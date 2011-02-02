LG, 2012'den itibaren NFC teknolojisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor

Nexus S ile adından daha fazla bahsedilmeye başlanan NFC teknolojisi, önümüzdeki yıllara damgasını vurabilir. Google'dan sonra, iPhone 5 ve 2.Nesil iPad'in de destek vereceğine kesin gözüyle bakılan NFC teknolojisine destek veren firmalar arasına Kore'li elektronik devi LG de 2012 yılından itibaren katılmayı amaçlıyor.

Özellikle ödeme sistemlerinde kullanılan NFC teknolojisini gelecek sene Avrupa'da küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaygınlaştırmayı planlayan LG, NFC teknolojisini TV'lere ve güvenlik sistemlerine de eklemeyi amaçlarken; firma yetkilileri mobil çözümlerde NFC'e yer verip vermeyecekleriyle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındılar.

Açılımı Near Field Communication olan ve elektronik cihazların yaklaşık 10 cm'den birbirleriyle iletişim kurmalarına imkan veren NFC yeteneğine sahip telefonların sayısının 2015 itibariyle 860 milyonu aşması bekleniyor.