Motorola’nın Lenovo’ya katkısı büyük oldu

İki yıl önce Google’ın elinden Motorola’yı satın aldığında Lenovo için eleştiriler de başlamıştı. Teknoloji devinin Motorola’yı gerektiği gibi idare edemeyeceği eleştirileri bir yana bir ABD firmasının Çin sınırları içerisine dahil olması da diğer bir eleştiri konusuydu.

Mobil Bölüm Büyüyor

Lenovo, yeni markasını daha çok ABD pazarında ve global pazarda yaygınlaşabilmek için kullandı. Çin’de ve ülkemizde daha önce ofislerini kapatan Motorola yeniden dönüş yaptı. Ayrıca daha fazla ülkeye gitme imkanına da sahip oldu. Yapılan bu hamleler sonucunda Motorola’nın satışlarında artış yaşandığı görüldü.

Özellikle Moto Z amiral gemi modeli bu yılın büyük ilgi gören telefonları arasındaydı. Ülkemizde de kısa süre önce raflara çıkan model ilk 3 ay içerisinde toplamda 1 milyon satış rakamını aştı ve yükselmeye devam ediyor. Lenovo, modelin ilk yılında 3 milyon satacağını tahmin ediyor ve aylık üretim hacmini 60 000 üniteye yükseltti.

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Mobil bölümün de katkısıyla Lenovo’nun faaliyet karında önemli kazanımlar elde edildi. Geçen yıl ikinci çeyrekte 714 milyon dolar faaliyet zararı yazılırken, bu yılın ikinci çeyreğinde 157 milyon dolar faaliyet karına ulaşıldı. Satış geliri ise yüzde 8 düşüşle 11.2 milyar dolar oldu.

Lenovo’nun Motorola’dan beklentisi bir hayli yüksek. Moto Z serisinin başarısından sonra gelecek yıl için devam modeli gecikmeyecektir. Muhtemelen MWC 2017 fuarında Motorola’dan yeni amiral gemileri görebiliriz.