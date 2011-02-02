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LG, 2012'den itibaren NFC teknolojisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor

8 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Nexus S ile adından daha fazla bahsedilmeye başlanan NFC teknolojisi, önümüzdeki yıllara damgasını vurabilir. Google'dan sonra, iPhone 5 ve 2.Nesil iPad'in de destek vereceğine kesin gözüyle bakılan NFC teknolojisine destek veren firmalar arasına Kore'li elektronik devi LG de 2012 yılından itibaren katılmayı amaçlıyor.

Özellikle ödeme sistemlerinde kullanılan NFC teknolojisini gelecek sene Avrupa'da küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaygınlaştırmayı planlayan LG, NFC teknolojisini TV'lere ve güvenlik sistemlerine de eklemeyi amaçlarken; firma yetkilileri mobil çözümlerde NFC'e yer verip vermeyecekleriyle ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındılar.

Açılımı Near Field Communication olan ve elektronik cihazların yaklaşık 10 cm'den birbirleriyle iletişim kurmalarına imkan veren NFC yeteneğine sahip telefonların sayısının 2015 itibariyle 860 milyonu aşması bekleniyor.


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fatihcanery 8 yıl
batuist ;
onu düşünmüşlerdir sanırım,mesela öttürdügünüzde chipi parola girilmesi zorunlu olabilir.yani elkart gibiyse kesinlikle güvenli olmaz ama dediğim gibiyse bir sorun olmaz.
konuya ilişkin de diyeceğim şu,kredi kartının telefonda olması kadar güzel birşey düşünemiyorum :)
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Batuist 8 yıl
artık cep telefonları daha fazla işe yarayacak gibi.. ama bu seferde güvenlik riski artacak gibi.. mesela kredi kartı olarak kullandığını düşündüğümüzde, kredi kartı cüzdanındayken bir şekilde birisinin ona cüzdanın içinden ulaşması telefonunuza ulaşmasından daha zor. telefonu masa üstünde unutursan ne olcak!!! hiç cebimizden çıkarmıcaz o zaman.. paranoyak seviyesinde artık telefonumuza sahip çıkmamız gerekecek..
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GreatestOfAllTime 8 yıl
2012 Geç bile kalmış denebilir... PHILIPS,SONY bu işe 10 sene öncesinden grip standartlaştırdılar bu teknolojiyi... LG 2012 yi bekliyor... Genelde yaygın olan NFC Chipleride NXP de olmasıyla PHILIPS'ın avantajını sergiliyor bu teknoloji de...
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