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LG, 3D özellikli hepsi bir arada bilgisayarı V300'ün G. Kore'de satışına başlıyor

7 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Biraz geriye döndüğümüzde Güney Koreli bilgisayar üreticisi LG'nin, Computex Fuarı'nda teknoloji meraklılarına sergilediği hepsi bir arada bilgisayar çözümü V300'ün ana vatanında satışına başlanıyor.
Intel'in i3, i5 ve i7 serisi işlemcilerinden (ikinci jenerasyon), 8 GB'a kadar DDR3 RAM'den ve 1 GB AMD Radeon HD6550M ekran kartından güç alan V300'de, 23-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS panelli ve led aydınlatmalı dokunmatik ekrana yer verilmiş. Aynı zamanda günümüzde gittikçe yaygınlaşan 3D özelliğine de sahip olan ekran 178 dereceye kadar görüş açısı sunuyor. Ekrandan 3D içeriği gözlük yardımıyla izleyebiliyoruz.
LG'nin hepsi bir arada çözümünün göze çarpan diğer yanları arasında görüntülü konuşma için 720p web kamera, 750 GB'a kadar sabit disk, USB 3.0, Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, kart okuyucu, dahili TV alıcısı, Blu-ray sürücüsü göze çarpıyor.
Kablosuz fare ve klavye ikilisiyle gelen LG V300'ün seçilen konfigürasyona göre 1050$ ile 1810$ arasında değişen fiyatlarla satılacağı belirtilirken, hepsi bir arada bilgisayarın Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine de giriş yapması bekleniyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
şu apple çakması lafına iyice gıcık oldum .. neden ya tamam apple süper bi firma ürünleri ve osx86 vazgeçilmezim fakat onlar üretti diye ... başka firma üretemezmi .. herkesin hedef kitlesi çok farklı
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VicariouS 7 yıl
apple çakması ama böyle ürünlerin piyasaya çıkması iyi oluyor,alternatifler çoğalıyor,tabii windowslu olanlar
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umutarslan.com 7 yıl
buna asıl dokuncaz? bunlardan anca restoranlarda hesaplara bakılan pc olur :D şimdi ellerimi monitörüme uzattımda yok 5 dakka bile kullanması zor.bence bu monitörler masaya paralel 45 derece olmalı anca öyle kullanılır.aksi halde bilemiyorum..
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DH Misafiri 7 yıl
kadın daha güzelmiş :)
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Stanislas Xavier 7 yıl
sinanberki
3D ürünler yakın bir zamanda çok daha yaygın bir hale gelecek öyle görünüyor.

LG aktif 3d yi bırakıp pasif 3d ile devam etmeye başladı ve yeni gözlükler çok daha hafif ve maliyeti çok az öyle ki son tv sinin yanında 6-8 tane gözlük veriliyor...ama asıl söyliyeceğim ben bir stuff okururum ,donanım haberle birlikte en iyi incelemelerin olduğu dergidir ve testlerine güvenim sonsuz ,temmuz ayında 3d tv testi yaptılar ve LG pasif 3d hakkında ''bu zamana kadar gördüğümüz en iyi 3d performansı '''yorumunu yaptılar ,artık LG nin 3d olarak tanıttğı cihazlara güvenirim ...
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ensaronline 7 yıl
Hp tasarımı çalınmış.
Lg olması almamam için yeterli bir sebep.
diğer yönden hepsi birarada olması çok güzel ama sorun Lg olması.
diğer markaları görelim hele alınabilir bir ürün.
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berkaylive 7 yıl
LG elektronik 3d gözlük desteğini bıraktı bu tip gözlüklerle hem maliyeti düşürüp hemde satışlarını arttırmayı planlıyor...
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Jinnet 7 yıl
Aferin size alan çıkarsa satın
Özellikler güzeldir fakat gel gelelim ücretide güzeldir
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St Batuhan 7 yıl
sahoron, sanırım real d'de izlediniz film, orada kullanılan polarize teknigi sadece ısıgın kırılmasına dayalı oldugundan ne ardarda gelen framler icin bir ekstra lcd ne pil, şarj olayı vardır. tek görüntü üzerindedir hepsi, nese lg cinema3d olayını tanıtmıstı, eğer orada ki fpr burada da varsa gayet güzel bir cihaz diyebiliriz.
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parameskalp 7 yıl
apple çakması gibi duruyor
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sahoron 7 yıl
o ekranın gözlügü resimdeki kızın gözlügünden mi? Cünkü bir gelişmiş sinemaya gitmiştim 3-d li bir film izledim ve gözlügü sanki güneş gözlügü gibi sade idi yani devresi felan olmayan elektronik olmayan basit gözlüktü ve hic gözümü yormadı ayrıca hafif olmasıda var. Fakat cogu sinemada sanki su altı gözlükleri gibi gözlükler felan agır ve tasarım degişik bana göre kötü. Ortasında küçük birşey vardı sanırım onunla 3d saglanıyor sonuc olarak cok gözü yoruyorlar ve baş agrısıda var bu yüzden 3dyi hic almak istemiyorum.
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..Knight.. 7 yıl
Büyük bir olasılıkla 3D içerik o gözlükle izleniyor.
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