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LG 2015 yılını 60 Milyon akıllı telefon satışıyla tamamladı

Güney Koreli üretici LG 2015 yılına ilişkin finansal raporunu kamuoyu ile paylaştı. Geçtiğimiz yıl toplam 60 Milyon akıllı telefon satan şirket gelirini yükselterek yılı kârda tamamladı.
3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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LG 2015 yılını 60 Milyon akıllı telefon satışıyla tamamladı
 
LG'nin mali gidişatını kısaca hatırlatmak gerekirse üretici 2015'in 2. Çeyreğinde akıllı telefon başına 1.2 cent kazanmasıyla gündeme gelmişti. 3. Çeyrekte ise sınırın altına düşerek zarar açıklayan Güney Koreli yıl genelini kârla kapasa da son çeyrekte de zarar etmekten kurtulamadı.
2015'in son 3 ayında 15.3 Milyon akıllı telefon satmayı başaran üretici, satılan modellerden yaklaşın 11 Milyonunun 4G LTE teknolojisini desteklediğini belirtiyor. Satışa rağmen üç aylık süreçteki kayıp 117 Milyon dolar seviyesinde, bu rakamda geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 205 Milyon dolarlık kâra oranla tablonun yaklaşık %35 daha kötü olduğunu gösteriyor.
Geçtiğimiz yılı genel olarak değerlendirdiğimizde ise 3.26 Milyar dolar gelir ve 207 Milyon dolarlık kâr gidişatın düzelebileceğini gösteriyor. Rakamları 2014 yılıyla kıyasladığımızda ise gelirin %0.4, kârın ise %50 gibi büyük bir oranda düştüğünü görüyoruz.
TV sektöründe gelirlerini yükselten şirket 2016 yılında da bu pazardan önemli kazançlar sağlamayı düşünüyor. Diğer yandan son çeyrekte ABD pazarında boy göstermeye başlayan V10'da şirketteki kötü gidişatı biraz da olsa azaltmayı başarmış.

http://www.androidauthority.com/lg-q4-2015-financial-results-669579/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Su ana kadaar okudugum en iyi en dogru lg nin finansal haberi diger sitelerin hepsi yalan yanlis herkez lgnin zarar yaptigini falan batacagini falan konusuyor hahaha tebrikler DH
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magicboyguccino 3 yıl
oppo, 50 milyon cihaz satmış. 15 milyon adedi r7 ve r7 plus serisiymiş. (çin fiyatı 300-455 usd arasındaki cihazlar)
lg gibi global bir firmayı düşününce rakamlar çok yüksek değil
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Nike Tyson 3 yıl
Sony,Htc ve Lgnin zarar etmesinin sebebi Qualcomdur.
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akengin69 3 yıl
Adamlar 2015 nin sonlarında zararına telefon satmışlar hala fiyatı beğenmeyen arkadaşlar var.Her sene 60 milyon telefon satmazlarsa dükkanı kapatabilirler çünkü ticarette kar etmezsen o işi uzun süre devam ettirmezsin
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Patren 3 yıl
kar aettiklerine sevindim hiç yoksa zarar yok
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Master_Evil 3 yıl
burda tutmadı ama v10 baya satmış
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tugares 3 yıl
G2 de ki F/P algısını devam ettirmedikleri sürece işleri zor, Android telefonlar zaten hızla değer kaybediyorlar ne yazık ki... O nedenle yeni modellerinde bi G2 gibi piyasayı darmadağın etmeli...
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bydoctore 3 yıl
LG Türkiye de hala g2 nin meyvelerini yiyor. Çünkü G2 2013 yılının özelliklede batarya performansı açısından iyi telefonlarındandı. G2 den sonra çıkardığı G3 bir çok sorunuyla tam bir hayal kırıklığı oldu. Ardından çıkan G4 e çok fazla bakan olmadı. Çünkü sorunlu G3 ün devamıydı. G5 batarya performansını arttırmazsa sonu g4 gibi olacaktır. 2400 Tl den piyasaya girer,kimse almaz, 3 ay sonra da 1500-1800 aralığına düşer ve f/p telefonu olur.
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Fenomenon 3 yıl
Oldukça şık tasarımları var, özellikle ekran/kasa oranları çok iyi. Bence çok daha fazla satış yapmayı hak ediyorlar. Ancak dünya genelinde fazla tutulmuyor heralde. Türkiye'de satışı çok iyi. Herkeste G3 görüyorum.
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theyapici 3 yıl
arkaşadaşlarımda kasaları çatlamış g3 leri görünce soğudum g4 almadım belki bu yıl sağlam bir cihaz çıkarır
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umtkrhn 3 yıl
Hiç ısınamadım g3 ve g4e,kasa,donanım, arayüz falan, biri tavsiye istediğinde telefon için lgyi hiç önermiyorum, ülkemizde pek bi tutuldu ama, ne zaman telefon muhabbeti açılsa, abi sence g4 nasıl alınır mı diye sorularla hep karşılaştım, şimdi g5 haberleri hiç heyecanlandırmıyor,hiç bir albenisi yok, milletde ne buluyor anlamış değilim, bende mi sorun var..
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kadirirdem 3 yıl
bence güzel satmış helal olsun malzemeyi metal yapsın devam etsin...
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Paetzold 3 yıl
LG G2 memnunuz
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