonları arasındaydı. Ülkemizde de kısa süre önce raflara çıkan model ilk 3 ay içerisinde toplamda 1 milyon satış rakamını aştı ve yükselmeye devam ediyor. Lenovo, modelin ilk yılında 3 milyon satacağını tahmin ediyor ve aylık üretim hacmini 60 000 üniteye yükseltti.

Ayrıca Bkz. "DJI Inspire 2 modelinin hızı düşürülüyor"

Mobil bölümün de katkısıyla Lenovo’nun faaliyet karında önemli kazanımlar elde edildi. Geçen yıl ikinci çeyrekte 714 milyon dolar faaliyet zararı yazılırken, bu yılın ikinci çeyreğinde 157 milyon dolar faaliyet karına ulaşıldı. Satış geliri ise yüzde 8 düşüşle 11.2 milyar dolar oldu.

Lenovo’nun Motorola’dan beklentisi bir hayli yüksek. Moto Z serisinin başarısından sonra gelecek yıl için devam modeli gecikmeyecektir. Muhtemelen MWC 2017 fuarında Motorola’dan yeni amiral gemileri görebiliriz. 

 

http://www.phonearena.com/news/Lenovos-revenue-for-Q2-takes-a-blow-Moto-Z-still-on-the-rise_id88528 Yorum Yaz
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White Water 2 yıl en beğenilen
Önce Motorola seneye de Nokia
Çocukluğuma dönüyor gibi hissediyorum :)
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DH Misafiri 2 yıl
aynen ericsson daki hi tech nerede, dandik soni nere. kaliteye değinmiyorum bile. dandik soni ile kaliteli ericsson ismini yanyana yazmak bile ericssona hakarettir. tüm kaliteli hitech markalar satıldı ve kaliteleri düştü. başta motorola, ericsson, otomotivden saab-jaguar vs liste uzun. kalite firmalar maliyeti yüksek ve uzun ömürlü ürün yaptıkları için satışlarıda düşük oluyor ve iflas ediyorlar malesef
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DH Misafiri 2 yıl
aynen ericsson daki hi-tech nerede, dandik soni nere. kaliteye değinmiyorum bile. dandik soni ile kaliteli ericsson ismini yanyana yazmak bile ericssona hakarettir. tüm kaliteli hi-tech markalar satıldı ve kaliteleri düştü. başta motorola, ericsson, otomotivden saab-jaguar vs liste uzun. kalite firmalar maliyeti yüksek ve uzun ömürlü ürün yaptıkları için satışlarıda düşük oluyor ve iflas ediyorlar malesef
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ztalan 2 yıl
ben de isterim yeni telefonum yine bir motorola olsun
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DH Misafiri 2 yıl
o zaman motor ola hayrola
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nForcer 2 yıl
Caproductions
Önce Motorola seneye de Nokia
Çocukluğuma dönüyor gibi hissediyorum :)

Ericsson, Panasonic ve Alcatel de geri gelse voltran tamamlanırdı.
1 Yanıt Yanıtla
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salvatore18 2 yıl nForcer
nForcer
Caproductions
Önce Motorola seneye de Nokia
Çocukluğuma dönüyor gibi hissediyorum :)

Ericsson, Panasonic ve Alcatel de geri gelse voltran tamamlanırdı.


Logosunu özlediğim ericsson.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla +2
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kadirirdem 2 yıl
hadi bakalım....
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yuksek 2 yıl
Daha önce Motorola kullananlar zaten kalitesini biliyor ve markayı tercihleri arasında ilk sıralara koyuyorlar. Lenovo tarafında Motorola'nın kalitesine/çizgisine olumsuz yansıyacak müdahaleler olmazsa Motorola'nın önünü açık görüyorum.
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kreat 2 yıl
Motorola nın moduler yapısı tüm telefonlara yaygınlaşsa keşke. Ortak bir port ile istediğimiz modülü kullanırdık. Çeşit çeşit aksesuar ve pazar olurdu.
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White Water 2 yıl en beğenilen
Önce Motorola seneye de Nokia
Çocukluğuma dönüyor gibi hissediyorum :)
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-KeepCalm-7 2 yıl
Su siralar televizyonlarda dönen hello moto reklamlari markanin turkiyede bilinirligini artirmak icin guzel adimlar. Reklama ağırlık verilmesi gerek diye düşünüyorum.
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