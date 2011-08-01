LG, 3D özellikli hepsi bir arada bilgisayarı V300'ün G. Kore'de satışına başlıyor

Biraz geriye döndüğümüzde Güney Koreli bilgisayar üreticisi LG'nin, Computex Fuarı'nda teknoloji meraklılarına sergilediği hepsi bir arada bilgisayar çözümü V300'ün ana vatanında satışına başlanıyor.

Intel'in i3, i5 ve i7 serisi işlemcilerinden (ikinci jenerasyon), 8 GB'a kadar DDR3 RAM'den ve 1 GB AMD Radeon HD6550M ekran kartından güç alan V300'de, 23-inç boyutunda, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS panelli ve led aydınlatmalı dokunmatik ekrana yer verilmiş. Aynı zamanda günümüzde gittikçe yaygınlaşan 3D özelliğine de sahip olan ekran 178 dereceye kadar görüş açısı sunuyor. Ekrandan 3D içeriği gözlük yardımıyla izleyebiliyoruz.



LG'nin hepsi bir arada çözümünün göze çarpan diğer yanları arasında görüntülü konuşma için 720p web kamera, 750 GB'a kadar sabit disk, USB 3.0, Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, kart okuyucu, dahili TV alıcısı, Blu-ray sürücüsü göze çarpıyor.



Kablosuz fare ve klavye ikilisiyle gelen LG V300'ün seçilen konfigürasyona göre 1050$ ile 1810$ arasında değişen fiyatlarla satılacağı belirtilirken, hepsi bir arada bilgisayarın Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine de giriş yapması bekleniyor.

