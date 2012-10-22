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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG: 4.Nesil Nexus, 29 Ekim'de tanıtılıyor

6 yıl
3,1b
1
21
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Google'ın 29 Ekim günü New York'da düzenleyeceği etkinliğin yıldızının Nexus 4 olacağı kesinlik kazandı.Bir süredir LG tarafından geliştirildiği ifade edilen Nexus 4, etkinliğe bir hafta kala LG'nin üst düzey yöneticisi tarafından doğrulandı.

LG Mobile'ın ürün planlamadan sorumlu yöneticisi Amit Gujral, LG Nexus'un 29 Ekim günü lanse edileceğini ve Hindistan pazarına Kasım sonu gibi giriş yapacağını ifade etti.

Gujral, diğer pazarlardaki satış tarihleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken; telefonun iddia edildiği gibi gücünü dört çekirdekli 1,5GHz'lik işlemcisinden alacağını ve 4.7 inçlik ekranı ile Android 4.2'yi buluşturacağını söyledi.

Gujral'ın açıklamalarına bakıldığında telefonun birçok ülkede çok hızlı bir şekilde raflardaki yerini alacağını söylemeke yanlış olmayacaktır. Öte yandan Android 4.2'nin benzer şekilde gelecek haftaki etkinlikte tanıtılacağını hatırlatalım.


<a href="http://androidcommunity.com/lg-confirms-existence-of-lg-nexus-4-20121022/">Android Community</a> Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
LG'nin Androidli cihazları gerek malzeme gerekse donanım olarak zaten üst seviyelerde,birde buna Google yazılım desteği eklendimmi hiç başka macera aramaya gerek yok...

en az 3 sene her türlü sistem ve performans güncellemeleri haberin bile olmadan gelsin sana,forumlarda ağlamaya gerek yok...cihaz her güncellemede zaten fark atıyor eski versiyona.

2 gb ram +16gb her türlü iş yapar...






LG'nin Androidli cihazları gerek malzeme gerekse donanım olarak zaten üst seviyelerde,birde buna Google yazılım desteği eklendimmi hiç başka macera aramaya ger...
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl zeona
zeona

bu hindistanda bok mu var bütün teknoloji sirketleri oraya yatırım yapmaya çalısıyor.Hintilierin yiyecek ekmeği yok gözlerinde fer kalmamış öküze tapan salak bir millet.çok şaşırıyorum gerçekten.

bu ne saçma bir yorumdur ya
zeonabu hindistanda bok mu var bütün teknoloji sirketleri oraya yatırım yapmaya çalısıyor.Hintilierin yiyecek ekmeği yok gözlerinde fer ...
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WoXeD 6 yıl
attakkann1
şu padfone keşke nexus olaydı

zaten üzerinde saf android var o cihazın.güncellemeleri nexus kadar hızlı alır çünkü değişikliğe uğramış makyajlanmış bi arayüzü yok.
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Arkadaslar acaba lg mi etkiliyor bu eksikleri her seyi koyarsak bizim telefonlar satmaz gibi yani, 8 16 nedir
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ceo-tr 6 yıl LİVERPOOLYWNA
8888LİVERPOOL8888

Arkadaslar acaba lg mi etkiliyor bu eksikleri her seyi koyarsak bizim telefonlar satmaz gibi yani, 8 16 nedir


8 gb dusuk fakat 16 gayet yeterli. kart okuyucu olayıda kendi açımdan olsa iyi olurdu. fakat olmaması çok büyük kayıp degil.

şu an kullandığım nexusta kart okuyucu yok. önceki tel. class 10 kart kullanıyordum. bir kere çıkarıp takmadım. tabi dediğim gibi olsa fena olmazdı.

yeni nexus un bunun dışında göze batan bir eksikliği yok gibi.
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kcankaynak 6 yıl
zeona
bu hindistanda bok mu var bütün teknoloji sirketleri oraya yatırım yapmaya çalısıyor.Hintilierin yiyecek ekmeği yok gözlerinde fer kalmamış öküze tapan salak bir millet.çok şaşırıyorum gerçekten.

LG Mobile'ın ürün planlamadan sorumlu yöneticisi Amit Gujral, LG Nexus'un 29 Ekim günü lanse edileceğini ve Hindistan pazarına Kasım sonu gibi giriş yapacağını ifade etti.
Burada bahsi geçen LG yöneticisi Hindistan'lı ve adam doğal olarak kendi anavatanındaki çıkış tarihini söylemiş. Hakaret etmeden önce keşke araştırsaydın arkadaşım.
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Elessar Eredhian 6 yıl
O değil de Kasım sonunda Hindistan'a giriş yapacakmış bu şey Türkiye'ye yıl başından önce gelsin yahu
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quzman 6 yıl
zeona
bu hindistanda bok mu var bütün teknoloji sirketleri oraya yatırım yapmaya çalısıyor.Hintilierin yiyecek ekmeği yok gözlerinde fer kalmamış öküze tapan salak bir millet.çok şaşırıyorum gerçekten.

Evet dünyanın matematiksel zekası en yüksek milleti ve programcıların ana vatanı ...
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DraGonS 6 yıl
ulan maaliyete 1,5 dolar etki edecek bir kart reader eklememelerini anlamıyorum ya. Hele şu pilin değiştirilemem olayı beni çıldırtıyor. Koskoca google niye bunu yapıyor anlamıyorum. Hayır sen özgürlüklerden yana bir firma idin? Apple dan bir farkın kalmadı açıkçası.
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zeona 6 yıl
bu hindistanda bok mu var bütün teknoloji sirketleri oraya yatırım yapmaya çalısıyor.Hintilierin yiyecek ekmeği yok gözlerinde fer kalmamış öküze tapan salak bir millet.çok şaşırıyorum gerçekten.
1 Yanıt Yanıtla
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl zeona
zeona

bu hindistanda bok mu var bütün teknoloji sirketleri oraya yatırım yapmaya çalısıyor.Hintilierin yiyecek ekmeği yok gözlerinde fer kalmamış öküze tapan salak bir millet.çok şaşırıyorum gerçekten.

bu ne saçma bir yorumdur ya
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RAN7843 6 yıl
güzel bir cihaz olacak bakalım 4.2 ile beraber ne gelecek merak ediyorummm
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depeche35 6 yıl
Evet heyecan dorukta... hayırlısı olsun "Nexus" söylemesi bile karizmatik bir fonetik yapıda...
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S.Soylu 6 yıl
david.guetta
Ucuz olursa alırım arkadaş

4 çekirdek bi işlemci 2 gb ram ve şu ana kadar çıkan en güçlü gpu (iphone 5 hariç ondakini bilmiyorum) ile geliyor. 399 $ ile 499 $ arasında fiyat söyleniyordu vergiler vs derken bizim ülkemizde 1400 civarı satılır diye düşünüyorum
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attakkann1 6 yıl
şu padfone keşke nexus olaydı
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