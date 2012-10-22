LG: 4.Nesil Nexus, 29 Ekim'de tanıtılıyor

Google'ın 29 Ekim günü New York'da düzenleyeceği etkinliğin yıldızının Nexus 4 olacağı kesinlik kazandı.Bir süredir LG tarafından geliştirildiği ifade edilen Nexus 4, etkinliğe bir hafta kala LG'nin üst düzey yöneticisi tarafından doğrulandı.

LG Mobile'ın ürün planlamadan sorumlu yöneticisi Amit Gujral, LG Nexus'un 29 Ekim günü lanse edileceğini ve Hindistan pazarına Kasım sonu gibi giriş yapacağını ifade etti.

Gujral, diğer pazarlardaki satış tarihleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken; telefonun iddia edildiği gibi gücünü dört çekirdekli 1,5GHz'lik işlemcisinden alacağını ve 4.7 inçlik ekranı ile Android 4.2'yi buluşturacağını söyledi.

Gujral'ın açıklamalarına bakıldığında telefonun birçok ülkede çok hızlı bir şekilde raflardaki yerini alacağını söylemeke yanlış olmayacaktır. Öte yandan Android 4.2'nin benzer şekilde gelecek haftaki etkinlikte tanıtılacağını hatırlatalım.

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