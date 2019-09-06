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LEGO, Star Wars ürünleri kataloğuna Imperial Star Destroyer’ı da ekliyor

LEGO, Star Wars evreni kapsamında çıkardığı modellere bir yenisini daha ekliyor. 109 cm uzunluğu ile devasa bir model olan Imperial Star Destroyer, 700 dolarlık fiyat etiketiyle 1 Ekim'de piyasada.
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Zamazingo
Gökhan G.
Editör
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LEGO, Star Wars ürünleri kataloğuna Imperial Star Destroyer’ı da ekliyor
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LEGO, Star Wars kapsamında yaptığı anlaşmanın 20. yılı şerefine ürün kataloğuna yeni bir model daha ekliyor. 4.784 parçadan oluşacak bu model, Star Wars: Episode IV - A New Hope’da gördüğümüz “Imperial Star Destroyer” olacak.

“Devasa” terimini sonuna kadar hak eden model; 109 cm uzunluğa, 66 cm genişliğe ve sahip olduğu ayaklık ile 43 cm yüksekliğe sahip. Imperial Star Destroyer bu haliyle LEGO’nun Galaktik İmparatorluk evrenine ait piyasaya sürdüğü en büyük model olurken, LEGO Star Wars kapsamında üretilen üçüncü büyük model olacak.

700 dolarlık fiyat etiketine sahip olan model; döner lazer toplara, hareket edebilen bir radar çanağına, açılır kapanır egzoz kapaklarına, iki adet blaster silaha, iki adet İmparatorluk mensubu figüre, sergi maksatlı kullanılması için dâhil edilen bir ayaklık ile bilgi kartına ve Asilerin Tantive IV yıldız gemisine sahip olacak.

1 Ekim tarihinde piyasaya çıkacak modeli, LEGO VIP üyeleri 18 Eylül itibariyle satın alabilecekler. 



https://interestingengineering.com/a-4784-piece-lego-star-wars-imperial-star-destroyer-to-hit-store-shelves-soon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nikopoll 19 sa.
kakamı yesinler benim
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OverClocK1ng 20 sa.
700 USD !!! Para lazım olmuş olsa gerek...
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