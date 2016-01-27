LG 2015 yılını 60 Milyon akıllı telefon satışıyla tamamladı

LG'nin mali gidişatını kısaca hatırlatmak gerekirse üretici 2015'in 2. Çeyreğinde akıllı telefon başına 1.2 cent kazanmasıyla gündeme gelmişti. 3. Çeyrekte ise sınırın altına düşerek zarar açıklayan Güney Koreli yıl genelini kârla kapasa da son çeyrekte de zarar etmekten kurtulamadı.

2015'in son 3 ayında 15.3 Milyon akıllı telefon satmayı başaran üretici, satılan modellerden yaklaşın 11 Milyonunun 4G LTE teknolojisini desteklediğini belirtiyor. Satışa rağmen üç aylık süreçteki kayıp 117 Milyon dolar seviyesinde, bu rakamda geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 205 Milyon dolarlık kâra oranla tablonun yaklaşık %35 daha kötü olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz yılı genel olarak değerlendirdiğimizde ise 3.26 Milyar dolar gelir ve 207 Milyon dolarlık kâr gidişatın düzelebileceğini gösteriyor. Rakamları 2014 yılıyla kıyasladığımızda ise gelirin %0.4, kârın ise %50 gibi büyük bir oranda düştüğünü görüyoruz.

TV sektöründe gelirlerini yükselten şirket 2016 yılında da bu pazardan önemli kazançlar sağlamayı düşünüyor. Diğer yandan son çeyrekte ABD pazarında boy göstermeye başlayan V10'da şirketteki kötü gidişatı biraz da olsa azaltmayı başarmış.

http://www.androidauthority.com/lg-q4-2015-financial-results-669579/